Как выглядела Мария Шарапова во время своего триумфа на «Ролан Гаррос»

К 2012 году россиянка Марии Шараповой была уже трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». На её счету числились победы на Уимблдоне-2004, US Open – 2006 и Australian Open – 2008. С момента успеха в Мельбурне прошло уже четыре года, и Шарапова чувствовала, что ей просто необходим ещё один большой успех. Тем более, что в случае победы в Париже Мария могла собрать так называемый «Карьерный шлем». До этого победу на всех четырёх мэйджорах одерживали лишь 9 женщин, среди которых такие великие как Маргарет Корт, Мартина Навратилова, Штеффи Граф и Серена Уильямс.
Грунт, на котором проходит «Ролан Гаррос», — это специфическое покрытие. Оно требует мобильности, терпения, умения скользить по корту, как особого способа подхода к мячу. Долгое время всего этого не хватало Шараповой. Однажды она даже в сердцах призналась, что чувствует себя на грунте, «как корова на льду». Но в 2012 году Мария уже знала, как действовать на красной глине. Тот грунтовый сезон был одним из лучших в карьере россиянки. Перед «Ролан Гаррос» Шарапова выиграла 11 матчей и завоевала два титула – в Штутгарте и Риме.
На «Ролан Гаррос» россиянка приехала в ранге одного из фаворитов и была посеяна под вторым номером. Своей главной соперницей на всех турнирах «Большого шлема» Шарапова считала, прежде всего, американку Серену Уильямс. И вот так получилось, что на Открытом чемпионате Франции – 2012 Серена проиграла уже в первом круге французской теннисистке Виржини Раззано.
В первых трёх раундах у Шараповой не было никаких проблем – она отдала соперницам всего пять геймов. Первая заминка случилась в 4-м круге с чешской теннисисткой Кларой Коукаловой. Соперница смогла взять у россиянки второй сет на тай-брейке. Самым же трудным матчем на турнире, как пишет Мария в своей автобиографии, для россиянки был полуфинал с Петрой Квитовой. Мало того, что чешка старалась показать свой лучший теннис, дополнительные сложности принесла ещё и погода. На корте в тот день был сильный ветер, он постоянно менял траекторию полёта мяча. В итоге Шарапова справилась и выиграла в двух сетах – 6:3, 6:3.
В финале Марии противостояла итальянская теннисистка Сара Эррани, которая известна в туре бойцовским характером, хитростью и способностью заводить соперницу в ловушки. Но в тот день итальянка ничего не смогла противопоставить мощным и точным ударам Шараповой. Два сета – 6:3, 6:2, и Шарапова – чемпионка! Она опустилась на колени и закрыла лицо руками. Теперь она оказалась в одном ряду с великими чемпионками – десятая теннисистка в истории, собравшая «Карьерный шлем».
Благодаря победе в Париже, Мария Шарапова вновь стала первой ракеткой мира. Это было 4-е и последнее её восхождение на вершину мирового рейтинга. Суммарно россиянка провела в этом статусе за свою карьеру 21 неделю.
Потом была церемония награждения и фотосессия на фоне Эйфелевой башни. А ещё телефонный разговор с её тогдашним бойфрендом – словенским баскетболистом Сашей Вуячичем. «Я начала благодарить его за то, что он был рядом со мной в трудные моменты, что он поддерживал меня. Ему было очень приятно услышать эти слова. Он тоже находился в приподнятом настроении. Но когда я перезвонила ему через пару часов, то почувствовала, что его настроение изменилось. В его голосе появилось раздражение. Он сказал, что наконец смог посмотреть матч и церемонию награждения и был разочарован тем, что я не поблагодарила его на корте. В течение многих месяцев из-за бесконечных разъездов мы почти не общались, но он хотел, чтобы я упомянула его имя. Наши отношения тут же закончились», — написала Шарапова в своей автобиографии.
Год спустя Мария снова дошла в Париже до финала, но уступила Серене Уильямс. А в 2014 году Серена проиграла уже во втором круге испанке Гарбинье Мугурусе. Как и в 2012 году, главная соперница Шараповой оказалась вне игры ещё задолго до решающих матчей.
Что касается самой Марии, то грунт стал наконец удобным покрытием для её стиля игры, который она постепенно освоила после операции на плече в 2008 году. Теперь игра Шараповой строилась вокруг приёма подачи соперницы, вокруг плоских ударов с отскока, которыми она могла выиграть очко практически из любой точки на корте.
Тем не менее, начиная с четвёртого круга, Шараповой пришлось в каждом матче вплоть до финала отыгрываться с 0:1 по сетам. Проявив волю к победе, Мария заставила зачехлить ракетки Саманту Стосур, Гарбинье Мугурусу и Эжени Бушар.
Финальный матч с Симоной Халеп получился очень упорным – он продолжался более трёх часов. Шарапова взяла первый сет, а потом у неё начались проблемы. В какой-то момент просто пропала подача. Россиянка сделала 12 двойных ошибок. Халеп носилась по корту и отбивала каждый мяч Марии. Дополнительные проблемы создавало палящее солнце. И всё же Шарапова вытерпела – 6:4, 6:7, 6:4. Она опять, как и в 2012 году, упала на колени и закрыла лицо руками. Это была последняя победа Марии Шараповой на турнире «Большого шлема».
Во время церемонии награждения Шарапова сказала, что ей трудно поверить в этот успех: «Это самый сложный финал турнира «Большого шлема», который я играла. Хочу выразить слова благодарности Симоне – она играла отлично. Не могу поверить, что я это сделала. Если бы мне несколько лет назад сказали, что я выиграю «Ролан Гаррос», я бы не поверила. А сейчас я победила здесь уже дважды».
- 6 октября 2020
-
23:41
-
23:32
-
23:20
-
23:15
-
22:27
-
22:21
-
22:05
-
22:02
-
21:49
-
21:41
-
20:55
-
20:37
-
19:16
-
19:01
-
18:22
-
17:50
-
17:20
-
17:07
-
16:33
-
16:03
-
15:49
-
15:34
-
14:22
-
14:09
-
13:51
-
13:30
-
12:30
-
11:50
-
11:43
-
11:05
-
10:24
-
09:59
-
09:27
-
09:05
-
08:42