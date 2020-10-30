Крем от мозолей с допингом? Странная история дисквалификации американской теннисистки

21-летняя американская теннисистка Эшли Кратцер решением специального трибунала ITF дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил. По словам теннисистки, запрещённое средство в её организм могло попасть только из-за того, что она использовала «китайскую мазь неизвестного происхождения». Разбираемся в этой странной истории.

В официальном сообщении, которое распространила Международная теннисная федерация (ITF), говорится о том, что во время турнира категории 125K в Ньюпорт-Бич (Калифорния, США), проходившего в январе 2020 года, у Эшли Кратцер была взята допинг-проба. Через какое-то время теннисистку проинформировали, что в её моче был обнаружен запрещённый пептид GHRP-6, оказывающий положительный эффект на силовые показатели и сгонку веса. Спортсменка сразу же была отстранена от соревнований, и началось расследование этого эпизода.

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Выяснились весьма любопытные детали. Американка много лет страдает из-за бесконечных мозолей на ногах. Она обращалась ко многим специалистам, но ни смена обуви, ни перевязка ног перед матчами, ни различные лечебные курсы не оказывали должного эффекта. В апреле 2019 года теннисистка отправилась в Китай, чтобы участвовать в одном из турниров. Перед соревнованиями Эшли остановилась в пятизвёздочном отеле с грунтовыми кортами, чтобы немного потренироваться. Из-за того, что её тренер не смог с ней поехать, теннисистка попросила сотрудников отеля найти ей инструктора или спарринг-партнёра. Такой человек нашёлся, но теннисистка даже не выяснила его полного имени, а называла просто Чжан. Ей представили этого человека как местного профессионального теннисиста, который работает с китайскими спортсменами и якобы он связан с китайской федерацией тенниса. Во время тренировок у Кратцер снова обострились проблемы с мозолями, и Чжан принёс ей баночку с каким-то кремом.

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Одна сторона баночки была липкой и возможно когда-то на ней была этикетка, но американка уверяет, что получила этот крем уже без всяких опознавательных отметок, надписей или знаков. Китаец стал уверять теннисистку, что это «простая китайская антибактериальная мазь», которую используют многие местные спортсмены. Теннисистка помазала мозоли эти средством, а потом увезла баночку к себе домой в США и на протяжении многих месяцев пользовалась кремом «по мере необходимости». В том числе Эшли нанесла этот крем на раны в день, когда сдавала допинг-тест в своём родном городе Ньюпорт-Бич.

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Когда к Кратцер пришла информация о положительном допинг-тесте, она в течение трёх месяцев стала регулярно отправлять в независимые медицинские лаборатории различные препараты и биодобавки, которые использовала. Но нигде в составе не было GHRP-6. И только в конце июля, когда она отправила на проверку «китайский крем», пришло сообщение, что там содержится значительное количество запрещённого вещества. Сразу после этого американка стала искать того самого Чжана, который дал ей эту баночку, но ни в федерации тенниса Китая, ни в отеле, где она жила год назад, ей помочь не смогли.

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По словам Эшли, она никогда не думала, что «использование крема, лосьона для кожи, мази и других подобных препаратов может вызвать положительный результат допинг-теста». Как такое возможно? Это наивность невежественной теннисистки или обман с её стороны? Трибунал, который разбирал это дело, счёл объяснения Кратцер «вполне удовлетворительным, с учётом различных вероятностей». Но при этом, по мнению одного из экспертов – главы монреальской лаборатории профессора Кристиан Айотт, возможность того, что использование данного препарата могло привести к положительной пробе, «крайне маловероятно». Однако в защиту теннисистки всеми экспертами было отмечено: несмотря на то, что баночка, которую предоставила американки для исследования, была открыта, сам крем содержал запрещённый препарат GHRP-6 «в качестве составного компонента, а не был им загрязнён позднее».

Эшли Кратцер Фото: Getty Images

В итоге, несмотря на то, что спортсменка смогла представить более-менее внятную версию, как запрещённое вещество попало к ней в организм, специальный трибунал ITF заявил, что дисквалификация не может быть меньше, чем 4 года, поскольку спортсменка не выполнила ряд своих обязанностей и её действия можно описать как «безрассудное поведение». Слабое антидопинговое образование не снимает со спортсмена ответственности за нарушение. «Личная обязанность каждого игрока – следить за тем, чтобы запрещённая субстанция не попала в его/её организм», — гласит статья 2.1.1. Теннисной антидопинговой программы (TADP). Теперь у бывшей 200-й ракетки мира Эшли Кратцер есть возможность обратиться в спортивный арбитражный суд в Лозанне, чтобы обжаловать это решение.

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Любопытно, что иногда теннисистам удавалось найти убедительные для суда доказательства того, что запрещённые препараты попадали в их организм случайным образом. Например, итальянка Сара Эррани смогла снизить срок дисквалификации, рассказав, что в её домашнюю еду упала мамина сильнодействующая таблетка. Француз Ришар Гаске представил следствия версию, что кокаин в его организм попал после поцелуя с девушкой, у которой это вещество было на губах. Известный колумбийский парный игрок Роберт Фара доказал, что допинг попал к нему вместе с мясом животных. Дело в том, что в Колумбии разрешено применять в животноводстве некоторые лекарства для набора мышечной массы. Финалист «Ролан Гаррос»-2005 Мариано Пуэрта из Аргентины первоначально получил 8 лет дисквалификации, но потом сумел объяснить, что выпил воды из того же стакана, который только что использовала жена, запивавшая пилюлю. После этого срок наказания аргентинцу уменьшили до двух лет. А вот доводы Марии Шараповой о том, что её агент из-за личных обстоятельств пропустил e-mail, в котором говорилось, что мельдоний попал в список запрещённых средств, суд не стал рассматривать в качестве смягчающего обстоятельств.