«Если нет Hawk-Eye, то следи за мячом!» Теннисисты взбунтовались из-за судейских ошибок

На турнире ATP 250 в Антверпене разгорелся очередной скандал, связанный с судейскими ошибками. На этот вспылил россиянин Карен Хачанов, недовольный тем, как работала бригада судей на протяжении всего матча с британцем Даниэлем Эвансом. Хачанов не просто поругался с арбитром, а устроил форменную истерику, возмущаясь несправедливостью, которая, по его мнению, повлияла на исход матча. Последнее время такие неприятные эпизоды происходят всё чаще. Теннисисты кипят от возмущения и на корте, и в соцсетях, и на пресс-конференциях. Сколько ещё нужно скандалов, чтобы игроков наконец-то услышали?

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В четвертьфинале турнира в Антверпене Карену Хачанову достался непростой соперник. Британец Даниэль Эванс в этом сезоне дважды сумел обыграть россиянина Андрея Рублёва, а самого Хачанова – в Роттердаме. И было понятно, что матч предстоит сложный – каждое очко могло стать решающим. К сожалению, в поединке не всё зависело от мастерства самих игроков. Одну из значимых ролей, причём отрицательную, сыграли судьи. Ситуация усложнилась тем, что организаторы турнира в Антверпене решили обойтись без системы Hawk-Eye, которая позволяет по запросу игрока проверить правильность решения судьи о попадании мяча. В итоге в спорных моментах игроки только заводили себя, но повлиять на решение судьи никак не могли.

Уже в первом сете начались конфликты. Линейные судьи нередко ошибались, либо фиксируя аут, когда его не было, либо не замечая его, а судья на вышке всякий раз с ними соглашался, не исправляя ошибки. Эванс даже в какой-то момент крикнул: «Это настоящий цирк!» (правда, вместо слова «настоящий» он использовал непристойное). При счёте 4:2 в пользу Хачанова россиянин пробил в заднюю линию, линейные судьи промолчали, но арбитр на вышке Адель Нур из Египта засчитал аут. Карен возмутился: «Ты серьёзно? Где тут аут? Зачем ты поправил линейных? Я не понимаю. После матча мы вместе посмотрим этот эпизод». Действительно, если посмотреть видеоповтор, то станет ясно, что мяч попал строго в корт.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tennis TV.

Первый сет закончился победой Хачанова, и во втором у него был брейк – 6:3, 4:2. Но в какой-то момент Карен позволил сопернику перехватить инициативу, и тот сделал обратный брейк и довёл партию до тай-брейка. Там у россиянина в какой-то момент даже появился шанс выиграть матч одним ударом, но он не реализовал матчбол. При счёте 7:7 снова возник конфликт. Хачанов после кросса соперника обрадовался, что у того аут, но судьи засчитали попадание мяча в корт. Россиянин снова «взорвался». Он положил ракетку на корт, начал причитать, что в такой обстановке играть бессмысленно, потом обратился к судье на вышке: «Если тут нет Hawk-Eye, то следи за мячом! Иначе зачем ты тут сидишь? Чтобы только говорить, какой счёт? Мы можем и без тебя так играть».

Тирада Карена ни к чему не привела. Соперник заработал сетбол и сразу же его реализовал. После этого Хачанов ещё больше завёлся – подойдя к сетке, он ударил ногой по рекламному щиту, потом дважды стукнул ракеткой по судейской вышке и отправился в подтрибунное помещения. Арбитр крикнул россиянину вслед: «Куда ты пошёл? Вернись и спроси разрешения покинуть корт. Я даже не знаю, куда ты идёшь». На что Хачанов ответил: «Сет кончился, мне нужно отойти. Не на трибуну же я пойду». В итоге россиянин вернулся, надел маску и ушёл, а когда пришёл назад, то узнал, что получил предупреждение за неспортивное поведение.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tennis TV.

Поход в раздевалку Карену не помог, он в первом же гейме отдал свою подачу, и этого Эвансу хватило, чтобы довести матч до победы. На эту ситуацию моментально отреагировал канадский теннисист Денис Шаповалов, который в своём «твиттере» написал: «Да, видимо, теперь система Hawk-Eye нам не нужна уже и на харде. Браво, АТР». Таким образом, Шаповалов хотел уколоть руководство ATP-тура, которое на все просьбы игроков установить систему Hawk-Eye на грунте отвечало, что это технически очень сложно сделать и вообще бессмысленно, потому что на земле отлично видны следы от мяча. Любопытно, что канадец уже не первый раз атакует соцсети крупнейших теннисных организаций. Так, на «Ролан Гаррос» после своего поражения в пяти сетах испанцу Роберто Карбальес-Баэне, канадец в своём «твиттере» прикрепил скриншот из видеотрансляции собственного матча и написал: «Когда же мы получим систему Hawk-Eye на грунте?»

Тогда Шаповалова поддержали практически все игроки. И Циципас, и Тим говорили, что Hawk-Eye необходимо вводить на всех покрытиях. А первая ракетка мира Новак Джокович пошёл ещё дальше. Он считает, что благодаря современным технологиям сегодня легко можно убрать с корта линейных судей, и напомнил, что на «Мастерсе» в Цинциннати/Нью-Йорке такой опыт был успешно внедрён: «Технологии позволяют легко обойтись без линейных. Безусловно, это дорогое удовольствие. Но мы всё равно должны к этому прийти. Если не будет линейных, то меньше будет конфликтов из-за неправильного судейства и меньше таких случаев, какой был у меня на US Open с попаданием мячом в лайнсвумен».

Джокович не первый раз попадает мячом в человека. Но раньше это были игровые эпизоды А вот британца Тима Хенмэна на Уимблдоне-1995 дисквалифицировали точно за такой же случай, что и Джоковича на US Open-2020.

Добавим, что в Санкт-Петербурге на турнире ATP500 недавно тоже заменили линейных судей на электронику. И количество спорных моментов на корте резко сократилось. Тот же Шаповалов, продолжая дискуссию в соцсетях, на вопрос: «Разве ты никогда не сомневаешься в решениях Hawk-Eye?» ответил так: «Было бы глупо сомневаться. Я расстраиваюсь и злюсь, но точно не сомневаюсь».

От Макинроя до Джоковича. За что теннисистов выгоняют с корта во время матча Вспоминаем известные случаи дисквалификации игроков. «Отличились» и Кирьос, и Налбандян, и Шаповалов.

Ясно, что теннисисты окончательно взбунтовались из-за судейских ошибок и требуют как можно быстрее внедрить современные технологии на все турниры и все покрытия. Этот процесс остановить будет уже невозможно. Либо теннис захлебнётся от этих бесконечных истерик и разборок, либо же руководители женского и мужского туров пойдут на эти дорогостоящие революционные изменения. А пока же на всех турнирах, где нет системы Hawk-Eye, следует ждать очередного скандала.