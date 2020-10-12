Рублёв присоединился к Медведеву. Только у России два теннисиста в топ-10

По итогам «Ролан Гаррос» — 2020 обновились мужской и женский рейтинги. А поскольку на турнире было много сенсаций, то в мировой классификации произошла масса изменений. В том числе радостных для российских любителей тенниса.
Неожиданный успех на «Шлеме» в Париже 19-летней теннисистки из Польши Иги Свёнтек позволил ей прорваться с 54-го места на 17-е. Она разом улучшила своё положение в рейтинге на 37 позиций. Стоит заметить, что лучшая теннисистка в истории Польши Агнешка Радваньска занимала 2-е место, но при этом ни разу не выиграла турнир «Большого шлема». Финалистка «Ролан Гаррос» Софья Кенин вернулась в топ-5 и стала 4-й ракеткой мира. 21-летняя американка повторила свой лучший результат, показанный в марте 2020 года. Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Петра Квитова из Чехии, которая в Париже дошла до полуфинала, вернулась в десятку (поднялась с 11-го места на 8-е).
Самого заметного прогресса добились аргентинка Надия Подороска, которая со 131-го места перепрыгнула в топ-50 и стала 48-й, и итальянка Мартина Тревизан, которая улучшила своё положение в рейтинге на 76 позиций и стала 83-й. Отметим прорыв и россиянки Камиллы Рахимовой. 19-летняя уроженка Екатеринбурга начинала турнир на 182-м месте, а теперь она уже 152-я. Это лучший результат Камиллы в карьере.
В мужском рейтинге также произошло много изменений. Покинул топ-5 россиянин Даниил Медведев, который там продержался с августа 2019 года. Зато с этой недели в десятку мирового рейтинга впервые попал Андрей Рублёв. Он стал 9-м теннисистом от России, пробивавшимся когда-либо в топ-10 после Александра Метревели, Андрея Чеснокова, Евгения Кафельникова, Марата Сафина, Николая Давыденко, Михаила Южного, Карена Хачанова и Медведева.
1. Александр Метревели – лучшее место 9-е (впервые – 3.6.1974)
2. Андрей Чесноков – 9 (8.4.1991)
3. Евгений Кафельников – 1 (3.5.1999)
4. Марат Сафин – 1 (20.11.2000)
5. Николай Давыденко – 3 (6.11.2006)
6. Михаил Южный – 8 (28.1.2008)
7. Карен Хачанов – 8 (15.7.2019)
8. Даниил Медведев – 4 (9.9.2019)
9. Андрей Рублёв – 10 (12.10.2020)
Напомним, что с июня по октябрь 2019-го в топ-10 был Карен Хачанов. А Даниил Медведев находится в десятке с июля того же года. И теперь Россия снова, как и год назад, имеет двух представителей в топ-10. Ни одна другая страна в мире не может сейчас похвастать таким достижением.
1. Новак Джокович (Сербия) – 11740 очков
2. Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3. Доминик Тим (Австрия) – 9125
4. Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5 (+1). Стефанос Циципас (Греция) – 5925
6 (-1). Даниил Медведев (Россия) – 5890
7. Александр Зверев (Германия) – 4650
8 (+6). Диего Шварцман (Аргентина) – 3180
9 (-1). Маттео Берреттини (Италия) – 3075
10 (+2). Андрей Рублёв (Россия) – 2974.
Помимо Андрея Рублёва в топ-10 дебютировал и Диего Шварцман. Благодаря выходу в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2020 аргентинец поднялся на 6 мест и стал 8-й ракеткой мира. На 13 позиций улучшил своё место в рейтинге обидчик Даниила Медведева – Мартон Фучович из Венгрии, который стал 50-й ракеткой мира. Впечатляет прогресс 19-летнего Янника Синнера из Италии. Четвертьфиналист «Ролан Гаррос» впервые вошёл в топ-50 и занял 46-е место. С 2000 года лишь 16 теннисистов в более юном возрасте смогли добиться такого результата. Некоторые из них уже завершили карьеру. А самым молодым дебютантом топ-50 за последние 20 лет был испанец Рафаэль Надаль, которому в тот момент не исполнилось и 18.
После «Ролан Гаррос» стали известны ещё два теннисиста, которые квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP. Напомним, что до этого путёвки в Лондон завоевали Джокович, Надаль, Тим и Медведев, а Роджер Федерер досрочно завершил сезон, освободив своё место другим. Теперь к этой четвёрке присоединились полуфиналист «Ролан Гаррос» Стефанос Циципас и финалист US Open Александр Зверев. Любопытно, что именно Александр и Стефанос побеждали в Лондоне в двух последних розыгрышах.
На оставшиеся две путёвки претендуют Шварцман, Рублёв, итальянец Маттео Берреттини, француз Гаэль Монфис, канадец Денис Шаповалов и другие теннисисты. «То, что Андрей вошёл в топ-10, — это замечательно. Он полностью заслужил это. Думаю, что у него есть шансы отобраться в Лондон на Итоговый. Конечно, осталось не так много турниров, но если поднажать, то всё возможно. Мы выступали на Итоговом чемпионате АТР вместе с Кареном Хачановым, теперь можем сыграть с Рублёвым. Надеюсь, что однажды мы там будем втроём. Это стало бы действительно заметным событием», — сказал Даниил Медведев на турнире в Санкт-Петербурге.
- 13 октября 2020
-
00:17
-
00:10
- 12 октября 2020
-
23:21
-
22:55
-
22:10
-
21:33
-
20:58
-
20:15
-
19:31
-
18:18
-
18:08
-
17:49
-
17:14
-
16:15
-
15:45
-
15:29
-
14:28
-
13:46
-
13:33
-
13:04
-
12:55
-
11:51
-
10:40
-
10:23
-
09:33
-
09:10
-
08:45
-
08:33
-
08:23
- 11 октября 2020
-
23:56
-
22:57
-
22:46
-
21:19
-
20:08
-
19:59