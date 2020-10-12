Андрей Рублёв впервые попал в десятку мирового рейтинга и составил компанию Даниилу Медведеву, который там обосновался с июля прошлого года.

Рублёв присоединился к Медведеву. Только у России два теннисиста в топ-10

По итогам «Ролан Гаррос» — 2020 обновились мужской и женский рейтинги. А поскольку на турнире было много сенсаций, то в мировой классификации произошла масса изменений. В том числе радостных для российских любителей тенниса.

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Неожиданный успех на «Шлеме» в Париже 19-летней теннисистки из Польши Иги Свёнтек позволил ей прорваться с 54-го места на 17-е. Она разом улучшила своё положение в рейтинге на 37 позиций. Стоит заметить, что лучшая теннисистка в истории Польши Агнешка Радваньска занимала 2-е место, но при этом ни разу не выиграла турнир «Большого шлема». Финалистка «Ролан Гаррос» Софья Кенин вернулась в топ-5 и стала 4-й ракеткой мира. 21-летняя американка повторила свой лучший результат, показанный в марте 2020 года. Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Петра Квитова из Чехии, которая в Париже дошла до полуфинала, вернулась в десятку (поднялась с 11-го места на 8-е).

Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос», но получила на $ 1 млн меньше Кенин в Австралии Ига Свёнтек из Польши подняла над головой Кубок Сюзан Ленглен и получила чек на 1,6 млн евро. Но это гораздо меньше, чем на других «Шлемах».

Самого заметного прогресса добились аргентинка Надия Подороска, которая со 131-го места перепрыгнула в топ-50 и стала 48-й, и итальянка Мартина Тревизан, которая улучшила своё положение в рейтинге на 76 позиций и стала 83-й. Отметим прорыв и россиянки Камиллы Рахимовой. 19-летняя уроженка Екатеринбурга начинала турнир на 182-м месте, а теперь она уже 152-я. Это лучший результат Камиллы в карьере.

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В мужском рейтинге также произошло много изменений. Покинул топ-5 россиянин Даниил Медведев, который там продержался с августа 2019 года. Зато с этой недели в десятку мирового рейтинга впервые попал Андрей Рублёв. Он стал 9-м теннисистом от России, пробивавшимся когда-либо в топ-10 после Александра Метревели, Андрея Чеснокова, Евгения Кафельникова, Марата Сафина, Николая Давыденко, Михаила Южного, Карена Хачанова и Медведева.

Все российские теннисисты в топ-10:

1. Александр Метревели – лучшее место 9-е (впервые – 3.6.1974)

2. Андрей Чесноков – 9 (8.4.1991)

3. Евгений Кафельников – 1 (3.5.1999)

4. Марат Сафин – 1 (20.11.2000)

5. Николай Давыденко – 3 (6.11.2006)

6. Михаил Южный – 8 (28.1.2008)

7. Карен Хачанов – 8 (15.7.2019)

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9. Андрей Рублёв – 10 (12.10.2020) 1. Александр Метревели – лучшее место 9-е (впервые – 3.6.1974)2. Андрей Чесноков – 9 (8.4.1991)3. Евгений Кафельников – 1 (3.5.1999)4. Марат Сафин – 1 (20.11.2000)5. Николай Давыденко – 3 (6.11.2006)6. Михаил Южный – 8 (28.1.2008)7. Карен Хачанов – 8 (15.7.2019)8. Даниил Медведев – 4 (9.9.2019)9. Андрей Рублёв – 10 (12.10.2020)

Напомним, что с июня по октябрь 2019-го в топ-10 был Карен Хачанов. А Даниил Медведев находится в десятке с июля того же года. И теперь Россия снова, как и год назад, имеет двух представителей в топ-10. Ни одна другая страна в мире не может сейчас похвастать таким достижением.

Помимо Андрея Рублёва в топ-10 дебютировал и Диего Шварцман. Благодаря выходу в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2020 аргентинец поднялся на 6 мест и стал 8-й ракеткой мира. На 13 позиций улучшил своё место в рейтинге обидчик Даниила Медведева – Мартон Фучович из Венгрии, который стал 50-й ракеткой мира. Впечатляет прогресс 19-летнего Янника Синнера из Италии. Четвертьфиналист «Ролан Гаррос» впервые вошёл в топ-50 и занял 46-е место. С 2000 года лишь 16 теннисистов в более юном возрасте смогли добиться такого результата. Некоторые из них уже завершили карьеру. А самым молодым дебютантом топ-50 за последние 20 лет был испанец Рафаэль Надаль, которому в тот момент не исполнилось и 18.

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После «Ролан Гаррос» стали известны ещё два теннисиста, которые квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP. Напомним, что до этого путёвки в Лондон завоевали Джокович, Надаль, Тим и Медведев, а Роджер Федерер досрочно завершил сезон, освободив своё место другим. Теперь к этой четвёрке присоединились полуфиналист «Ролан Гаррос» Стефанос Циципас и финалист US Open Александр Зверев. Любопытно, что именно Александр и Стефанос побеждали в Лондоне в двух последних розыгрышах.

Рублёв остановился в шаге от полуфинала «Ролан Гаррос». Но есть шанс попасть на ATP Finals В 1/4 финала «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв уступил Стефаносу Циципасу. Однако он впервые может отобраться на Итоговый чемпионат ATP.

На оставшиеся две путёвки претендуют Шварцман, Рублёв, итальянец Маттео Берреттини, француз Гаэль Монфис, канадец Денис Шаповалов и другие теннисисты. «То, что Андрей вошёл в топ-10, — это замечательно. Он полностью заслужил это. Думаю, что у него есть шансы отобраться в Лондон на Итоговый. Конечно, осталось не так много турниров, но если поднажать, то всё возможно. Мы выступали на Итоговом чемпионате АТР вместе с Кареном Хачановым, теперь можем сыграть с Рублёвым. Надеюсь, что однажды мы там будем втроём. Это стало бы действительно заметным событием», — сказал Даниил Медведев на турнире в Санкт-Петербурге.