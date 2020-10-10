Великое противостояние Надаль – Джокович. Как обыграть Короля грунта на его покрытии?

Новак Джокович знает, как выигрывать у Рафаэля Надаля на грунте. Он это делал семь раз. Будет ли восьмая победа?

В финале «Ролан Гаррос» — 2020 сошлись два лидера мирового рейтинга – Новак Джокович (1-я ракетка мира) и Рафаэль Надаль (2). Противостояние Джокович – Надаль было названо ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) одним из самых великих, которые разворачивались в 2000-е. Это неудивительно, ведь у соперников богатая история личных встреч. Причём в Открытую эру это ещё и самое многочисленное противостояние – испанец и серб сыграли между собой суммарно 55 официальных матчей. Общий счёт – 29-26 в пользу Джоковича. Надаль, конечно же, большую часть побед одержал на песчаных кортах. Не зря его много лет называют Королём грунта. Тем не менее, Новаку удалось 7 раз обыграть испанца на его любимом покрытии – больше, чем какому-либо другому теннисисту. Расскажем об этих случаях.

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«Мастерс» в Мадриде-2011. Финал. Джокович – Надаль – 7:5, 6:4.



Первый в истории матч Надаля и Джоковича прошёл именно на грунте и как раз на «Ролан Гаррос». Это было в четвертьфинале-2006. Тогда Рафаэль был действующим чемпионом, он уверенно взял два сета – 6:4, 6:4, после чего соперник снялся. Первый раз отобрать один сет у испанца Новак смог в их четвёртой грунтовой встрече – в полуфинале «Мастерса» в Гамбурге-2008. И только когда серия поражений достигла 9 матчей, серб наконец-то победил на грунте Надаля. Это случилось в финале «Мастерса» в Мадриде-2011. Тот год был просто фантастическим для Новака – он выиграл все матчи со старта сезона. Серб подряд завоевал титулы на Australian Open, в Дубае, Индиан-Уэллсе, Майами и Белграде. К матчу с Рафаэлем серия достигла 31 победы. И Новак не остановился на этом! Он сенсационно победил испанца в двух сетах – 7:5, 6:4 за 2 часа 17 минут упорной борьбы.

Статистика личных встреч Джокович – Надаль

Всего побед: 29 – 26

Хард: 20 – 7

Грунт: 7 – 17

Трава: 2 – 2

«Мастерс» в Риме-2011. Финал. Джокович – Надаль – 6:4, 6:4.

Следующей победы на грунте над Надалем сербу пришлось ждать всего неделю. Соперники встретились в финале «Мастерса» в Риме, и Джокович снова победил в двух сетах. Матч был не менее упорным, чем в Мадриде, несмотря на то, что у обоих в итоге накопилось немало ошибок. Они были с лихвой компенсированы множеством красивых затяжных розыгрышей и ударами на грани возможностей теннисистов. Серьёзного преимущества не было ни у того, ни у другого – но Новак сумел чуть собраннее, чуть увереннее, чем соперник, провести концовку каждого сета – и выиграть 6:4, 6:4. Таким образом, серия побед Новака Джоковича со старта сезона-2011 продлилась уже до 37 матчей. Кроме того, серб добился уникального достижения – никому до него не удавалось обыгрывать Рафаэля Надаля на грунте два раза за один год.

Теннисисты, чаще всего побеждавшие Рафаэля Надаля на грунте:

– 7 раз

Доминик Тим – 4

Фабио Фоньини, Гастон Гаудио – по 3

Роджер Федерер, Давид Феррер, Энди Маррей – по 2 Новак Джокович – 7 разДоминик Тим – 4Фабио Фоньини, Гастон Гаудио – по 3Роджер Федерер, Давид Феррер, Энди Маррей – по 2

«Мастерс» в Монте-Карло-2013. Финал. Джокович – Надаль – 6:2, 7:6.

В 2012 году Надаль выиграл все три финала на грунте, в которых встречался с Джоковичем – в Монте-Карло, Риме и на «Ролан Гаррос». А в финале-2013 на «Мастерсе» в Монте-Карло успех уже снова сопутствовал Новаку. В тот день была влажная погода – после разминки игрокам пришлось уйти с корта из-за начавшегося дождя. К Джоковичу вернулась его игра образца 2011 года: он уверенно справлялся с кручёными ударами Надаля, встречая их в верхней точке и направляя мячи туда, куда он хотел. Практически каждый гейм в стартовой партии прошёл в упорной борьбе, но все ключевые очки выиграл Джокович и повёл со счётом 5:0. У Новака были шансы оформить и первую «баранку» в их противостоянии с Рафаэлем, но испанец сумел отыграть пять сетболов, затем сделал один обратный брейк, и всё же на восьмом сетболе на подаче дрогнул и допустил двойную ошибку – 6:2 в пользу Джоковича. В начале второй партии у Новака участились ошибки, а Надаль заиграл увереннее, активнее и воспользовался своим шансом, сделав брейк. Но Джокович не сдался, постепенно сумел вернуть тот теннис, который приносил ему успех в начале матча, и выровнял игру. Он дважды отыграл брейк, в том числе при счёте 5:6, а затем одержал очень уверенную победу на тай-брейке – 6:2, 7:6 (7:1).

