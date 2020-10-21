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Как голландский теннисист каждый год приезжает в Петербург к русской бабушке на пельмени

Русские корни голландского теннисиста
Даниил Сальников
«Бабушка дошла до Берлина. Она сильная, как танк». Русские корни голландского теннисиста
Матве Мидделкоп много лет боялся призыва в российскую армию, а сейчас каждый год приезжает к русской бабушке на пельмени.
Теннис / ATP 0

Не для кого ни секрет, что внушительная часть теннисного тура состоит из спортсменов с российскими корнями. Недавно выяснилось, что предки аргентинца Диего Шварцмана жили в России, а родители немца Даниэля Альтмайера – выходцы из разных республик СССР. Вот и теннисист из Нидерландов Матве Мидделкоп тоже имеет русские корни. Каждый год он ждёт осени, чтобы приехать на турнир в Санкт-Петербург и навестить свою бабушку – ветерана Великой Отечественной войны.

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37-летний Матве Мидделкоп – один из сильнейших голландских игроков в парном разряде. Он был 30-й ракеткой мира, выиграл 9 парных титулов. Причём два из них имеют для Мидделкопа особое значение, ведь он добился успеха на родине своих предков – в Санкт-Петербурге-2017 и Москве-2019. «Я счастлив, когда приезжаю в Санкт-Петербург. Это мой второй родной город. Я всегда здесь чувствую комфорт и любовь. Я тут как дома», — признался Матве на одном из турниров.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мама теннисиста Ольга уехала в Нидерланды ещё до рождения сына. Когда родился мальчик, мама назвала его русским именем Матвей, которое адаптировали на голландский манер – Матве. В детстве будущий теннисист какое-то время жил в Санкт-Петербурге. С тех пор у него сохранились очень тёплые отношения с бабушкой Марией Михайловной Егоровой, которая до сих пор живёт в городе на Неве. «Она невероятная, она такая сильная. Мама часто говорит мне: «Бабушка плохо себя чувствует». А я отвечаю: «Не переживай. Она же сильная, как русский танк», — говорил Мидделкоп пару лет назад во время турнира в Санкт-Петербурге. Тогда его бабушка, которой было уже за 90, самостоятельно ездила на стадион, чтобы посмотреть тренировки и матчи внука.

Фото: youtube.com

На финал турнира в Санкт-Петебурге-2018 с участием её внука Мария Михайловна пришла со всеми орденами и медалями, как на Парад Победы. Мидделкоп говорит, что очень гордится своей бабушкой и её героическим прошлым: «Она была свидетелем того, что происходило в мире в трагические годы. Она была частью этого. Во время войны бабушка дошла до Берлина. От самого блокадного Ленинграда. Была медсестрой. После войны она ещё пять лет жила в Берлине. Я не могу представить, насколько женщина может быть сильной в таком юном возрасте, ведь моей бабушке в 1943 году было всего 16 лет. Когда я выиграл турнир в 2017 году, я пригласил бабушку прямо на корт. Я плакал, потому что она была в тот момент в центре внимания. Это было одно из самых прекрасных и трогательных мгновений моей жизни».

Фото: spbopen.ru

По словам Матве, он каждый год старается приехать в Россию, чтобы, в первую очередь, навестить бабушку. Мидделкоп давно хотел получить российский паспорт, чтобы без проблем пересекать границу, но долгое время это не получалось сделать по разным причинам: «Когда мне было 18-19 лет, я боялся, что если у меня будет российский паспорт, то меня могут призвать в российскую армию. Поэтому я решил не искушать судьбу. А потом возникли проблемы уже в Нидерландах у тех, у кого есть двойное гражданство. Но потом там поменялось законодательство, и теперь этот вопрос можно решить, но теперь нужно предоставить очень много документов от меня и от мамы. Конечно, российское гражданство мне необходимо, тем более что в Санкт-Петербурге у меня есть небольшой семейный бизнес».

2020 год оказался сложным в плане общения с родственниками. Во время турнира в Санкт-Петербурге всех игроков поместили в так называемый «пузырь безопасности», который им нельзя было покидать. Поэтому Матве с нетерпением ждал финального матча, чтобы после его окончания отправиться в гости к бабушке: «Всегда, когда приезжаю к бабушке, прошу её: «Не готовь мне много еды!» Но всё равно знаю, что стол будет ломиться от множества блюд. Бабушка чудесно готовит – голубцы, картошку, борщ, котлеты и пельмени. Я с удовольствием ем всё, что она приготовит».

Так и случилось. После финала в Санкт-Петербурге – 2020 Мидделкоп приехал к бабушке со своими призами за второе место и рассказал об этом в своём «Инстаграме»: «После финала мне выпала честь побывать у своей бабушки. Ей 93 года, но она всё ещё в отличной форме! Она могла прийти на финал, чтобы меня поддержать, но зато приготовила лучшие пельмени, которые вы только можете себе представить. Горжусь этим моментом».

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