Пятый титул Рублёва в сезоне! Он обошёл Джоковича и добыл путёвку на Итоговый турнир ATP

Потрясающий сезон проводит российский теннисист Андрей Рублёв. В Вене он завоевал уже свой 5-й титул в 2020-м (7-й в карьере). Никто не может похвастать таким результатом. Даже первая ракетка мира Новак Джокович, у которого 4 трофея в этом году. Этот успех гарантировал Рублёву участие в Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.

Рублёв присоединился к Медведеву. Только у России два теннисиста в топ-10 Андрей Рублёв впервые попал в десятку мирового рейтинга и составил компанию Даниилу Медведеву, который там обосновался с июля прошлого года.

После US Open Андрей Рублёв набрал ход на турнирах категории ATP 500. Сначала он завоевал главный приз в Гамбурге, а после «Ролан Гаррос» первенствовал в Санкт-Петербурге. В Вене, несмотря на суперсильный состав участников, россиянин тоже смог выступить великолепно. Хотя отметим некоторое везение, сопровождавшее Андрея вплоть до решающего матча. Во втором круге его соперник – обладатель уайлд-кард Янник Синнер из Италии — снялся из-за травмы после трёх сыгранных геймов. В четвертьфинале Рублёву достался действующий чемпион турнира, хозяин соревнований, второй номер посева и победитель US Open-2020 Доминик Тим. Но австриец весь матч был явно не в своей тарелке. Поединок он доиграл до конца, но, как оказалось, у него была проблема со стопой, из-за которой он даже снялся со стартующего в понедельник «Мастерса» в Париже. Соперник по полуфиналу – Кевин Андерсон из ЮАР – тоже, как и Синнер, досрочно прекратил борьбу из-за травмы. Но эти события, конечно, никак не умаляют заслуг Андрея, который весь турнир в столице Австрии провёл максимально собранно и до финала не отдал сопернику ни одного гейма на своей подаче.

Рублёв выиграл турнир в Санкт-Петербурге и догнал Джоковича по числу титулов в сезоне А ещё Андрей Рублёв возглавил гонку за последние две путёвки на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

Соперником Рублёва по финалу неожиданно для всех стал лаки-лузер Лоренцо Сонего из Италии. Очень интересным получился его путь на турнире. В последнем раунде квалификации Сонего уступил словенцу Аляжу Бедене, но всё же итальянец попал в сетку из-за ряда отказов других участников. В первых двух кругах Лоренцо обыграл Душана Лайовича и Хуберта Хуркача и вышел в четвертьфинале на первую ракетку мира Новака Джоковича. И там случилась сенсация. В двух сетах, отдав сербу только 3 гейма, Сонего выбил из сетки главного фаворита. Ну а в полуфинале Лоренцо победил британца Даниэля Эванса, который в первом круге победил того самого Бедене, обыгравшего Сонего в квалификации.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в "твиттере" ATP Tennis TV.

В финале Рублёв первым сделал брейк и добрался до подачи на сет. Но в этот момент возникла ситуация, очень похожая на то, что произошло с Андреем в первой партии четвертьфинала «Ролан Гаррос» с Циципасом. Тогда при счёте 5:4 россиянин несколькими ошибками довёл дело в гейме до 15:40 и в итоге отдал сет – 5:7. Сейчас в Вене Сонего тоже получил двойной брейк-пойнт, однако Андрей сумел собраться и спасти этот гейм, а с ним и всю партию. Второй сет был похож на первый, за исключением того, что после брейка в 9-м гейме Андрей спокойно довёл матч до победы и не стал трепать нервы ни себе, ни своим болельщикам – 6:4, 6:4.

Таким образом, Андрей Рублёв выиграл свой пятый титул в сезоне и стал лидером тура по этому показателю. Россиянин обошёл самого Новака Джоковича, у которого в 2020-м было пока 4 победы на турнирах. Последний раз выиграть 5 титулов за год представителю России удалось в 2009-м. Тогда этого успеха добился Николай Давыденко. Кроме того, Андрей догнал первую ракетку мира и по выигранным матчам в сезоне. Теперь и у Рублёва, и у Джоковича их по 39. Никто другой в этом году столько не побеждал. Причём для россиянина финальная победа в Вене стала 15-й подряд на соревнованиях категории ATP 500 (с учётом Гамбурга и Санкт-Петербурга).

Теннисисты, выигравшие наибольшее количество титулов в сезоне-2020:



– 5 (Доха, Аделаида, Гамбург, Санкт-Петербург, Вена)

Новак Джокович – 4 (Australian Open, Дубай, Цинциннати/Нью-Йорк, Рим)

Гаэль Монфис – 2 (Монпелье, Роттердам)

Кристьян Гарин – 2 (Кордова, Рио-де-Жанейро)

Рафаэль Надаль – 2 (Акапулько, «Ролан Гаррос»)

Уго Умбер – 2 (Окленд, Антверпен)

Александр Зверев – 2 (Кёльн-1, Кёльн-2) Андрей Рублёв – 5 (Доха, Аделаида, Гамбург, Санкт-Петербург, Вена)Новак Джокович – 4 (Australian Open, Дубай, Цинциннати/Нью-Йорк, Рим)Гаэль Монфис – 2 (Монпелье, Роттердам)Кристьян Гарин – 2 (Кордова, Рио-де-Жанейро)Рафаэль Надаль – 2 (Акапулько, «Ролан Гаррос»)Уго Умбер – 2 (Окленд, Антверпен)Александр Зверев – 2 (Кёльн-1, Кёльн-2)

Благодаря этому успеху в Вене Рублёв квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Андрей стал всего лишь пятым россиянином в истории, завоевавшим путёвку на турнир восьмёрки сильнейших теннисистов мира после Кафельникова, Сафина, Давыденко и Медведева. Поскольку ранее в Лондон-2020 уже отобрался Даниил Медведев, то от России в этом году там будет сразу два представителя. За всю историю два россиянина одновременно играли на Итоговом чемпионате ATP до этого лишь раз. В 2000 году это были Евгений Кафельников и Марат Сафин. И вот теперь, спустя 20 лет, Медведев и Рублёв повторили это достижение.

Все российские теннисисты – участники Итогового чемпионата ATP (5):



1. Евгений Кафельников – 7 раз (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

2. Николай Давыденко – 5 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)

3. Марат Сафин – 3 (2000, 2002, 2004)

4.

5. 1. Евгений Кафельников – 7 раз (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)2. Николай Давыденко – 5 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)3. Марат Сафин – 3 (2000, 2002, 2004)4. Даниил Медведев – 2 (2019, 2020)5. Андрей Рублёв – 1 (2020)

Любопытно, что перед началом сезона знаменитый швейцарец Роджер Федерер предсказал этот прорыв Рублёва: «Думаю, Рублёв сделает в сезоне-2020 нечто особенное. Он произвёл на меня огромное впечатление на турнирах в США». Напомним, что на «Мастерсе» в Цинциннати-2019 Андрей обыграл 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема».

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в твиттере ATP Tennis TV.

До Итогового чемпионата в Лондоне, который стартует 15 ноября, пройдут ещё «Мастерс» в Париже (со 2 ноября) и турнир ATP250 в Софии (с 9 ноября).