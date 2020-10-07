Рублёв остановился в шаге от полуфинала «Ролан Гаррос». Но есть шанс попасть на ATP Finals

Россиянин Андрей Рублёв не смог показать свой лучший теннис в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2020 с греком Стефаносом Циципасом и остановился в шаге от попадания в четвёрку лучших на этом турнире. Тем не менее, после выступления на нынешнем Открытом чемпионате Франции Андрей обновит свой рекорд в рейтинге ATP.

И для Андрея Рублёва, и для Стефаноса Циципаса выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2020 – это их лучший результат в истории выступления на этом турнире. Но каждый из них горел желанием не останавливаться на достигнутом и сделать следующий шаг в четвёрку лучших. 10 дней назад эти теннисисты встречались в финале турнира в Гамбурге, где в итоге главный приз завоевал Рублёв. Едва ли теннисисты за столь короткое время забыли тот поединок. Матч складывался драматично, дело дошло до счёта 5:3 в третьем сете в пользу Стефаноса и подачи на сет. Однако со счётом 6:4, 3:6, 7:5 тот финал выиграл Андрей. И вот сейчас в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Рублёв – Циципас в первом сете зеркально повторилась история, случившаяся в Гамбурге. Россиянин вёл с брейком 5:3, подавал на сет, но упустил свой шанс и позволил сопернику взять партию – 7:5.

Вот это выдержка! Рублёв выиграл титул в Гамбурге, когда сопернику осталось подать на матч Видео фантастических ударов и буря эмоций пятикратного чемпиона турниров ATP Андрея Рублёва.

Второй сет полностью прошёл под диктовку Циципаса. Грек поймал кураж и практически не делал ошибки в самых рискованных ситуациях, а вот Рублёв явно никак не мог забыть упущенный шанс в первом сете. Россиянин продолжал ошибаться и уже через 32 минуты Стефанос выиграл и второй сет – 6:2. В третьем сете Андрей продолжил ошибаться, а грек вытаскивал ключевые мячи и в 4-м гейме Циципас сделал брейк – 3:1. Этот момент стал решающим в партии. Дальше соперники брали свои подачи. Стефаноса даже не смутил проигранный матчбол в гейме россиянина. Он уверенно довёл матч до победы – 7:5, 6:2, 6:3.

По сути Андрей проиграл матч уже в первом сете, когда расстроился после проигранной подачи на партию. Именно о излишнем давлении на себя и говорил его тренер Фернандо Висенте перед матчем с Циципасом: «Все говорят, что Андрей просто невероятно играет. Но мы забываем, что в первом круге он проиграл два первых сета, а затем уступал 2:5. Он вёл себя не слишком профессионально, был близок к вылету. С Фучовичем он тоже проиграл первый сет, был на грани поражения. Андрей и сам знает, что ему ещё нужно прибавлять во многом. Он сам на себя давит, это ему мешает. Я всегда честно говорю ему обо всём. Он отличный парень, но очень много от себя требует. Андрей – русский, он всегда спорит 25 раз, а на 26-й признает, что ты прав».

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

В любом случае, Андрей стал первым действующим российским теннисистом, дошедшим на двух турнирах «Большого шлема» как минимум до четвертьфинала. Медведев отличился на US Open (финал-2019 и полуфинал-2020), а Хачанов – на «Ролан Гаррос» (четвертьфинал-2019). А вот Рублёв уже был в топ-8 и в США (четвертьфиналы-2017 и 2020), и во Франции (четвертьфинал-2020). Успешное выступление в этом сезоне позволит Андрею по итогам «Ролан Гаррос» — 2020 обновить свой рекорд в рейтинге ATP. В зависимости от выступления Пабло Карреньо-Бусты в Париже россиянин может стать в ближайший понедельник или 11-й ракеткой мира, или войти в топ-10. Таким образом, Рублёв получает неплохие шансы попасть по завершении сезона на Итоговый ATP Finals в Лондоне с участием восьмёрки сильнейших. Туда россиянин ещё никогда не отбирался. Андрей заявлен на все оставшиеся турниры сезона — Санкт-Петербург, Антверпен, Вена и Париж. Ближайшие конкуренты Андрея — Диего Шварцман, Маттео Берреттини, Гаэль Монфис, Денис Шаповалов и другие.