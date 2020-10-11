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Триумф Евгения Кафельникова на «Ролан Гаррос». Он сделал дубль, который никто не повторил

Триумф Евгения Кафельникова на «Ролан Гаррос»
Пётр Дубровский
Первая победа России на «Ролан Гаррос». Как Кафельников дважды покорил Париж за один раз
И какого знаменитого чемпиона россиянин остановил на пути к «Карьерному шлему».
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

К 1996 году теннисный мир уже хорошо был знаком с россиянином Евгением Кафельниковым и его возможностями на корте. Иностранные болельщики и журналисты упорно пытались выговорить десять латинских букв в его фамилии Kafelnikov, но каждый раз у них всё равно получалось Kalashnikov. Пушечные удары российского теннисиста всё время у них вызывали такие ассоциации. В мае 22-летний Кафельников выиграл свой девятый титул ATP в карьере – в Праге. За плечами Евгения уже был опыт четвертьфиналов Australian Open и Уимблдона, а также полуфинал «Ролан Гаррос».

Евгений Кафельников. 1-я российская звезда на мировом небосклоне
Первый российский победитель турнира «Большого шлема» и обладатель золотой медали Сиднея Евгений Кафельников отмечает 42-й день рождения.

На «Ролан Гаррос» — 1996 Евгений приехал в статусе 7-й ракетки мира и был посеян на турнире 6-м. Среди фаворитов турнира значились чемпионы прошлых лет – американцы Майкл Чанг (1989) и Джим Курье (1991, 1992), австриец Томас Мустер (1995), а также лидер мирового рейтинга 24-летний Пит Сампрас из США, который жаждал покорить, наконец, «Ролан Гаррос» и собрать «Карьерный шлем». У американца были уже победы на всех мэйджорах, кроме Открытого чемпионата Франции.

Кафельников продвигался по сетке стремительно и уверенно. Он в трёх сетах обыграл испанцев Гало Бланко, Феликса Мантилью, Франсиско Клавета, шведа Томаса Юхансона и лишь в четвертьфинале отдал одну партию на тай-брейке голландцу Рихарду Крайчеку. В полуфинале россиянину предстояло сразиться с первой ракеткой мира Питом Сампрасом, который до этого выбил из сетки двух чемпионов прошлых лет – испанца Серхи Бругейру и американка Джима Курье.

Вот как впоследствии рассказывал об этом матче сам 14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Пит Сампрас: «Я хорошо подавал с самого начала, точно посылал мячи и эффективно атаковал справа, чтобы форсировать игру. Кафельников держался, не доставляя мне, впрочем, особых хлопот. В первом сете мы дошли до тай-брейка, и я его проиграл. В сущности, не случилось ничего непоправимого. Но потом всё внезапно пошло наперекосяк! В следующем сете я не взял ни одного гейма (!), а в третьем – выиграл лишь два. Это было, вне сомнения, моё самое загадочное и обидное поражение на турнирах «Большого шлема» – правда, от спортсмена, который умел настраиваться на важные матчи, особенно против меня».

Действительно, Кафельников разделался в полуфинале со звёздным соперником за 1 час 47 минут – 7:6 (7:4), 6:0, 6:2. Сампрас за весь матч не смог ни разу добраться до брейк-пойнтов. По сути, россиянин в тот день лишил соперника шанса победить на «Ролан Гаррос» и оформить «Карьерный шлем». Пит в том сезоне показал свой лучший результат на парижских кортах. Ни до, ни после 1996 года он на «Ролан Гаррос» до полуфинала не добирался.

В финале Кафельникову противостоял немец Михаэль Штих, которому за полгода до этого обидное поражение нанёс в полуфинале Кубка Дэвиса другой россиянин – Андрей Чесноков – 14:12 в пятом сете. Матч Кафельников – Штих был упорным. Два сета завершились на тай-брейке, но в ключевых моментах всех трёх сетов надёжнее играл Кафельников. В итоге за 2 часа 32 минуты Евгений одержал историческую победу для всего российского тенниса – 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:4). Это был первый успех представителя нашей страны не только на «Ролан Гаррос», но и на турнирах «Большого шлема» вообще. Позже будут победы Сафина, Мыскиной, Кузнецовой, Шараповой. Но та победа в Париже была первая и самая долгожданная.

Спустя годы, когда Кафельникова спросили про его лучший турнир, он ответил: «Это «Ролан Гаррос» 1996 года. Я выиграл этот турнир, и никто даже не мог приблизиться ко мне. Всё сошлось в нужный момент. У меня появилось предчувствие, что я могу там сыграть отлично, когда за неделю до Открытого чемпионата Франции победил Сампраса – 6:2, 6:2 на Командном кубке мира в Дюссельдорфе.

Но это была не единственная победа Кафельникова в Париже в том году. Вместе с чехом Даниэлем Вацеком россиянин успешно выступил и в парном разряде. Евгений и Даниэль оделили в двух партиях шесть пар соперников, включая француза Ги Форже и швейцарца Якоба Хласека в финале, и завоевали титул. Таким образом, Кафельников сделал победный дубль на «Ролан Гаррос» — 1996. С тех пор прошло более двух десятков лет, но ни один теннисист так и не смог повторить это уникальное достижение ни на одном из турниров «Большого шлема».

По поводу двойной победы на «Ролан Гаррос» — 1996 Кафельников однажды сказал: «Во время парных матчей я готовился к выступлению в одиночке. Эти поединки позволяют отработать ряд аспектов игры: приём, подачу, игру с лёта. Вместо тренировки я просто выступал в паре. Не думаю, что кто-то в ближайшее время сможет повторить моё достижение – выиграть «Ролан Гаррос» и в одиночке, и в паре в одном году. Если же кому-то это удастся, я бы хотел сам ему вручить трофей. Но думаю, на моём веку это не случится».

После того успеха в 1996 году у Кафельникова было ещё множество побед. На «Ролан Гаррос» в паре Евгений победил также в 1997 и в 2002 годах. В 1999 году россиянин выиграл на Australian Open в одиночке, а в 1997-м первенствовал на US Open в паре. Значимыми трофеями Кафельникова были и олимпийская золотая медаль в Сиднее-2000, и Кубок Дэвиса-2002, выигранный в том же Париже. В мае 1999 года Евгений стал первой ракеткой мира. Всего же за карьеру на его счету 26 титулов в одиночном разряде, включая 5 побед на Кубке Кремля, и ещё 27 титулов в паре.

В 2019 году заслуги Евгения Кафельникова по достоинству были оценены мировой теннисной общественностью – он вместе с китаянкой Ли На и француженкой Мари Пирс был введён в Международный зал теннисной славы.

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