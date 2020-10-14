«Я мог наложить прямо на корте!» У белорусского теннисиста отобрали гейм за поход в туалет

Илья Ивашко не успел вовремя вернуться из раздевалки и был наказан. Рассказываем и о других нелепых штрафах в теннисе.

На турнире в Санкт-Петербурге произошёл скандальный инцидент. В матче 1-го круга белорусский теннисист Илья Ивашко был оштрафован на гейм за посещение туалета. Это наказание вызвало бурную реакцию игрока. Самое интересно, что Илья всё-таки вышел в следующий раунд соревнований.

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В начале второго сета матча с французом Адрианом Маннарино белорус Илья Ивашко вызвал на корт врача и спросил – может ли он взять медицинский перерыв, чтобы сходить в туалет. Тот ответил утвердительно, но предупредил теннисиста, что нужно это сделать в рамках строго отведённого для этого времени. Илья отправился вместе с доктором в подтрибунное помещение и какое-то время отсутствовал. Вернувшись на корт, Ивашко узнал, что был оштрафован на целый гейм за затяжку времени. Он получил устное предупреждение за первые 30 секунд отсутствия, затем штраф на одно очко за вторые 30 секунд и третий штраф. И в итоге у теннисиста отобрали целый гейм за следующие 30 секунд опоздания.

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Белорус на наказание отреагировал весьма бурно. Он накричал на судью, вызвал супервайзера и пытался им доказать, что нелепо штрафовать человека, если ему требуется чуть больше времени для естественных нужд: «Это невозможно! Это невозможно! Это ненормальная ситуация. Я мог наложить кучу прямо на корте!» Судья стоически выдержал эту эмоциональную вспышку белоруса, естественно, оставил наказание в силе и предложил теннисисту продолжить игру. Илья вернулся в матч и смог довести его до победы.

Это не первый случай, когда в теннисе штрафуют за затяжку времени после похода в раздевалку по срочной нужде или какие-то другие странные провинности. На турнире в Линце-2010 сербка Ана Иванович в матче второго круга с чешкой Барборой Стрыцовой при счёте 1:0 в свою пользу перед подачей соперницы отправилась в подтрибунное помещение и долго оттуда не выходила. Когда Ана вернулась на корт, то узнала, что победу в следующем гейме засчитали её сопернице. После матча Иванович объяснила, что случилась: «Перед поединком я решила съесть йогурт, а он видимо оказался несвежим». Любопытно, что Ана выиграла не только тот поединок, но стала чемпионкой турнира.

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Матч 3-го круга Уимблдона-2016 в мужском парном разряде между дуэтами Пабло Куэвас/Марсель Гранольерс – Джонатан Мэррэй/Адил Шамасдин был прерван на 10 минут из-за забастовки, которую устроил уругваец Куэвас, требующий, чтобы его отпустили в туалет. В бурной перепалке с арбитром Пабло даже пригрозил справить нужду в пластиковую банку для мячей. Теннисисту было вынесено предупреждение за неспортивное поведение. Потом пару оштрафовали на одно очко за выбитый Куэвасом мяч за пределы корта. Проблема в том, что этот пятисетовый матч затянулся на 4 с лишним часа. Решающая партия достигла счёта 12:14. «Пятый сет получился очень долгим. Правилами необходимо предусмотреть дополнительные перерывы в тех случаях, когда игра так затягивается», — сказал после победы Джонатан Мэррэй.

Но бывают в теннисе и другие нелепые штрафы. Забавный эпизод произошёл с россиянином Маратом Сафиным на «Ролан Гаррос» — 2004. В матче второго круга с испанцем Феликсом Мантильей теннисисты провели потрясающий розыгрыш, и когда Марат нанёс решающий удар, неожиданно для всех на радостях он спустил свои шорты. Зрители были и в шоке, и в восторге. А судья Карлос Бернардес вынес россиянину предупреждение, причём так как одно предупреждение у Сафина уже было за сломанную ракетку, Марат за этот нестандартный выплеск эмоций потерял одно очко. Спустя время Сафин раскритиковал руководство тура за то, что лишают теннис эмоций и творчества: «То нельзя, это нельзя – только и знают, что наказывать».

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Ещё одно нелепое наказание, связанное с одеждой, было вынесено в матче 1-го круга US Open – 2018. Француженка Ализе Корне в 38-градусную жару в перерыве между 2-м и 3-м сетами сходила в раздевалку, чтобы переодеться. Однако, когда вернулась на корт, она обнаружила, что надела футболку задом наперёд. Прежде чем начать игру француженка, отвернувшись к фону, переодела футболку. При этом она не была абсолютно обнажённой. Под футболкой у неё ещё был спортивный топ. Тем не менее, судья указал теннисистке, что она нарушила правила и вынес ей предупреждение. Матч свой Корне проиграла, но события, которые были связаны с этим предупреждением, обсуждались ещё долго. Судью обвинили в сексизме и указали на то, что мужчины постоянно обнажают свои торсы и переодеваются прямо на корте. В итоге организаторы US Open извинились перед Корне за предупреждение, а WTA изменила правила и разрешила теннисисткам переодеваться прямо на корте, если будут соблюдены рамки приличия.