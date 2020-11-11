Медведев за победу в Париже получил на $ 170 тыс. меньше, чем Сафин 20 лет назад

А Хачанов в 2018 году добавил на свой счёт в четыре раза больше нынешнего победителя. Как такое возможно?

Призовые во второй части теннисного сезона сократились на столько, что победитель «Мастерса» в Париже россиянин Даниил Медведев получил на $ 170 тыс. меньше, чем Марат Сафин, когда он выиграл этот турнир в 2000 году. Попытаемся разобраться – как такое возможно и сколько это будет продолжаться?

Париж снова наш! Медведев стал 4-м россиянином, выигравшим «Мастерс» в столице Франции Даниил Медведев выиграл первый титул в сезоне. Случилось это на «Мастерсе» в Париже, который всегда был счастливым для россиян.

Как только теннисный сезон возобновился в августе, руководство ATP-тур сразу же объявило, что призовые на турнирах до конца года будут снижены. Но вряд ли игроки в тот момент могли представить, что их заработки уменьшатся в несколько раз. Впрочем, не у всех. Дело в том, что организаторы турниров решили поддержать низкорейтинговых игроков, и даже уменьшая общий призовой фонд, нашли возможность увеличить сумму призовых за выступление в первом и втором круге. Так, если общий призовой фонд US Open-2020 сократился на $ 3,8 млн (с $ 57,2 млн до $ 53,4 млн.), то за участие в первом круге соревнования в этом году теннисисты получили на $ 3 тыс. больше, чем в прошлом ($ 61 тыс и $ 58 тыс. соответственно). Уменьшение призовых начались с 4-го круга. А больше всех «пострадал» победитель турнира Доминик Тим. За титул в Нью-Йорке австриец получил чек на сумму $ 3 млн, в то время как прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль пополнил свой счёт на $ 3,85. Кстати сам Надаль тоже на себе ощутил снижение призовых, когда сравнил суммы за победы на «Ролан Гаррос» в этом и прошлом году.

Призовые чемпионов турниров «Большого шлема»



«Ролан Гаррос»

Надаль-2019 – € 2 300 000

Надаль-2020 – € 1 600 000



US Open

Надаль-2019 – $ 3 850 000

Тим-2020 – $ 3 000 000

Если на US Open призовые были снижены не так резко, то на осенних турнирах сокращение получилось просто в разы. Особенно «досталось» теннисистам, доходившим до решающих стадий. И тут больше всех недосчитался призовых россиянин Андрей Рублёв, который выиграл подряд три турнира категории ATP500. Например, в Вене за свою победу в этом году Рублёв получил € 105 240, в то время как прошлогодний чемпион Доминик Тим заработал в 4,5 раза больше – € 474 295. Такое же снижения в 4 с лишним раза коснулось и победителей турниров ATP250. Интереснее получилась ситуация с Санкт-Петербургом. Турнир повысил на этот сезон свой статус ATP250 до ATP500, но при этом победитель этого – всё тот же Андрей Рублёв – добавил на свой счёт в 2,2 раза меньше, чем прошлогодний победитель Даниил Медведев.

Гамбург. ATP500

Басилашвили-2019 – € 354 845

Рублёв-2020 – € 79 330



Санкт-Петербург

Медведев-2019 – $ 203 410 (ATP250)

Рублёв-2020 – $ 92 870 (ATP500)



Антверпен. ATP250

Маррей-2019 – € 109 590

Умбер-2020 – € 24 940



Вена. ATP500

Тим-2019 – € 474 295

Рублёв-2020 – € 105 240

Как известно, на турнире серии «Мастерс» россияне побеждали 6 раз. И призовая сумма в чеке у Даниила Медведева в этом году оказалась меньше, чем у любого чемпиона турнира за последние 20 лет. Если сравнивать с Кареном Хачановым, который победил в Париже в 2018 году, то Медведев получил в четыре раза меньше. Даже победитель 2000 года Марат Сафин заработал на $ 170 тыс. больше Даниила. И опять, снижение призовых произошло за счёт игроков, которые дошли до финальных раундов. Участники 1-го и 2-го кругов не только не пострадали, а наоборот увеличили свою сумму призовых по сравнению с прошлым годом.

Призовые россиян за победу на «Мастерсе» в Париже:

Сафин-2000 – $ 434 000

Сафин-2002 – $ 402 000

Сафин-2004 – $ 450 000

Давыденко-2006 – $ 450 000

Хачанов-2018 – € 973 480 (= $ 1 113 174 по курсу на дату финала)

Медведев-2020 – € 225 210 (= $ 266 536)

Сокращение призового фонда произошло и из-за проблем у спонсоров, а также из-за уменьшения количества зрителей, а в некоторых случаях и полного их отсутствия. Поэтому с тем, что призовые надо сокращать – никто практически не спорит. Но во сколько раз сокращать и как перераспределять – это серьёзная проблема. Понятно желание руководства ATP-тура и организаторов турниров поддержать низкорейтинговых игроков, которые и так мало зарабатывают. Но здесь возникает сразу несколько вопросов. Не отобьёт ли такое перераспределение призовых желание у теннисистов пробиваться изо всех сил дальше по сетке, чтобы отбить затраты на участие в турнире – работу тренера, проживание, питание, перелёты и так далее? Не будет ли такой ситуации, что высокорейтинговые игроки вообще перестанут ездить по мелким и средним турнирам, понимая, что сумма призовых не покроет содержание их многочисленной команды? Все эти вопросы и проблемы касаются и женского турнира. К тому же их календарь в этом году резко сократился ещё и из-за отмены азиатской серии.

«Призовые всё равно урезать придётся». Павлюченкова – о непростом периоде в теннисе Почему не поехала на US Open и что не понравилось в «пузыре» «Ролан Гаррос».

Ответы на все поставленные вопросы мы получим в следующем году. Но есть большая вероятность, что ситуация в лучшую сторону быстро не изменится. И игрокам придётся сокращать расходы на всё, включая тренеров, физиотерапевтов, медицину, а от этого пострадает их игра и здоровье. «По крайней мере, до 2023 года не будет нормального, привычного нам всем Australian Open, — предупреждает директор турнира Крейг Тили. – Пока планируется, что турнир пройдёт, как и US Open – без зрителей. В профессиональном плане мы должны быть реалистами, в том числе и в отношении призовых». То есть это означает, что призовые и дальше будут сокращаться. К этому должны быть готовы все.