Первая победа России на «Ролан Гаррос». Как Кафельников дважды покорил Париж за один раз

К 1996 году теннисный мир уже хорошо был знаком с россиянином Евгением Кафельниковым и его возможностями на корте. Иностранные болельщики и журналисты упорно пытались выговорить десять латинских букв в его фамилии Kafelnikov, но каждый раз у них всё равно получалось Kalashnikov. Пушечные удары российского теннисиста всё время у них вызывали такие ассоциации. В мае 22-летний Кафельников выиграл свой девятый титул ATP в карьере – в Праге. За плечами Евгения уже был опыт четвертьфиналов Australian Open и Уимблдона, а также полуфинал «Ролан Гаррос».

Евгений Кафельников. 1-я российская звезда на мировом небосклоне Первый российский победитель турнира «Большого шлема» и обладатель золотой медали Сиднея Евгений Кафельников отмечает 42-й день рождения.

На «Ролан Гаррос» — 1996 Евгений приехал в статусе 7-й ракетки мира и был посеян на турнире 6-м. Среди фаворитов турнира значились чемпионы прошлых лет – американцы Майкл Чанг (1989) и Джим Курье (1991, 1992), австриец Томас Мустер (1995), а также лидер мирового рейтинга 24-летний Пит Сампрас из США, который жаждал покорить, наконец, «Ролан Гаррос» и собрать «Карьерный шлем». У американца были уже победы на всех мэйджорах, кроме Открытого чемпионата Франции.

Кафельников продвигался по сетке стремительно и уверенно. Он в трёх сетах обыграл испанцев Гало Бланко, Феликса Мантилью, Франсиско Клавета, шведа Томаса Юхансона и лишь в четвертьфинале отдал одну партию на тай-брейке голландцу Рихарду Крайчеку. В полуфинале россиянину предстояло сразиться с первой ракеткой мира Питом Сампрасом, который до этого выбил из сетки двух чемпионов прошлых лет – испанца Серхи Бругейру и американка Джима Курье.

Вот как впоследствии рассказывал об этом матче сам 14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Пит Сампрас: «Я хорошо подавал с самого начала, точно посылал мячи и эффективно атаковал справа, чтобы форсировать игру. Кафельников держался, не доставляя мне, впрочем, особых хлопот. В первом сете мы дошли до тай-брейка, и я его проиграл. В сущности, не случилось ничего непоправимого. Но потом всё внезапно пошло наперекосяк! В следующем сете я не взял ни одного гейма (!), а в третьем – выиграл лишь два. Это было, вне сомнения, моё самое загадочное и обидное поражение на турнирах «Большого шлема» – правда, от спортсмена, который умел настраиваться на важные матчи, особенно против меня».

Действительно, Кафельников разделался в полуфинале со звёздным соперником за 1 час 47 минут – 7:6 (7:4), 6:0, 6:2. Сампрас за весь матч не смог ни разу добраться до брейк-пойнтов. По сути, россиянин в тот день лишил соперника шанса победить на «Ролан Гаррос» и оформить «Карьерный шлем». Пит в том сезоне показал свой лучший результат на парижских кортах. Ни до, ни после 1996 года он на «Ролан Гаррос» до полуфинала не добирался.

В финале Кафельникову противостоял немец Михаэль Штих, которому за полгода до этого обидное поражение нанёс в полуфинале Кубка Дэвиса другой россиянин – Андрей Чесноков – 14:12 в пятом сете. Матч Кафельников – Штих был упорным. Два сета завершились на тай-брейке, но в ключевых моментах всех трёх сетов надёжнее играл Кафельников. В итоге за 2 часа 32 минуты Евгений одержал историческую победу для всего российского тенниса – 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:4). Это был первый успех представителя нашей страны не только на «Ролан Гаррос», но и на турнирах «Большого шлема» вообще. Позже будут победы Сафина, Мыскиной, Кузнецовой, Шараповой. Но та победа в Париже была первая и самая долгожданная.

Спустя годы, когда Кафельникова спросили про его лучший турнир, он ответил: «Это «Ролан Гаррос» 1996 года. Я выиграл этот турнир, и никто даже не мог приблизиться ко мне. Всё сошлось в нужный момент. У меня появилось предчувствие, что я могу там сыграть отлично, когда за неделю до Открытого чемпионата Франции победил Сампраса – 6:2, 6:2 на Командном кубке мира в Дюссельдорфе.

Но это была не единственная победа Кафельникова в Париже в том году. Вместе с чехом Даниэлем Вацеком россиянин успешно выступил и в парном разряде. Евгений и Даниэль оделили в двух партиях шесть пар соперников, включая француза Ги Форже и швейцарца Якоба Хласека в финале, и завоевали титул. Таким образом, Кафельников сделал победный дубль на «Ролан Гаррос» — 1996. С тех пор прошло более двух десятков лет, но ни один теннисист так и не смог повторить это уникальное достижение ни на одном из турниров «Большого шлема».

По поводу двойной победы на «Ролан Гаррос» — 1996 Кафельников однажды сказал: «Во время парных матчей я готовился к выступлению в одиночке. Эти поединки позволяют отработать ряд аспектов игры: приём, подачу, игру с лёта. Вместо тренировки я просто выступал в паре. Не думаю, что кто-то в ближайшее время сможет повторить моё достижение – выиграть «Ролан Гаррос» и в одиночке, и в паре в одном году. Если же кому-то это удастся, я бы хотел сам ему вручить трофей. Но думаю, на моём веку это не случится».

После того успеха в 1996 году у Кафельникова было ещё множество побед. На «Ролан Гаррос» в паре Евгений победил также в 1997 и в 2002 годах. В 1999 году россиянин выиграл на Australian Open в одиночке, а в 1997-м первенствовал на US Open в паре. Значимыми трофеями Кафельникова были и олимпийская золотая медаль в Сиднее-2000, и Кубок Дэвиса-2002, выигранный в том же Париже. В мае 1999 года Евгений стал первой ракеткой мира. Всего же за карьеру на его счету 26 титулов в одиночном разряде, включая 5 побед на Кубке Кремля, и ещё 27 титулов в паре.

В 2019 году заслуги Евгения Кафельникова по достоинству были оценены мировой теннисной общественностью – он вместе с китаянкой Ли На и француженкой Мари Пирс был введён в Международный зал теннисной славы.