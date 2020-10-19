«Открыла газету и на миг почувствовала себя чемпионкой». Финальная драма Яны Новотны

История спорта знает немало примеров настоящих драм, когда победу от поражения отделяли доли секунды, одно очко, решающий удар. Некоторые случаи были перенесены кинематографистами на экраны, и миллионы зрителей теперь могут почувствовать себя в центре тех событий. Катастрофа, случившаяся с Яной Новотной в финале Уимблдона-1993, и триумф, которого она добила пять лет спустя на этих же кортах, тоже достойны экранизации. Три года Яны уже нет, но ей до сих пор посвящают победы.

В 1970-80-х годах на теннисном небосклоне стали появляться яркие и талантливые звёзды из Чехословакии. Сначала о себе громко заявила Мартина Навратилова, затем Хана Мандликова, следом появились Хелена Сукова и Яна Новотна. В 1987 году как раз и начала свою профессиональную карьеру Яна Новотна. Она предпочитала играть на быстрых покрытиях – прежде всего на траве. Неплохо у неё шли дела и на харде, и на синтетике. Что касается стиля игры, то Новотна отличалась тем, что великолепно играла с лёта, часто выходила к сетке. Всё это отлично подходило и для игры в парном разряде.

Права на видео принадлежат US Open (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «Инстаграме» US Open

Поэтому неудивительно, что наибольших успехов в карьере Новотна добилась именно в паре. Она завоевала вместе с Хеленой Суковой две серебряные медали на Олимпиадах в Сеуле-1988 и Атланте-1996, на «Больших шлемах» завоевала 12 титулов в паре и 4 в миксте. Причём в 1990 году Новотна и Сукова чуть не собрали календарный «Большой шлем» — они выиграли в Австралии, Франции и на Уимблдоне. На US Open дошли до финала, но уступили Навратиловой и Джиджи Фернандес. Зато Яне удалось дважды собрать в парном разряде «Карьерный шлем». Всего в парном разряде Новотна выиграла 76 титулов и была первой ракеткой мира.

Первый титул в одиночном разряде Яна Новотна завоевала в ноябре 1988 года в Аделаиде, а поворотным для неё стал сезон-1990, когда она начала сотрудничать с Ханой Мандликовой, закончившей к тому времени спортивную карьеру и ставшей тренером. На «Ролан Гаррос» в тот год Яна, посеянная под 11-м номером, впервые дошла до полуфинала турнира «Большого шлема». По дороге она обыграла Габриэлу Сабатини (4), Катерину Малееву (8) и уступила лишь Штеффи Граф (1).

Права на видео принадлежат US Open (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «Инстаграме» US Open

Через полгода Новотна (10) была уже финале Australian Open, причём в 1/4 финала со Штеффи Граф (1) она смогла совершить камбэк. Проиграв первый сет 5:7, чехословацкая теннисистка затем взяла вторую и третью партию – 6:4, 8:6. В полуфинале Яна была сильнее испанки Аранчи Санчес-Викарио (6) – 6:2, 6:4, а в финале встретилась с Моникой Селеш (2). После первого сета Новотна повела 7:5, но затем растеряла преимущество и проиграла решающий матч – 7:5, 3:6, 1:6.

К Уимблдону-1993 Яна была уже опытной, титулованной теннисисткой. Она была посеяна под 8-м номером и до четвертьфинала отдала соперницам только один сет. Следом Новотна переиграла в двух партиях Габриэлу Сабатини (4) и Мартину Навратилову (2). И тут наступило время финала, который много раз потом вспоминала и сама Новотна, и все болельщики, сидевшие на стадионе, и телезрители, наблюдавшие за матчем в прямом эфире. На глазах у миллионов поклонников тенниса развернулась настоящая драма.

Права на видео принадлежат Wimbledon (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «Инстаграме» Wimbledon

В решающем матче немка Штеффи Граф (1) выиграла первый сет на тай-брейке, а дальше ход поединка перевернулся. Яна Новотна уверенно взяла вторую партию 6:1 и повела в третьей – 4:1. Казалось бы, вопрос с победительницей решён. Новотна вышла подавать и довела счёт до 40:30, и в этот момент она сделала двойную ошибку. Как оказалось, – роковую. Затем Яна проиграла ещё два мяча и отдала свою подачу – 4:2. Дальше геймы выигрывала только Граф. Прошло каких-то 15 минут, и счёт уже стал 6:4 в пользу немки. Вот так Новотна упустила заветный трофей, который от неё был по сути в нескольких мячах.

Во время церемонии награждения финалисток вышла приветствовать герцогиня Кентская Кэтрин. Обращаясь к Яне, герцогиня стала утешать её: «Ты играла замечательно, я уверена, что однажды ты обязательно здесь победишь». На этих словах Новотна разрыдалась. Фотографы всего мира старались запечатлеть этот трогательный момента – плачущая теннисистка и обнимающая её представительница королевской семьи. «На следующий день я открыл газету и увидела моё фото с герцогиней Кентской на первой полосе, — призналась много лет спустя Новотна. – На мгновение я почувствовала себя победительницей того матча. У меня до сих пор хранятся газеты с теми прекрасными фото».

