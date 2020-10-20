Как выглядит новое ранчо Марии Шараповой в Санта-Барбаре. Она купила его почти за $ 9 млн

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова уже много лет живёт в пригороде Лос-Анджелеса, где год назад закончила постройку своего дома в японском стиле. А теперь самая богатая российская спортсменка по различным версиям «Форбс» приобрела за $ 8,6 млн ещё и загородное ранчо с видом на океан близ калифорнийского городка Санта-Барбары, так хорошо известного нашим телезрителям. Предлагаем совершить фото и видеоэкскурсию по новым владениям теннисистки.
По сообщению издания Variety, в реестре о собственности Калифорнии появилась новая запись о том, что Мария Шарапова приобрела близ Санта-Барбары загородное ранчо, которое занимает 5 акров земли. Это около 2 гектаров или 200 соток в размерности, понятной российским дачникам.
На территории ранчо находятся три отдельных строения. Главный дом оформлен в балийском стиле с открытыми деревянными потолками, спальней, ванной комнатой, другими жилыми помещениями и красивой каменной террасой с видом на океан.
К дому примыкает скрытая густым покровом пышной листвы отдельная студия, которая может стать личным кабинетом и мастерской для художника.
Стоит напомнить, что бойфренд Шараповой – британский бизнесмен Алекс Гилкс занимается инвестированием в произведения искусства и антиквариат. Он знаком со многими художниками, дизайнерами, представителями различных направлений арт-бизнеса. Возможно, как раз для Алекса и предусмотрена эта студия.
Второе строение – это гостевой дом с двухсекционной входной дверью в голландском стиле и задней дверью, которая ведёт в просторный каменный внутренний дворик. Там, пройдя по холмистой лужайке, можно спуститься вниз с горы прямо на пляж.
Третье помещение – это коттедж смотрителя. Он примыкает к конюшне с пятью стойлами и дополнительным сооружениям для верховой езды.
На ранчо помимо строений есть специальное место для барбекю, сад с розами, лавандой и жасмином, даже бамбуковая роща, больше похожая на тропические джунгли.
На территории ранчо очень много открытых лужаек. Здесь Шарапова, которая в феврале 2020 года объявила о завершении спортивной карьеры, может с успехом заниматься и йогой, и боксом, и делать упражнения на растяжку, а может в случае необходимости построить теннисный корт.
Фото: EvRealEstate
Санта-Барбара, как и близлежащие населённые пункты уже давно страдает от засухи, поэтому Шарапова, несомненно, оценит частный водозаборный колодец на 15 000 галлонов – это почти 57 000 литров.
Фото: EvRealEstate
С вершины холма на ранчо открывается потрясающий вид на океанское побережье и горы.
Фото: EvRealEstate
Согласно реестрам недвижимости, Мария купила это ранчо со всеми садами, постройками и внутренним убранством за 8,6 миллиона долларов. Для российской теннисистки эта сумма вполне посильная, поскольку, по подсчётам «Форбс», Шарапова за свою теннисную карьеру заработала 325 млн долларов. Причём призовых – только $ 38 777 962, а всё остальное составили рекламные и профессиональные контракты.
Фото: EvRealEstate
В 2012 году россиянка вложила $500 000 в свой бренд сладостей Sugarpova. Сейчас Мария активно занимается инвестированием в фитнесс-индустрию. В марте 2020 года Шарапова инвестировала в стартап по производству утяжеляющих фитнес-браслетов Bala Bangles, а в августе стала инвестором и главным советником компании Therabody, которая производит массажёры и другие гаджеты для ухода за телом.
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