Рафаэль Надаль – в 13-м финале «Ролан Гаррос»! Он одержал уже 99 побед на этом турнире

Несмотря на тяжёлые условия на «Ролан Гаррос» — 2020, испанец Рафаэль Надаль в очередной подтвердил своё звание Короля грунта. В 13-й раз за карьеру он пробился в решающий матч на Открытом чемпионате Франции. Надаль остаётся единственным теннисистом на нынешнем турнире, который не отдал соперникам ни сета. Вот и в матче с аргентинцем Диего Шварцманом испанцу для победы понадобилось только три партии.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

Девять раз подряд обыгрывал Рафаэль Надаль аргентинца Шварцмана, пока три недели назад Диего не одержал первую победу над звёздным испанцем в рамках четвертьфинала «Мастерса» в Риме. С одной стороны, тот успех аргентинца был неожиданным и для самого аргентинца, и для экспертов. Однако нельзя забывать, что Шварцман давно подбирал ключи к игре Надаля. Диего отобрал у Рафаэля по сету на Australian Open и «Ролан Гаррос» — 2018. Кроме того, Надаль, в отличие от аргентинца, в Риме проводил свой первый турнир после длительного перерыва. До этого последний раз Надаль выходил на корт 1 марта в финале турнира в Акапулько. После поражения в четвертьфинале в Риме Надаль и его тренерский штаб, конечно же, сделали определённые выводы, как противостоять цепкой игре Шварцмана. А сам Диего поймал невероятное вдохновение и промчался до четвертьфинала «Ролан Гаррос» как ракета, не отдав соперникам на турнире ни одного сета. Ну а в четвертьфинале был повержен финалист двух последних розыгрышей Открытого чемпионата Франции и недавний чемпион US Open Доминик Тим. И здесь возникал вопрос – хватит ли у Шварцмана физических и эмоциональных сил на матч с Надалем после такого пятичасового марафона?

Когда 170 см не приговор. Диего Шварцман победил Надаля и уже рвётся в теннисную элиту Предки одного из самых низкорослых теннисистов мира аргентинца Диего Шварцмана из России и Польши. А в 2018-м он посетил ЧМ по футболу.

Первый гейм полуфинала Шварцман – Надаль на подаче испанца шёл 14 минут и превратился в настоящую разведку боем. Теннисисты долго нащупывали слабые места в игре друг друга, пока Рафаэль не вырвал победу, отыграв два брейк-пойнта. Потом всё же пошла череда брейков: Надаль взял две подачи соперника, Шварцман – одну, и счёт стал 3:1 в пользу испанца. Следующий гейм тоже прошёл в упорной борьбе. Диего имел шанс сделать ещё один обратный брейк, но Надаль всё же удержал подачу, повёл – 4:1 и успокоился. В следующий раз до счёта ровно соперники добрались, уже когда Надаль подавал на сет. Шварцман отыграл два сетбола, но с третьей попытки Рафаэль всё же поставил победную точку в партии – 6:3. На 9 геймов теннисисты затратили 1 час 6 минут.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

Во втором сете Рафаэль заиграл свободнее и легче. Было заметно, что Надаль сделал выводы из римского поражения. Прежде всего, он дорожил своей подачей и не позволял сопернику поймать кураж. Эмоционально Шварцман выглядел не так, как в четвертьфинале с Тимом. Аргентинец пытался себя завести, когда у него проходили умопомрачительные удары, но с каждым геймом такие эпизодов было всё меньше. Испанец сделал брейк в третьем гейме, уверенно повёл, а затем в концовке партии взял ещё одну подачу соперника и выиграл сет с тем же счётом 6:3, но всего лишь за 44 минуты.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

Третья партии превратилась в череду ошибок теннисистов. Надаль потерял концентрацию, а Шварцман, напротив, заиграл увереннее и надёжнее. В итоге теннисисты, начиная с 4-го гейма, стали обмениваться брейками, пока эту серию не прервал Диего, и счёт стал равный – 4:4. Дальше соперники брали свои подачи и добрались до тай-брейка, где Рафаэль не оставил аргентинцу ни шанса – 6:3, 6:3, 7:6 (7:0). Матч продолжался 3 часа 12 минут.

Это была 99-я победа Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции за всю его карьеру. Таким образом, испанец вышел в свой 13-й финал на этом турнире. Предыдущие 12 он выиграл. И вообще Надаль проиграл на этих кортах только два раза – в 2009 году шведу Робину Сёдерлингу и в 2015-м – сербу Новаку Джоковичу. В свои 34 года и 130 дней Рафаэль Надаль стал третьим в списке самых возрастных теннисистов, достигших финала «Ролан Гаррос» после испанца Андреса Химено (34 года 306 дней, выиграл финал в 1972 году) и австралийца Кена Розуолла (34 года 218 дней, проиграл финал в 1969 году). Соперником Надаля по финалу будет победитель пары Новак Джокович — Стефанос Циципас.