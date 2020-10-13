«Не трогайте его бутылочки!» Странные ритуалы, которые помогли Надалю выиграть 20 «Шлемов»

В теннисе, как и в других видов спорта, есть свои суеверия, ритуалы, приметы. Например, Новак Джокович перед подачей много раз стучит мячом о корт, а после завоевания очередного титула на Уимблдонском турнире должен обязательно съесть немного травы с победного корта. Австралиец Алекс де Минор отказывается сбривать счастливые усы, а Мария Шарапова тщательно перешагивает все линии на корте, чтобы ни на одну не наступить. Но больше всего суеверий и всяких «заморочек», пожалуй, у Рафаэля Надаля. Кто знает, может, благодаря в том числе и этим ритуалам Королю грунта удалось завоевать 20 титулов на турнирах «Большого шлема».

Череда странных ритуалов при подготовке к матчу начинается у Надаля с обязательного холодного душа. После этого он тщательно собирает сумки, ракетки и направляется в подтрибунное помещение, где ожидает вызова на корт. Там испанец тоже должен выполнить определённые действия – несколько раз высоко подпрыгнуть, поджав ноги в коленях. Однажды Рафаэлю не повезло с выбором места для прыжка – на Уимблдоне-2017 он встал ровно под низко висящей балкой в дверном проёме. И когда прыгнул – ударился головой. К счастью, испанец не получил серьёзного повреждения и даже улыбнулся. Однако с тех пор он стал тщательно смотреть по сторонам перед прыжком, чтобы убедиться, что рядом нет никаких препятствий. Любопытно, что тот матч с Жилем Мюллером на Уимблдоне-2017 Надаль в итоге проиграл – 13:15 в пятом сете.

На самом корте у Рафаэля тоже есть ряд запрограммированных последовательностей действий, которые он строго выполняет. Так, например, Рафаэль вне розыгрыша не наступает на линии корта и перешагивает их исключительно правой ногой. С линиями корта связан ещё один ритуал – после выигрыша своей подачи испанцу обязательно нужно потоптаться у той задней линии, где он только что подавал. Если же он последний розыгрыш завершил где-то в корте, то он вначале вернётся, чтобы потоптаться, и только потом пойдёт на переход или будет готовиться к приёму. Подготовка к подаче – это для Надаля тоже отдельный ритуал, доведённый до автоматизма. Он набивает ракеткой мяч о корт и в это же время правой рукой поправляет вначале шорты, затем футболку на левом плече, на правом плече, после этого дотрагивается до носа, поправляет волосы за левым ухом, затем снова дотрагивается до носа, потом убирает волосы за правым ухом. И наконец следует подача.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «Инстаграме» Roland Garros.

Но, наверное, самый главный фетиш Надаля – это две бутылочки с напитками, которые он тщательно расставляет перед началом матча возле своей скамейки. Они должны стоять строго по линии, этикетками к корту. По ходу минутной паузы между геймами, когда Рафаэль отпивает из каждой из них по очереди, затем он их снова устанавливает на те же места. Давид Портье, много лет отвечающий за работу болбоев на «Ролан Гаррос», как-то рассказал: «Мы уделяем большое внимание пожеланиям теннисистов. Болбои должны знать все привычки и ритуалы участников матча. Кто-то хочет, чтобы им подавали мячи только справа, другие, выиграв очко, хотят, чтобы им для следующей подачи дали тот же мяч. Таких тонкостей очень много. По поводу Рафаэля Надаля я всё время предупреждаю ребят: Никогда не трогайте его бутылочки! Что бы не произошло».

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Но однажды болбой всё же нарушил этот запрет. Правда, случилось это не на «Ролан Гаррос», а на Australian Open – 2015. В поединке 4-го круга между Надалем и Кевином Андерсоном на стадионе бушевал ветер. В какой-то момент одну из бутылочек испанца, которая была наполовину пуста, сдуло ветром. Рафаэль в этот момент готовился к подаче, а болбой, увидев непорядок возле скамейки испанца, заботливо установил бутылочку на место. Это по достоинству оценили и зрители, и сам Надаль, который не сдержал улыбки. У Рафаэля давно заготовлен универсальный ответ на вопрос про его бутылочки. Как правило, он отвечает в таком духе: «Не помню, когда это началось. Просто старая привычка. Но благодаря этим ритуалам я полностью сконцентрирован. Это помогает мне оставаться собранным».

Права на видео принадлежат Australian Open (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «Инстаграме» Australian Open.

«Если бы я играл с Надалем, я бы обязательно пнул ногой эти бутылочки и посмотрел, что он будет делать», — сказал как-то раз бывший британский теннисист Джон Ллойд. Надо сказать, что нашлись такие смельчаки, которые рискнули проверить на себе, как это всё работает. Так на турнире в Монте-Карло – 2013 в матче второго круга между Рафаэлем и австралийцем Маринко Матошевичем произошёл любопытный эпизод. Ближе к концу поединка во время перехода соперник испанца опрокинул его бутылочки. «Я не обратил на это особого внимания. Но я бы лично так со своим соперником не поступил. Может, он думал, что это повлияет мою концентрацию, и он сможет перевернуть ход матча», — признался Надаль после поединка. Подобный трюк решил повторить на Уимблдоне-2014 чех Лукаш Росол. Он, проходя мимо скамейки Надаля, специально ракеткой подцепил одну из бутылочек, и она упала. Но ни одному из «хулиганов» это не помогло – Надаль обыграл и Матошевича, и Росола.