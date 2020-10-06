«Уже пару дней болит живот». На «Ролан Гаррос» игроки жалуются на симптомы отравления

Не прекращается череда скандалов на «Ролан Гаррос» — 2020. Играть в экстремальных погодных условиях теннисисты вроде бы как привыкли. Но дождь и холод сказывается на здоровье участников, приводит к простудам. А тут ещё новая напасть – всё больше теннисистов говорят об отравлениях и некачественном питании на турнире.

«Мы мокнем тут, как утки». Азаренко, как когда-то Сафин, обвинила судей в некомпетентности Виктория Азаренко попросила отложить матч на «Ролан Гаррос» из-за непогоды, а её за это раскритиковали. Даже бывший тренер Марата Сафина.

Начало второй недели турнира «Большого шлема» — это выход на финишную прямую, а значит более высокий уровень матчей, напряжения, ответственности. И любая мелочь при подготовке к таким поединкам имеет огромное значение. А тут выяснилось, что сразу у нескольких игроков возникли проблемы с желудком. В частности, после победы в 4-м круге над немцем Даниэлем Альтмайером испанец Пабло Карреньо-Буста заявил: «Я очень рад победе, но сейчас мне нужно восстановиться и прийти в себя как можно скорее. Дело в том, что у меня были проблемы с желудком, и я чувствовал себя не лучшим образом. Но иногда приходится выигрывать подобные матчи, даже если ты не готов на 100 процентов». Для Пабло это довольно неприятная ситуация, тем более что его следующий соперник на турнире – не кто-нибудь, а сам первый номер мировой классификации Новак Джокович.

Третий номер посева – триумфатор US Open Доминик Тим говорит, что у него тоже уже несколько дней болит живот, причём, он не одинок. По словам австрийца, сейчас целый ряд игроков жалуется на симптомы отравления: «У меня уже пару дней болит живот. Я уже пообщался с врачом и физиотерапевтом на эту тему. Я слышал, что многие теннисисты тоже столкнулись с подобной проблемой. Возможно, это из-за некачественной пищи или вируса. Но в этом году мне не нравится еда на турнире». Здесь обязательно нужно уточнить, что на «Ролан Гаррос» — 2020 все участники находятся в закрытом «пузыре» и не имеют права выбираться в город и там находить альтернативные источники питания.

Новый Доминатор. Фантастический камбэк Доминика Тима в финале US Open Доминик Тим в финале US Open с Александром Зверевым отыгрался со счёта 0:2 по сетам и с четвёртой попытки взял свой первый «Шлем».

У четвертьфиналистки женского турнира Лауры Зигемунд тоже возникли проблемы с желудком, причём по ходу матча. Возможно, у немки обострилось какое-то хроническое забывание. Но не исключено, что она оказалась в числе пострадавших, как Тим и Карреньо-Буста. Во всяком случае, по ходу матча 4-го круга с испанкой Паулой Бадосой немка получила в картонной упаковке еду с доставкой на корт. Судья на вышке Джон Блом даже поинтересовался, что ест теннисистка, и признался, что ничего подобного за свою практику не видел. «У меня проблемы с желудком, поэтому я не могла поесть до матча. Я пыталась немного заправиться углеводами. Попробовала съесть батончик, но не помогло. Тогда я попросила своего физиотерапевта заказать мне нормальную пищу. Мне нужны были углеводы – картошка или рис. Наверное, это странно смотреть, как я сижу и ем вилкой. Но мне просто необходимо было зарядиться», — объяснила ситуацию Зигемунд после матча.

Лаура Зигемунд Фото: Julian Finney/Getty Images

Проблема с симптомами отравления игроков – это не единственное, что сейчас обсуждается в кулуарах соревнования теннисистами, тренерами, специалистами. Организаторов подвергли жёсткой критике за то, что они позволили Александру Звереву играть матч 4-го круга с Янником Синнером с явными симптомами если не коронавируса, то гриппа или ОРВИ. Зверев признался, что во время игры у него была высокая температура, заложенность носа, кашель. Ему было трудно дышать. При этом последний тест на коронавирус немец сдавал за пять дней до этого поединка. Позже Александр сообщил, что результат нового анализа был отрицательный. Сейчас Зверев и организаторы обвиняют друг друга в случившемся. Теннисист утверждает, что обращался к врачам, а те, в свою очередь, говорят, что он скрыл симптомы. Игроки же недовольны, что из подвергают опасности. В частности, Синнер, узнав о болезни Зверева, сказал: «Во время матча у нас не было тесного контакта, мы постоянно были на расстоянии. Надеюсь, я не заразился от Александра».

«Мы выиграем это дело! Они дорого заплатят». Теннисисты готовы судиться с «Ролан Гаррос» «Ролан Гаррос» не успел начаться, как там уже разгорелся скандал. Игроков снимают с турнира из-за ложноположительных тестов на коронавирус.

В любом случае, стало понятно, что организация контроля на турнире за самочувствием участников соревнования находится не на должном уровне. Оказалось, что в отличие от US Open, в Париже никто не ведёт ежедневный мониторинг температуры участников. А вот в Нью-Йорке в отелях даже использовались роботы с тепловыми датчиками, которые сигнализировали, если рядом проходил кто-то с повышенной температурой тела.

Россиянка Вероника Кудерметова, рассказывая о разнице в организации «пузырей» в США и Франции, отметила: «Мне показалось, что обстановка здесь попроще, чем в Нью-Йорке. Поменьше контроля». Канадец Денис Шаповалов вообще считает, что никаких особых условия на турнире так и не было создано: «Организаторы явно не справились. Это нельзя назвать «пузырём». Это не особые условия. У нас два отеля, и во втором вообще нет никакого контроля. Ты можешь уйти из отеля, уехать в город или ещё куда-то. Тебя никто не собирается останавливать и наказывать за это». Ну а если в «пузыре» «Ролан Гаррос» нет никакого контроля и особых условий, то можно ждать новых скандалов.