Яна Новотна и герцогиня Кентская Фото: Chris Cole/Getty Images

Что же случилось в том финале? Как Яна могла упустить ту победу? Много лет она пыталась ответить на эти вопросы в различных интервью. И каждый раз уверяла, что проблема была не в слишком сильном волнении, нервозности, мандраже: «Я пересматривала этот матч много раз. И думаю, что, если бы мне представилась возможность провести его снова, я бы в своей игре ничего бы не изменила. Видимо, в тот момент Штеффи смогла заиграть лучше, а я не смогла прибавить».

Права на видео принадлежат Wimbledon (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «Инстаграме» Wimbledon

Проблема для Новотны была ещё и в том, что после того поражения за ней потянулся шлейф неудачницы. Яна переживала по поводу каждого своего поражения. Но беспокоил её даже не сам факт неудачи, а то, что скажут, напишут и подумают об этом люди: «Я не считаю себя слабохарактерной. Но, к сожалению, у меня сложилась такая репутация. Люди считают, что в самый ответственный момент я могу сломаться. Как избавиться от этого? Я могу выиграть несколько турниров подряд, а кто-то всё равно будет говорить обо мне: «Да, она хорошо играет, но вы же помните тот финал Уимблдона, где она провалилась?».

Четыре года спустя, на Уимблдоне-1997 чешская теннисистка снова проиграла в финале – на этот раз 16-летней Мартине Хингис. Герцогиня Кентская опять утешала Новотну на церемонии награждения и сказала ей: «Третий раз для тебя должен стать счастливым». Так всё и случилось. Через год Яна была посеяна под 3-м номером. В четвертьфинале она одолела 18-летнюю Винус Уильямс, в полуфинале – Мартину Хингис, а в финале оказалась сильнее француженки Натали Тозья. Вот так и сбылось предсказание герцогини Кентской! Любопытно, что в том же розыгрыше Новотна стала ещё и чемпионкой в парном разряде вместе с Хингис.

Яна Новотна отличалась сильным и независимым характером, умела откровенно и прямо отвечать на вопросы журналистов, порой задевая самолюбие своих соперниц. Так на закате карьеры чешская теннисистка раскритиковала новые тенденции, наметившиеся в женском туре на пороге двух веков. В частности, Яна, которая сама отличалась разнообразием тактических приёмов на корте, сказала, что такие «мускулистые игроки» как Амели Моресмо и сёстры Уильямс бросают тень на весь теннис: «Женский теннис стал навевать скуку. В нём отсутствуют яркие таланты. Моресмо и сёстры Уильямс превратили теннис в битву грубой силы. Они тратят больше времени на физподготовку, чем на саму игру».

Права на видео принадлежат US Open (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «Инстаграме» US Open

Московские любители тенниса могли насладиться игрой Яны Новотны, когда она выиграла здесь в 1997 году Кубок Кремля. Тогда чешка призналась, что ей очень понравилась Москва: «Город красивый, чистый, не уступает большинству других европейских столиц». В тот год Кубок Кремля получил престижную I категорию, и будущим звёздам тенниса – Серене Уильямс и Елене Дементьевой – пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. По дороге к титулу Яна Новотна обыграла Винус Уильямс, Кончиту Мартинес и Аи Сугияму.

Всего Яна Новотна выиграла 24 титула в одиночном разряде, включая Итоговый чемпионат WTA-1997, завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Атланте-1996, была второй ракеткой мира. В 1999 году она завершила свою карьеру, работала комментатором для BBC и чешского телевидения. В 2005 году за большие спортивные заслуги Яна была введена в Международный зал теннисной славы. Новотна также занималась и тренерской деятельностью. В 2013 году она тренировала Марион Бартоли, которая в том сезоне выиграла Уимблдон. А с 2014 года Яна работала со своей соотечественницей Барборой Крейчиковой. 17 ноября 2017 года Яна Новотна скончалась после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. По словам близких людей, бывшая теннисистка решила никому из посторонних не рассказывать о своей болезни, поэтому её уход стал шоком для всего теннисного мира.

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала, что многому научилась у своего тренера: «Мы проводили с ней очень много времени вместе. Я всегда равнялась на Яну. Она была и моей наставницей, и героиней. В каждом матче я думаю: что бы сейчас сказала она, что бы мне посоветовала. Даже во время болезни она продолжала тренировать меня и не отказывалась от работы». К сожалению, Яна Новотна не успела увидеть большие успехи своей подопечной. Уже через полгода Крейчикова стала побеждать на турнирах «Большого шлема» в паре и миксте. Сейчас у неё уже четыре подобных трофея, которые она посвятила Яне.