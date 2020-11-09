«Я искал утешения. Не плакал, а просто жаловался жене». Где Медведев находит вдохновение

Россиянин Даниил Медведев не выигрывал титулы больше года. После победы на «Мастерсе» в Париже он признался, что всё это время приходил за утешением, поддержкой и вдохновением к своей жене Даше. Кроме того, россиянин поделился другими историями, которые обычно скрыты от фанатов.

Париж снова наш! Медведев стал 4-м россиянином, выигравшим «Мастерс» в столице Франции Даниил Медведев выиграл первый титул в сезоне. Случилось это на «Мастерсе» в Париже, который всегда был счастливым для россиян.

Светящийся от счастья Даниил Медведев во время награждения держал в руках потрясающий приз парижского «Мастерса» и взахлёб рассказывал о закулисной стороне теннисной жизни и о том, как ему тяжело далась эта победа: «Перед турниром я был не в лучшей форме, играл не очень хорошо. Я искал утешения. Не плакал, а просто жаловался своей жене: Боже мой, у меня не тот уровень, у меня даже нет ни одного финала, я так плохо играю». И действительно, Даша Медведева на протяжении всего турнира сидела в боксе Даниила рядом с его тренером – французом Жилем Серварой. И что бы ни случилось, она старалась сохранять спокойствие, уверенность и передать это состояние и настроение своему мужу. И это неудивительно, ведь Медведев уже давно называет Дашу своим ангелом-хранителем и духовным наставником.

Известно, что Медведев познакомился с Дашей ещё будучи подростком. Она тоже занималась теннисом – до 17-18 лет, но из-за травм так и не смогла выйти на высокий уровень. «Я очень рад, что она понимает, что такое тенниса. Даша знает, что мы не можем пойти по магазинам перед игрой, что я могу быть занят с 8 утра до самого вечера. К этому непросто привыкнуть, когда ты ничего не понимаешь в теннисе. Она помогает мне стать лучше, как человеку и игроку», — признался как-то Даниил.

Медведев не раз признавался, что после того, как он сделал предложение Даше, у него сразу же пошли результаты: «Она вселила в меня большую уверенность. Я всегда подчёркиваю, что моё движение вверх началось в тот момент, когда я сделал ей предложение. Это произошло после Уимблдона-2018. До этого я был на 65-м месте, а через девять месяцев я выиграл несколько крупных турниров и уже был в топ-10. Мы сильно перестроили нашу жизнь, работаем друг на друга. Я зарабатываю, а Даша мне помогает зарабатывать больше».

Наверное, Даша верила в Даниила даже больше, чем он сам. На турнире в Санкт-Петербурге-2019 Медведев рассказал такую историю: «В сезоне-2018 я играл турнир в Вашингтоне и тренировался с французом Люкой Пуем. Мы играли на счёт, и, видимо, что-то не пошло у меня в тот день – я проиграл со счётом 0:6. И она сидела на трибуне, смотрела за игрой и всё время говорила: «Ты можешь быть в топ-10, ты можешь играть лучше». Я говорю: «Но как?! Тяжело!». Ходил всю тренировку и говорил: «Куда я там попаду, в какой такой топ-10?! Посмотри, как люди играют, а я не могу ни одного гейма взять». Но самое главное — то, что она верила в меня, она всё время говорила, что я смогу, что я должен для этого работать. И вот я в топ-10».

То, что Даша помогает своему мужу, мы уже поняли. А как насчёт Даниила? Может ли он, например, приготовить какое-нибудь блюдо для любимой женщины? «Если честно, с этим у меня есть некоторые проблемы. Думаю, в последний раз это было год назад. Весь карантин я провёл с женой, а она в этом деле настоящий специалист. Она охотно готовит для меня. Ну а иногда мы заказываем еду. Зато где-то год назад, уже после Шанхая, я приготовил что-то для жены. И это было съедобно. Я могу приготовить мясо и пасту. И по большому счёту больше ничего. У меня просто нет навыков, чтобы сделать что-то большее, чем это. Но мясо и макароны — это ведь тоже неплохо», — рассказал Медведев в интервью пресс-службе ATP.