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«Мастерс» в Риме-2014. Финал. Джокович – Надаль – 4:6, 6:3, 6:3.

Перед следующей победой Джоковича над Надалем на грунте было очень обидное поражение серба в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2013, когда испанец смог добиться успеха лишь в пятом сете – 9:7. А вот в финале «Мастерса» в Риме-2014 Новак сумел одержать волевую победу, отыгравшись со счёта 0:1 по сетам. Надаль действовал цепко и уверенно, а Джокович поначалу много ошибался. Но затем серб по ходу поединка смог прибавить – стал действовать активнее, больше пробивать навылет, а у Рафаэля резервов не осталось. В итоге за 2 часа 19 минут Новак Джокович победил – 4:6, 6:3, 6:3.

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«Мастерс» в Монте-Карло-2015. 1/2 финала. Джокович – Надаль – 6:3, 6:3.

После второй победы Джоковича над Надалем в Риме последовал и второй успех в Монте-Карло. Этот матч с испанцем на грунте далась Новаку легче всего – он за 1 час 37 минут справился с Рафаэлем, который тогда находился не в лучшей форме. Серб действовал активнее и разнообразнее, здорово подавал, а Надаль не смог оказать заметного сопротивления. Хоть испанец и выиграл стартовый гейм на подаче соперника, Джокович затем уверенно держал свою подачу и раз за разом добивался брейков сам. В итоге серб победил – 6:3, 6:3, вышел в финал с Бердыхом и завоевал титул.

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«Ролан Гаррос» – 2015. 1/4 финала. Джокович – Надаль – 7:5, 6:3, 6:1.

Проблемы, проявившиеся в Монте-Карло, продолжились для Надаля и на «Ролан Гаррос». Затянувшийся спад в игре испанца привёл к поражению в четвертьфинале от Джоковича – 7:5, 6:3, 6:1 всего за 2 часа 26 минут, ещё и в день рождения Рафаэля. Серб действовал быстрее, плотнее раскладывал удары по углам, а Надаль постоянно был вынужден играть в обороне и доставать мячи, вместо того чтобы самому вести атаку. После затяжного первого сета Новак стал увереннее брать свои геймы, а вот на подаче соперника раз за разом подбирался к брейкам. В итоге он полностью переиграл соперника и заслуженно в тот день победил. Таким образом, у Рафаэля прервалась победная серия на этом турнире с 2011 года на отметке 39 матчей. Кроме того, за всю историю выступления на «Ролан Гаррос» для испанца это было единственное поражение в 1/4 финала. Больше на этой стадии соревнования или в более поздней он никогда не проигрывал. Новак установил ещё один рекорд – он уже во второй раз смог нанести Надалю два поражения на грунте за сезон (первый раз в 2011-м). Только ещё один теннисист – итальянец Фабио Фоньини к нынешнему моменту смог одержать в году две победы над Рафаэлем (всё в том же 2015-м).

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«Мастерс» в Риме-2016. 1/4 финала. Джокович – Надаль – 7:5, 7:6.

Следующую, 7-ю победу на грунте, Джокович одержал над Надалем в четвертьфинале «Мастерса» в Риме-2016. Было два упорных сета, теннисисты показали высокий класс игры, но в самые важные моменты Новак сыграл надёжнее и результативнее – 7:5, 7:6 (7:4) за 2 часа 24 минуты борьбы. Серб добрался затем до финала, но уступил там Энди Маррею. Следом на «Ролан Гаррос» Надаль снялся в третьем круге из-за травмы, а Джокович выиграл пока свой единственный титул на Открытом чемпионате Франции и оформил «Карьерный шлем».

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С тех пор Джокович не выигрывал больше на грунте у Надаля, а счёт их личных встреч на этом покрытии к финалу «Ролан Гаррос» — 2020 достиг отметки 17 – 7 в пользу испанца. Будет ли восьмая победа у Джоковича? Нынешние условия с холодной, влажной погодой, когда мячи становятся тяжёлыми, а корт вязким, не очень подходят Надалю, как он сам признаётся. А вот Новак в этой ситуации чувствует себя довольно комфортно. Но в любом случае, чтобы выиграть титул, теннисистам придётся показать свой лучший теннис. И это прекрасно.