Как выглядела Мария Шарапова во время своего триумфа на «Ролан Гаррос»

К 2012 году россиянка Марии Шараповой была уже трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». На её счету числились победы на Уимблдоне-2004, US Open – 2006 и Australian Open – 2008. С момента успеха в Мельбурне прошло уже четыре года, и Шарапова чувствовала, что ей просто необходим ещё один большой успех. Тем более, что в случае победы в Париже Мария могла собрать так называемый «Карьерный шлем». До этого победу на всех четырёх мэйджорах одерживали лишь 9 женщин, среди которых такие великие как Маргарет Корт, Мартина Навратилова, Штеффи Граф и Серена Уильямс.

Грунт, на котором проходит «Ролан Гаррос», — это специфическое покрытие. Оно требует мобильности, терпения, умения скользить по корту, как особого способа подхода к мячу. Долгое время всего этого не хватало Шараповой. Однажды она даже в сердцах призналась, что чувствует себя на грунте, «как корова на льду». Но в 2012 году Мария уже знала, как действовать на красной глине. Тот грунтовый сезон был одним из лучших в карьере россиянки. Перед «Ролан Гаррос» Шарапова выиграла 11 матчей и завоевала два титула – в Штутгарте и Риме.

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На «Ролан Гаррос» россиянка приехала в ранге одного из фаворитов и была посеяна под вторым номером. Своей главной соперницей на всех турнирах «Большого шлема» Шарапова считала, прежде всего, американку Серену Уильямс. И вот так получилось, что на Открытом чемпионате Франции – 2012 Серена проиграла уже в первом круге французской теннисистке Виржини Раззано.

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В первых трёх раундах у Шараповой не было никаких проблем – она отдала соперницам всего пять геймов. Первая заминка случилась в 4-м круге с чешской теннисисткой Кларой Коукаловой. Соперница смогла взять у россиянки второй сет на тай-брейке. Самым же трудным матчем на турнире, как пишет Мария в своей автобиографии, для россиянки был полуфинал с Петрой Квитовой. Мало того, что чешка старалась показать свой лучший теннис, дополнительные сложности принесла ещё и погода. На корте в тот день был сильный ветер, он постоянно менял траекторию полёта мяча. В итоге Шарапова справилась и выиграла в двух сетах – 6:3, 6:3.

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В финале Марии противостояла итальянская теннисистка Сара Эррани, которая известна в туре бойцовским характером, хитростью и способностью заводить соперницу в ловушки. Но в тот день итальянка ничего не смогла противопоставить мощным и точным ударам Шараповой. Два сета – 6:3, 6:2, и Шарапова – чемпионка! Она опустилась на колени и закрыла лицо руками. Теперь она оказалась в одном ряду с великими чемпионками – десятая теннисистка в истории, собравшая «Карьерный шлем».

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Благодаря победе в Париже, Мария Шарапова вновь стала первой ракеткой мира. Это было 4-е и последнее её восхождение на вершину мирового рейтинга. Суммарно россиянка провела в этом статусе за свою карьеру 21 неделю.

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Потом была церемония награждения и фотосессия на фоне Эйфелевой башни. А ещё телефонный разговор с её тогдашним бойфрендом – словенским баскетболистом Сашей Вуячичем. «Я начала благодарить его за то, что он был рядом со мной в трудные моменты, что он поддерживал меня. Ему было очень приятно услышать эти слова. Он тоже находился в приподнятом настроении. Но когда я перезвонила ему через пару часов, то почувствовала, что его настроение изменилось. В его голосе появилось раздражение. Он сказал, что наконец смог посмотреть матч и церемонию награждения и был разочарован тем, что я не поблагодарила его на корте. В течение многих месяцев из-за бесконечных разъездов мы почти не общались, но он хотел, чтобы я упомянула его имя. Наши отношения тут же закончились», — написала Шарапова в своей автобиографии.

Фото: Getty Images

Год спустя Мария снова дошла в Париже до финала, но уступила Серене Уильямс. А в 2014 году Серена проиграла уже во втором круге испанке Гарбинье Мугурусе. Как и в 2012 году, главная соперница Шараповой оказалась вне игры ещё задолго до решающих матчей.

Фото: Getty Images

Что касается самой Марии, то грунт стал наконец удобным покрытием для её стиля игры, который она постепенно освоила после операции на плече в 2008 году. Теперь игра Шараповой строилась вокруг приёма подачи соперницы, вокруг плоских ударов с отскока, которыми она могла выиграть очко практически из любой точки на корте.

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Тем не менее, начиная с четвёртого круга, Шараповой пришлось в каждом матче вплоть до финала отыгрываться с 0:1 по сетам. Проявив волю к победе, Мария заставила зачехлить ракетки Саманту Стосур, Гарбинье Мугурусу и Эжени Бушар.

Фото: Getty Images

Финальный матч с Симоной Халеп получился очень упорным – он продолжался более трёх часов. Шарапова взяла первый сет, а потом у неё начались проблемы. В какой-то момент просто пропала подача. Россиянка сделала 12 двойных ошибок. Халеп носилась по корту и отбивала каждый мяч Марии. Дополнительные проблемы создавало палящее солнце. И всё же Шарапова вытерпела – 6:4, 6:7, 6:4. Она опять, как и в 2012 году, упала на колени и закрыла лицо руками. Это была последняя победа Марии Шараповой на турнире «Большого шлема».

Фото: Getty Images

Во время церемонии награждения Шарапова сказала, что ей трудно поверить в этот успех: «Это самый сложный финал турнира «Большого шлема», который я играла. Хочу выразить слова благодарности Симоне – она играла отлично. Не могу поверить, что я это сделала. Если бы мне несколько лет назад сказали, что я выиграю «Ролан Гаррос», я бы не поверила. А сейчас я победила здесь уже дважды».