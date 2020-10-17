Андрей Рублёв – в финале турнира в Санкт-Петербурге! А ещё он станет 8-й ракеткой мира

Россиянин Андрей Рублёв, проигрывая 0:1 по сетам, совершил камбэк и одолел в трёх партиях канадца Дениса Шаповалова в полуфинале турнира ATP500 в Санкт-Петербурге. Теперь Рублёв сыграет в своём 4-м финале в сезоне, а с понедельника впервые станет 8-й ракеткой мира.

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Полуфинальный матч в Санкт-Петербурге Андрей Рублёв – Денис Шаповалов значил для обоих теннисистов очень многое. Это был поединок не только за выход в решающий матч турнира ATP500, но важный момент в борьбе за путёвку на Итоговый чемпионат в Лондоне, куда попадают 8 сильнейших теннисистов сезона. Перед турниром Андрей был 10-й ракеткой мира, а Денис – 12-й. В случае выхода в финал Рублёв становился восьмым, а Шаповалов, если бы завоевал титул, смог бы обойти россиянина.

Рублёв присоединился к Медведеву. Только у России два теннисиста в топ-10 Андрей Рублёв впервые попал в десятку мирового рейтинга и составил компанию Даниилу Медведеву, который там обосновался с июля прошлого года.

Важно отметить, что у канадца Шаповалова российские корни. Его дедушка и бабушка родом из Санкт-Петербурга. Сам Денис неплохо говорит по-русски, и за него всю неделю болели зрители, как за своего теннисиста. Накануне матча с Рублёвым канадца на корте спросили, что вы хотите сказать публике перед этим поединком с россиянином. Понимая, что болельщики по большей части будут настроены против него, Шаповалов искренне произнёс: «Пожалейте меня!»

Все российские теннисисты в топ-10:

1. Александр Метревели – лучшее место 9-е (впервые – 3.6.1974)

2. Андрей Чесноков – 9 (8.4.1991)

3. Евгений Кафельников – 1 (3.5.1999)

4. Марат Сафин – 1 (20.11.2000)

5. Николай Давыденко – 3 (6.11.2006)

6. Михаил Южный – 8 (28.1.2008)

7. Карен Хачанов – 8 (15.7.2019)

8. Даниил Медведев – 4 (9.9.2019)

9. 1. Александр Метревели – лучшее место 9-е (впервые – 3.6.1974)2. Андрей Чесноков – 9 (8.4.1991)3. Евгений Кафельников – 1 (3.5.1999)4. Марат Сафин – 1 (20.11.2000)5. Николай Давыденко – 3 (6.11.2006)6. Михаил Южный – 8 (28.1.2008)7. Карен Хачанов – 8 (15.7.2019)8. Даниил Медведев – 4 (9.9.2019)9. Андрей Рублёв – 8 (19.10.2020)

Матч начался для Шаповалова очень удачно. Он выглядел увереннее Рублёва, действовал очень активно и практически не совершал ошибок. Борьба в основном проходила на подаче россиянина, а свои геймы Денис брал без особых проблем. При счёте 3:3 канадцу удалось сделать брейк. Уходя на переход, Андрей в сердцах швырнул пластиковую бутылку с водой так, что она сломалась, и на корте образовались лужи. Рублёв получил предупреждение от арбитра и россиянину пришлось «поработать уборщиком», вытирая за собой покрытие полотенцем. На помощь Андрею даже пришёл Денис Шаповалов. Вместе они довольно быстро высушили корт и матч продолжился. Одного брейка канадцу хватило, чтобы выиграть партию – 6:4.

Во втором сете Рублёв заиграл поувереннее. Возможно, пока он вытирал корт, ему удалось немного успокоиться и собраться. При счёте 1:1 развернулась борьба на подаче россиянина, но он отразил все атаки Шаповалова, включая брейк-пойнт. А вот Денис, видимо, расстроился после того, как не сделал брейк и на своей подаче допустил сразу четыре двойные ошибки! Рублёв взял этот гейм и повёл – 3:1. До конца партии Андрей был предельно сконцентрирован, уверенно держал свою подачу и довёл сет до победы – 6:3.

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В решающей партии была равная борьба. Причём, Рублёв, наконец, приспособился к подаче соперника и стал его поддавливать. При счёте 2:2 на подаче Дениса россиянин дважды активно сыграл на приёме. Счёт стал 0:30. Шаповалов снова занервничал. Дело дошло до брейк-пойнта – 30:40. И ту произошёл неприятный инцидент. У канадца не прошла первая подача, а кто-то из зрителей вдруг стал бурно аплодировать. Дениса это вывело из себя. Он стал кричать в сторону зала, а потом сорвал удар на второй подаче и позволил Рублёву сделать брейк. Канадец стал возмущаться, кричать невоспитанному зрителю по-русски «Уходи вон». А судье Шаповалов сказал, что отказывается продолжать игру, пока этого горе-болельщика не выведут из зала. Арбитр стоически выдержал это эмоциональный выплеск теннисиста и уговорил его продолжить матч. В концовке Денис так толком ничего изменить не смог, он даже вызвал врача, жалуюсь не левое плечо. Но Рублёв всё равно уверенно завершил матч в свою пользу – 4:6, 6:3, 6:4.

Таким образом, россиянин Андрей Рублёв вышел в свой 4-й финал турнира ATP в сезоне и 5-й за 12 месяцев, учитывая Кубок Кремля-2019. Отметим, что все эти решающие матчи заканчивались для Рублёва титулом. Кроме того, после победы над Шаповаловым россиянин с понедельника впервые в карьере станет 8-й ракеткой мира. Он обогнал за время турнира итальянца Маттео Берреттини, аргентинца Диего Шварцмана и возглавил гонку за два последних места на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.