Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и догнал Федерера по числу титулов на «Шлемах»

Рафаэль Надаль – Король грунта и король «Ролан Гаррос»! И неважно, когда проводится этот турнир – на стыке весны и лета или холодной и дождливой осенью. Выиграв в финале-2020 у Новака Джоковича, испанец стал 13-кратным победителем Открытого чемпионата Франции, завоевал свой 20-й титул на «Шлема» и сравнялся по этому показателю с Роджером Федерером.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

Если состав участниц финала женского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» — 2020 был абсолютно непредсказуемым. Но у мужчин никаких сюрпризов не произошло – в решающий матч пробились первая и вторая ракетки мира. Для Джоковича и Надаля это уже 56-я встреча – абсолютный рекорд в Открытой эре. Из этих 56 поединков – нынешний финал стал уже 25-м для них матчем на грунте и 8-м – в рамках «Ролан Гаррос». Надаль выиграл первые 6 дуэлей в Париж, и только последняя встреча, в 2015-м, завершилась в пользу Джоковича. Важно отметить, что именно Новак лучше всех других теннисистов в мире играет с Надалем на грунте. Семь побед одержал серб на любимом покрытии Короля грунта.

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В день финала в Париже пошёл дождь, было очень холодно. Над центральным кортом комплекса «Ролан Гаррос» — арене Филипа Шатрье закрыли крышу, но влажность никуда не делась. Мячи в таких условиях становились всё тяжелее и, по мнению многих специалистов, включая Джона Макинроя и тренера Надаля Карлоса Мойи, это играло на руку Джоковичу. Отметим, что к финальному матчу Новак провёл на корте за 6 предыдущих кругов суммарно 14 часов 36 минут. У Надаля этот показатель был меньше на час с лишним – 13 часов 13 минут.

Рафаэль Надаль – в 13-м финале «Ролан Гаррос»! Он одержал уже 99 побед на этом турнире На пути в решающий матч Король грунта не отдал соперникам ни сета. Видео невероятных розыгрышей полуфинала Надаль – Шварцман.

Первый гейм в матче на подаче Джоковича у теннисистов ушёл на то, чтобы присмотреться друг к другу, приспособиться к обстановке и даже немножко поэкспериментировать. Джокович выполнял много укороченных, они у него получались с переменным успехом, а Рафаэль, как и обещал перед матчем, старался действовать активнее. В итоге испанец заработал брейк-пойнт и сразу его реализовал. На 8 розыгрышей соперники затратили целых 8 минут.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

В таком ключе проходил и весь первый сет. Упорная борьба была в каждом гейме, теннисисты выдавали просто невероятные розыгрыши, но всякий раз в решающий момент точнее и надёжнее действовал Надаль, а Джокович, даже если имел явное преимущество, в концовке его терял, совершая одну неточность за другой. В итоге Надаль за партию сделал всего 2 невынужденные ошибки, а Джокович – 13. Испанцу удалось «навесить» сопернику обидную «баранку» — 6:0, однако при этом теннисисты на 6 этих геймов затратили целых 46 минут, что в среднем составляет 7,5 минут на каждый гейм.

Права на видео принадлежат Eurosport. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Eurosport.

Вторая партия началась с упорной борьбы на подаче Джоковича, но на этот раз ему удалось отыграть три брейк-пойнта и повести в счёте – 1:0. Однако затем в каждом гейме стала повторяться картина первого сета – Джокович играл активно, но ошибался, Надаль же контролировал каждый свой удар и снова практически не допускал невынужденных ошибок. Лишь в 7-м гейме испанец позволил себе немного расслабиться и дать сопернику довольно быстро взять свою подачу, однако на итоговый счёт это не сильно повлияло – 6:2 за 50 минут.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

После двух безупречных сетов Надаль, как и в полуфинале с Диего Шварцманом, в третьей партии чуть ослабил хватку, и Джокович это почувствовал. Рафаэль опять сделал брейк, но на этот раз позволил сербу сразу же отыграться – 3:3. Дальше теннисисты в борьбе брали свои подачи, как неожиданно в 11-м гейме Джокович пару раз ошибся и сделал двойную. Надаль вышел вперёд с брейком – 6:5 и пошёл подавать на матч. Этот гейм был безупречен и закончил его испанец эйсом. 6:0, 6:2, 7:5 за 2 часа 43 минуты.

Таким образом, Рафаэль Надаль добился сразу нескольких фантастических достижений. Он завоевал рекордный 13-й титул на «Ролан Гаррос», при этом одержал 100-ю победу в матче на этом турнире.

Кроме того, испанец выиграл юбилейный, 20-й трофей на турнирах «Большого шлема» и сравнялся по этому показателю с лидером – Роджером Федерером. У ближайшего преследователя, Джоковича, осталось 17 подобных титулов.

Лидеры по количеству титулов на турнирах «Большого шлема»:

1-2. Роджер Федерер – 20 (6+1+8+5)

1-2.

3.

4. Пит Сампрас – 14 (2+0+7+5)

5. Рой Эмерсон – 12 (6+2+2+2)

6-7. Род Лэйвер – 11 (3+2+4+2)

6-7. Бьорн Борг – 11 (0+6+5+0)

8. Билл Тилден – 10 (0+0+3+7) 1-2. Роджер Федерер – 20 (6+1+8+5)1-2. Рафаэль Надаль – 20 (1+13+2+4)3. Новак Джокович – 17 (8+1+5+3)4. Пит Сампрас – 14 (2+0+7+5)5. Рой Эмерсон – 12 (6+2+2+2)6-7. Род Лэйвер – 11 (3+2+4+2)6-7. Бьорн Борг – 11 (0+6+5+0)8. Билл Тилден – 10 (0+0+3+7)

Помимо трофея чемпион получил чек на сумму 1,6 млн евро (по сегодняшнему курсу это $ 1 892 160) – это на 700 тыс. евро меньше, чем в прошлом году (2,3 млн евро). И вообще призовые за победу для триумфатора «Ролан Гаррос» — 2020 значительно ниже других «Шлемов». Так на Australian Open ещё до коронавируса Джокович получил $ 2 822 850, а Доминик Тим на US Open — $ 3 000 000.