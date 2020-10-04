Российские финалы на «Ролан Гаррос». Как выглядели наши красавицы в момент триумфа

Для российских теннисистов «Ролан Гаррос» — самый успешный турнир «Большого шлема». Особенно удачным он был для наших девушек. Дважды победительницей Открытого чемпионата Франции становилась Мария Шарапова – в 2012 и 2014 годах. А ещё два раза были разыграны полностью российские финалы. О них мы сегодня и расскажем.

Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

В начале 2000-х российский женский теннис был на подъёме. Случались недели, когда половину первой десятки рейтинга WTA занимали наши девушки. И сами теннисистки, и их болельщики мечтали о том, что представительница России, наконец, выиграет турнир «Большого шлема». К 2004 году это время пришло. Но это будет – Мыскина, Петрова, Кузнецова, Дементьева, Звонарёва, Шарапова? 5 июня 2004 года заветный Кубок Сюзан Ленглен над своей головой подняла 22-летняя Анастасия Мыскина.

Фото: Getty Images

Анастасия Мыскина была посеяна на «Ролан Гаррос» — 2004 выше всех из россиянок – под 6-м номером. В первом же раунде ей пришлось отыгрываться со счёта 0:1 по сетам в матче с австралийкой Алисией Молик. В четвёртом круге её соперницей стала соотечественника Светлана Кузнецова (11). Мыскина опять уступила в первой партии и была вынуждена догонять. Причём в третьем сете она отыграла матчбол и в итоге пробилась в четвертьфинал. Следом Анастасия убрала с дороги двух опытных американок – Винус Уильямс (4) и Дженнифер Каприати (7) и вышла в финал.

Фото: Getty Images

Соперницей Мыскиной по финалу стала ещё одна россиянка – Елена Дементьева (9), которую Анастасия знала с детства, поскольку они тренировались на одних кортах «Спартака». На пути к решающему матчу Дементьева одолела таких непростых соперниц как Линдсей Дэвенпорт (5) и Амели Моресмо (3). В полуфинале Елена обыграла аргентинку Паолу Суарес (14), которая кругом ранее заставила зачехлить ракетку Марию Шарапову (18).

Фото: Getty Images

Впервые в истории в решающем матче турнира «Большого шлема» встретились сразу две российские теннисистки-красавицы – Анастасия Мыскина и Елена Дементьева. Менее чем за час Мыскина победила – 6:1, 6:2 и стала первой чемпионкой из России на «Ролан Гаррос» и вообще на мэйджорах. «Я не думала, что когда-нибудь в жизни выиграю «Ролан Гаррос». Сегодня мне приходилось очень тяжело, так как нужно было сдерживать эмоции, играя против лучшей подруги», — призналась после победы Анастасия.

Фото: Getty Images

Спустя пять лет поклонники тенниса снова увидели в Париже российский финал, в который пробились Светлана Кузнецова и Динара Сафина. К тому моменту Светлана выиграла US Open – 2004, ещё дважды была в финалах мэйджоров («Ролан Гаррос» — 2006, US Open – 2007), становилась второй ракеткой мира. Всего на счету 23-летней Кузнецовой к тому моменту было 10 титулов в одиночном разряде.

Фото: Getty Images

На пути к решающему матчу «Ролан Гаррос» — 2009 Светлана, посеянная под 7-м номером, обыграла в четвёртом круге Агнешку Радваньску (12), а в четвертьфинале оказалась сильнее самой Серены Уильямс (2). В полуфинале Кузнецова выбила из сетки Саманту Стосур (30) и пробилась таким образом в свой четвёртый в карьере финал турнира «Большого шлема».

Фото: Getty Images

Второй финалисткой турнира стала ещё одна россиянка – Динара Сафина, которая в то время являлась первой ракеткой мира. Для Динары это был уже третий в карьере финал турнира «Большого шлема» после «Ролан Гаррос» — 2008 и Australian Open – 2009. К тому моменту в активе Сафиной было 11 титулов в одиночном разряде, включая победы на грунте в Риме и Мадриде – 2009.

Фото: Getty Images

На пути к финалу Динара выбила из сетки Анастасию Павлюченкову (27), Викторию Азаренко (9) и Доминику Цибулкову (20). Причём в четвертьфинале с Азаренко россиянке пришлось отыгрываться со счёт 0:1 по сетам.

Фото: Getty Images

Российский финал «Ролан Гаррос» завершился триумфом Светланы Кузнецовой, которая в двух сетах обыграла Динару Сафину – 6:4, 6:2 чуть более чем за час. «Прошло уже довольно много времени с того момента, как я выиграла свой первый турнир «Большого шлема». До матча я была уверена, что всё будет хорошо. Я настраивалась показать свой лучший теннис. Спасибо Динаре за игру, она настоящая труженица и несмотря на поражение, всё равно лучше меня, ведь сейчас именно она первый номер мирового рейтинга», — сказала Кузнецова сразу после матча.