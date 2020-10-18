Рублёв выиграл турнир в Санкт-Петербурге и догнал Джоковича по числу титулов в сезоне

А ещё Андрей Рублёв возглавил гонку за последние две путёвки на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

Андрей Рублёв стал пятым россиянином, победившим на турнире в Санкт-Петербурге. Этот титул стал для Рублёва 4-м в сезоне. По этому показателю он сравнялся с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. С ближайшего понедельника Андрей впервые станет 8-й ракеткой мира и возглавит гонку претендентов за последние две путёвки на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

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В финал турнира в Санкт-Петербурге второй год подряд пробился хорват Борна Чорич, и снова его соперником по решающему матчу стал россиянин. Но если в 2019-м это был Даниил Медведев, то сейчас – Андрей Рублёв. До финала в Санкт-Петербурге-2020 Андрей и Борна встречались трижды, и во всех трёх случаях сильнее был россиянин, причём он не отдал сопернику ни сета. Четвёртая их очная встреча получилась очень напряжённой. В первом сете дело дошло тай-брейка, где сначала преимущество было на стороне хорвата. Он повёл со счётом 5:2, однако в концовке Андрей прибавил, выиграл пять мячей подряд и взял первую партию – 7:6 (7:5).

Андрей Рублёв – в финале турнира в Санкт-Петербурге! А ещё он станет 8-й ракеткой мира В полуфинале Рублёв получил предупреждение, «поработал уборщиком», совершил камбэк и вышел в свой 4-й финал в сезоне.

Видимо, Чорич расстроился после неудачи на тай-брейке и уже не так часто у него проходили рискованные атаки. Да и концентрация у хорвата ухудшилась. Он стал чаще допускать ошибки, в том числе и двойные. При счёте 2:2 он допустил две двойные и в итоге отдал свою подачу. Этого Рублёву оказалось достаточно, чтобы выиграть второй сет, а с ним матч и титул – 7:6 (7:5), 6:4.

Таким образом, россиянин Андрей Рублёв стал пятым россиянином, победившим на турнире в Санкт-Петербурге. До него это удалось сделать Евгению Кафельникову, Марату Сафину, Михаилу Южному и Даниилу Медведеву.

Все российские теннисисты – чемпионы турнира в Санкт-Петербурге:



1. Евгений Кафельников – 1995

2. Марат Сафин – 2000, 2001

3. Михаил Южный – 2004

4. Даниил Медведев – 2019

5. 1. Евгений Кафельников – 19952. Марат Сафин – 2000, 20013. Михаил Южный – 20044. Даниил Медведев – 20195. Андрей Рублёв – 2020

Победа в Санкт-Петербурге стала для Андрея 6-й в карьере и 4-й в сезоне-2020. Причём второй раз подряд он выиграл турнир ATP500. Четыре титула в этом году завоевал ещё только первая ракетка мира Новак Джокович. Любопытно, что Рублёв ещё приблизился к сербу по количеству победных матчей в сезоне. У Джоковича их 37, у Андрея теперь 34, а у их ближайшего преследователя – Стефаноса Циципаса – 27.

Теннисисты, выигравшие наибольшее количество титулов в сезоне-2020:



Новак Джокович – 4 (Australian Open, Дубай, Цинциннати/Нью-Йорк, Рим)

– 4 (Доха, Аделаида, Гамбург, Санкт-Петербург)

Гаэль Монфис – 2 (Монпелье, Роттердам)

Кристьян Гарин – 2 (Кордова, Рио-де-Жанейро)

Рафаэль Надаль – 2 (Акапулько, «Ролан Гаррос») Новак Джокович – 4 (Australian Open, Дубай, Цинциннати/Нью-Йорк, Рим) Андрей Рублёв – 4 (Доха, Аделаида, Гамбург, Санкт-Петербург)Гаэль Монфис – 2 (Монпелье, Роттердам)Кристьян Гарин – 2 (Кордова, Рио-де-Жанейро)Рафаэль Надаль – 2 (Акапулько, «Ролан Гаррос»)

С ближайшего понедельника Рублёв впервые в карьере станет 8-й ракеткой мира. За время турнира в Санкт-Петербурге он обогнал в рейтинге ATP итальянца Маттео Берреттини и аргентинца Диего Шварцмана. Кроме того, Андрей в полуфинале российского турнира обыграл одного из своих преследователей Дениса Шаповалова из Канады. Таким образом, Андрей Рублёв возглавил гонку за последние две путёвки на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Кроме упомянутой четвёрки теннисистов на участие в турнире восьмёрки лучших теннисистов сезона претендуют также Монфис, Баутиста-Агут, Гоффен, Карреньо-Буста, Фоньини и даже Карен Хачанов.

До конца сезона пройдут ещё турниры в Антверпене, Кёльне (старт 19 октября), Вене, Нур-Султане (26 октября), «Мастерс» в Париже (2 ноября) и ATP250 в Софии (9 ноября). Итоговый чемпионат в Лондоне стартует 15 ноября.

Максимальное количество очков (1000) можно будет заработать на «Мастерсе» в Париже. Но, например, Денис Шаповалов был там в прошлом году в финале, и поэтому сможет себе добавить 400 очков и то только в случае завоевания титула. При этом надо учитывать, что даже если теннисисты получат большие очки на оставшихся турнирах сезона, у них будут вычитаться меньшие из ранее заработанных очков на предыдущих соревнованиях (эти данные приведены в колонках «18-й» и «17-й»). Кроме того, в таблице плюсами обозначены турниры, на которых заявлены игроки, минусами – те, с которых они снялись. Подсчёт не очень простой, но он показывает, что у Рублёва отличные шансы получить заветную путёвку в Лондон.