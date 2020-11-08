Париж снова наш! Медведев стал 4-м россиянином, выигравшим «Мастерс» в столице Франции

В шестой раз представитель России победил на «Мастерсе» в Париже! Даниил Медведев в решающем матче с немцем Александром Зверевым совершил камбэк, отыгравшись с 0:1 по сетам, и стал четвёртым россиянином после Сафина, Давыденко и Хачанова, выигравшим этот престижный трофей.
Россиянин Даниил Медведев в этом году мог похвастать только полуфиналом на US Open. И только в последние пару недель к нему постепенно стали возвращаться прежняя уверенность и чемпионский стиль. Сначала в Вене он дошёл до четвертьфинала, а на «Мастерсе» в Париже и вовсе впервые в сезоне пробился в решающий матч. Даниил оказался уже пятым представителем России после Евгения Кафельникова, Марата Сафина, Николая Давыденко и Карена Хачанова, кто смог выступить в финале этого престижного соревнования. Причём россияне являются лидерами и по количеству попаданий в решающий матч на этом турнире – 9.
Россия – 9 (5 разных теннисистов)
США – 8 (4)
Франция – 7 (4)
Сербия – 7 (2)
Соперником Медведева по финалу «Мастерса» в Париже-2020 стал Александр Зверев из Германии. До этого теннисисты встречались 6 раз: в пяти случаях сильнее был Зверев, а вот в финале «Мастерса» в Шанхае-2019 победу праздновал уже Медведев. Отметим, что Александр к матчу с Даниилом подошёл в великолепной форме. Он выиграл два титула подряд в Кёльне, и его победная серия с учётом игр в Париже достигла к финалу отметки 12. Причём в полуфинале Зверев обыграл 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.
Первый сет не предвещал ничего хорошего Даниилу Медведеву. Он уступил его Звереву за 42 минуты – 5:7. Во второй партии была упорная борьба, всё шло к тай-брейку, но неожиданно в 9-м гейме Медведев впервые в матче смог сделать брейк, а затем уверенно подал на сет – 6:4. После этого Александр совершенно выключился из игры, а Медведев уверенно довёл матч до победы – 5:7, 6:4, 6:1 за 2 часа 8 минут.
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Таким образом, Медведев сумел прервать победную серию Зверева, начатую в Кёльне. Ну а сам Даниил выиграл свой первый титул в сезоне – и сразу «Мастерс»! Этот турнир всегда был счастливым для россиян. Париж снова наш! В 6-й раз за последние 20 лет. Марат Сафин побеждал здесь трижды (2000, 2002, 2004), в 2006 году успех праздновал Николай Давыденко, в 2018-м – Карен Хачанов, и вот теперь Даниил Медведев стал четвёртым теннисистов из России, покорившим «Мастерс» в столице Франции. Напомним, что с понедельника Медведев снова станет 4-й ракеткой мира, вернувшись на своё лучшее место в карьере.
По словам президента ФТР Шамиля Тарпищева, Медведев набрал отличный ход: «Сейчас Медведев на подъёме. Если он продолжит в том же духе, то на Итоговом тоже может выступить хорошо. Главное, чтобы нервная система продолжала быть в устойчивом состоянии. Четвёртая ракетка мира — это отличный результат. За это Даню надо похвалить. Будем надеяться, что вместе с Рублёвым они дальше полезут вверх». Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков тоже надеется на хорошее выступление Медведева в Лондоне: «Мы заждались такого Медведева. Даня давно не играл так хорошо. Это придаст ему большей уверенности. Такой Медведев на Итоговом может пройти далеко».
До конца сезона в ATP-туре осталось провести два соревнования. С 8 по 14 ноября проходит турнир ATP 250 в Софии, где лидеры рейтинга не участвуют, а с 15 по 22 ноября разыграют Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Напомним, что в восьмёрку сильнейших в этом году отобрались сразу два россиянина – Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
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