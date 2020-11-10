Год назад Федерер предсказал прорыв Рублёва. А что он скажет о своём возвращении?

Пока ракетки Федерера уходят за рекордные суммы на аукционе, сам швейцарец активно тренируется на харде и готовится к Australian Open.

Знаменитый швейцарец Роджер Федерер впервые с марта 2019 года покинул топ-4. Его сместил в рейтинг-листе ATP россиянин Даниил Медведев. Но для игрока, который не выступает уже 9 месяцев, потерять одно место не так страшно. Другое дело, сможет ли Федерер вернуться на прежние позиции, когда снова начнёт выступать? А ведь швейцарец уже активно тренируется и собирается вот-вот вернуться в тур.

Федерер не побеждал уже год. Но он скоро заработает $ 1 млрд за карьеру. Как это возможно? Знаменитый швейцарец давно не выигрывал турниры. И всё равно он получил за год больше Джоковича и Надаля вместе взятых.

Девять месяцев уже не выступает на соревнованиях 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер. Весной ему сделали две операции на колене, потом у него был длительный реабилитационный период, затем началась физподготовка и только сейчас швейцарец вышел на корт. Федерер обычно не так часто использует соцсети, чтобы рассказать о своей жизни или планах. Но на этот раз Роджер сделал исключение. На своей странице в «твиттере» он разместил фотографию с тренировки на хардовом корте на фоне прекрасного осеннего пейзажа. «Вернулся к работе», — написал теннисист. Один из тренеров Федерера – Северин Люти – разместил эту же фотографию в своём «инстаграме» и подписал: «Великолепная неделя тренировок с Роджером Федерером на открытом корте в ноябре!»

Узнав о тренировках Федерера, журналисты начали атаковать наставника швейцарца – Ивана Любичича, чтобы он рассказал о том, как прошли первые занятия. «Роджер на этапе восстановления. Должен сказать, что дела идут наилучшим образом. Он тренируется всё лучше и лучше. И мне очень интересно посмотреть, как мы сможем продвинуться в этом в ближайшие месяцы. Но сейчас сложно что-то планировать. Конечно, мы очень хотим поскорее вернуться к соревнованиям. Наша цель – успешно выступить на Australian Open-2021. Хотим двигаться постепенно, от турнира к турниру, и не забывать об отдыхе. Но в таком плане мы действовали всегда», — поделился Любичич планами команды Федерера.

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Вести о том, что Федерер начал активно тренироваться, долетели и до его главного соперника в последние 15 лет Рафаэля Надаля. По мнению испанца, возвращение Роджера должно быть успешным: «Вижу, что Роджер уже приступил к тренировкам. Думаю, он вернётся сильным и будет показывать хороший теннис. Как высоко он может забраться? Откуда мне знать? Я даже не знаю, как буду сам выступать в следующем году, не говоря уже о нём». Верит в швейцарца и чемпионка Уимблдона-2013 Марион Бартоли: «Думаю, что для Роджера будет лучше, если он до Уимблдона примет участие в нескольких турнирах. Если он приедет в Англию без практики и Уимблдон станет его первым мэйджором в году, то вряд ли он сумеет продемонстрировать свои сильные стороны. Но мы знаем, что Федерер может отлично подавать, наносить удары с лёта и грамотно перемещаться по корту. Если он наберёт форму и обретёт уверенность, то сможет выиграть Уимблдон. В прошлом году он был очень близок к этому».

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А что же думает сам Федерер о своём возвращении? Как известно, год назад швейцарец предсказал сумасшедший прорыв Андрея Рублёва в сезоне-2020. Интересно, о ком бы Роджер сказал накануне нового 2021 года? Давайте честно признаемся, что даже если швейцарец в этот момент подумает о себе, он вслух об этом никогда не скажет. Тем не менее, сейчас Федерер кое-что рассказал о себе. Возможно, это поможет представить его перспективы на корте. «Совершенно определённо, что я не планирую завершать карьеру. Я тренировался на прошлой неделе и думаю, что начну выступать уже в начале января. Я всё ещё не намерен сдаваться. Я хочу быть на корте, хочу играть с легендами, с лучшими теннисистами. У меня всё хорошо, но восстановление – это долгий процесс. Здесь всё исчисляется не днями, а неделями».

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Считается, что Роджер Федерер добился всех рекордов в теннисе и скоро Джокович и Надаль отнимут их у швейцарца. Однако, это не так. У Федерера тоже ещё остались непокорённые вершины. Так, например, он ещё может опередить американца Джимми Коннорса по количеству победных матчей. У Роджера сейчас их 1242, а у Коннорса – 1274. Кроме того, всё тот же Джимми Коннорс является лидером по количеству завоёванных титулов на турнирах ATP. Их у американца 109. Федереру до этого показателя не хватает 6 побед.

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Возвращения швейцарца ждут и поклонники теннисиста, и спонсоры, которые вложили в него свои миллионы. Несмотря на то, что Федерер уже год не побеждает и не выступает в течение 9 месяцев, популярность его сейчас такова, что на одном из онлайн-аукционов ракетка швейцарца ушла за рекордную сумму. Модель ракетки в красно-белом цвете купили за 55 тыс.долларов. Эта сумма стала самой большой в историю, которую платили за ракетку, принадлежащую теннисисту-мужчине. Он играл этой ракеткой в финале «Ролан Гаррос» — 2011 с испанцем Рафаэлем Надале и уступил в четырёх сетах. Вместе с ракеткой её новый владелец получит сертификат, подтверждающий её подлинность, а также автограф теннисиста. Любопытно, что самым дорогим лотом в истории тенниса была ракетка теннисистки Билли-Джин Кинг с показательного матча «Битва полов» с Бобби Риггсом в 1973 году. В 2018-м за неё отдали аж 125 тыс.долларов.