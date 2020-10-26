«Тигр вернулся!» Арина Соболенко сделала победный дубль и может подвинуть Серену Уильямс

На турнире категории Premier/WTA в Остраве белорусская теннисистка Арина Соболенко добилась уникального достижения. Она стала чемпионкой и в одиночном, и в парном разряде. Это первый победный дубль в карьере 22-летней Арины. До этого белоруска два раза выходила в оба финала на одном турнире, но в Лугано-2018 она проиграла все решающие матчи, а в Ухане-2019 стала победительницей только в одиночке.

Первый белорусский финал в истории женского тенниса! Виктория Азаренко vs Арина Соболенко На турнире в Остраве в решающий матч пробились лидеры белорусского тенниса. Видео невероятных ударов Азаренко и Соболенко.

Благодаря успеху в Остраве Соболенко стала 11-й ракеткой мира и вплотную приблизилась к занимающей 10-е место рейтинг-листа WTA грозной американке Серене Уильямс. У Арины стало 4045 очков, а у её соперницы – 4080. Сезон ещё не закончен. Впереди – турнир в Линце. И если белоруска успешно выступит в Австрии, то сможет подвинуть 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» и четвёртый раз в карьере ворваться в топ-10. Никогда ещё Соболенко не заканчивала сезон в десятке мирового рейтинга.

Теннисом Арина начала заниматься в шесть лет под влиянием отца, который до 19 лет профессионально играл в хоккей, пока он не попал в автомобильную аварию. В семейном архиве есть снимок, где Сергей Соболенко стоит вместе с обладателем Кубка Стэнли Николаем Хабибулиным на фоне главного трофея НХЛ.

К сожалению, отец Арины умер в ноябре 2019 года из-за осложнений, связанных с менингитом. С тех пор теннисистка все свои победы посвящает отцу: «Он был очень молодой. Ему было всего 43. Я стараюсь бороться, потому что отец очень хотел, чтобы я стала первой ракеткой мира. И я сделаю это ради него».

Первым тренером Арины стала Алёна Вергеенко – дочь известного футбольного вратаря Михаила Вергеенко, выигравшего в составе минского «Динамо» чемпионат СССР 1982 года. Наставница будущей первой ракетки Беларуси признавалась, что Соболенко – единственный ребёнок, которого она выгнала из своей группы: «Пару раз я её удаляла с тренировок. Я делаю ей замечание, а она мне в ответ 10 слов. Когда у Арины что-то не получалось – по всему корту летали ракетки. Это был единственный ребёнок, с которым мне было чрезвычайно сложно работать».

По стилю игры Соболенко нередко сравнивают с сёстрами Уильямс. Она тоже старается играть в активный теннис, предпочитая короткие розыгрыши в 3-4 удара, мощная подача Арины нередко завершается эйсом, но случаются у неё и двойные. Сравнение с американками Арине, с одной стороны, льстит, но, с другой стороны, белоруска понимает, что ей ещё далеко до успехов сестёр и кое-что у них нужно позаимствовать: «Я бы взяла у Серены спокойствие, наглость и уверенность. Она умеет в нужный момент собраться и забрать своё. У меня тоже есть такие качества, но они не так сильно развиты, как у Уильямс».

Некоторое время Арина работала под руководством российского тренера Дмитрия Турсунова. Это была гремучая смесь, поскольку в бытность игроком Турсунов сам часто мог вспылить на корте. Российскому специалисту удалось направить буйную энергию Соболенко в мирное русло, что привело к отличным результатам. Дмитрий помог белоруске выиграть её первые титулы и выйти в топ-10 рейтинга WTA. А их диалоги на корте во время тренерской паузы тут же становились настоящими хитами.

Одним из мотиваторов для Арины является татуировка с изображением тигра, которую она сделала на левом предплечье. Выбор этой картинки теннисиста объяснила просто: «Я родилась в год Тигра и по характеру тоже тигр. В какой-то момент мне татуировки даже начали сниться. И чтобы себя не мучать, я пошла и сделала её». Во время игрового кризиса в 2019 году белоруска вспомнила о своём «спящем» тигре, и когда защитила титул в Ухане так и заявила: «Тигр вернулся! Сейчас на корте я чувствую свободу и смело иду на мяч. Здорово, что это ощущение снова со мной».

Вне корта Арина Соболенко – одна из самых ярких, смелых и раскрепощённых теннисисток в туре. Она с удовольствием ведёт свой «Инстаграм», где у неё более 150 тыс. подписчиков, и выкладывает туда разнообразные фото и видео. Белоруска любит экспериментировать с нарядами и причёсками, часто снимается в купальниках, обожает фотографироваться рядом с автомобилями и мотоциклами.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Арины Соболенко.

Ближайший турнир в календаре Арины Соболенко – Линц, который пройдёт с 9 по 15 ноября.