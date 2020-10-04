Пожизненная дисквалификация за 2 двойные? Россиянку подозревают в участии в «договорняке»

«Ролан Гаррос» — 2020 только набирает обороты, но уже захлёбывается от скандалов. То турнир сотрясали новости о ложноположительных тестах на коронавирус, то в адрес судей звучала критика за промедления с остановкой матчей во время ливня, то игроки возмущались участившимися судейскими ошибками с определением аутов. Теперь появилась информация о новом происшествии. 25-летняя россиянка Яна Сизикова подозревается в участии в договорном матче парного разряда на Открытом чемпионате Франции.

Как сообщает немецкое издание Die Welt по своим источникам, французская полиция и теннисная антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit (TIU) ведут расследование обстоятельств матча первого круга женского парного разряда между румынками Андреа Миту и Патрисией-Марией Циг, а также американкой Мэдисон Бренгл и россиянкой Яной Сизиковой. Несколько букмекерских контор забили тревогу из-за подозрительных ставок на этот матч. В частности, внимание привлёк пятый гейм второго сета. Букмекеры обратили внимание на большой поток денежных сумм, поставленных на то, что Сизикова и Бренгл отдадут именно этот гейм. При счёте 7:6, 2:2 подавала Сизикова. На первой же подаче россиянка допустила двойную ошибку, которая была для их пары уже 6-й в матче. Затем девушки проиграли два розыгрыша и счёт стал 0:40. И тут Яна сделала ещё одну двойную, и гейм был потерян.

Точная сумма ставок, сделанных именно на этот гейм в разных букмекерских конторах, в настоящее время неизвестна. Однако по оценкам инсайдеров она должна составлять несколько сотен тысяч евро. Сразу после матча появились слухи о договорном характере этого поединка, и специальное подразделение по обеспечению честности и прозрачности в теннисе (TIU), которое занимается случаями мошенничества со ставками, тут же взялось за дело. В частности, расследуется участие Сизиковой в возможном манипулировании счётом. Впрочем, вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в интервью «Чемпионату» предлагает пока не торопиться с выводами: «До тех пор, пока нет официальных документов, комментировать что-либо рано. В целом, в теннисе принята политика абсолютной нетерпимости к случаям, о подозрении на которые идёт речь. Система отслеживает объём ставок. И если этот объём начинает значительным образом отличаться от средне статистического, то система передаёт некий сигнал. И люди, которые этим занимаются, начинают смотреть, что конкретно происходит».

Селиваненко отреагировал на возможное участие россиянки в договорном матче

25-летняя Яна Сизикова в одиночном рейтинге на данный момент занимает 652-е место, а в парном разряде она 89-я. За свою карьеру она выиграл один турнир WTA в парном разряде – Лозанна-2019 вместе с Анастасией Потаповой. Расследование, которое ведёт TIU, должно определить, в какой степени Сизикова была вовлечена в манипуляцию счётом в этом матче. Отметим, что наказание за участие в «договорняке», которое может вынести TIU, предусматривает штраф до 250 тысяч долларов плюс сумма, которую игрок заработал в результате махинаций. Также может последовать дисквалификация теннисиста, вплоть до пожизненной. Причём апелляцию рассматривает только спортивный арбитраж в Лозанне. Неужели за две двойные ошибки на турнире «Большого шлема», где нервы на пределе, игрока могут лишить профессии на всю жизнь?

Важно отметить, что наказание за «договорняки» в теннисе иногда даже строже, чем за применение допинга. За последние годы пожизненную дисквалификацию за причастность к договорным матчам получили бразильские теннисисты Диего Матос и Жоау Соуза, украинец Дмитрий Баданов, россиянин Андрей Куманцов, греки Константинос Микос и Александрос Якупович, египтянин Юссеф Хоссам, австриец Даниэль Кёллерер, японец Юнн Мицухаси, серб Давид Савич, украинка Елена Плоскина и другие.