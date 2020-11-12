«У нас в России в долгу оставаться не принято». Как Ельцин легко прощался со своими часами

«Чемпионат» продолжает серию материалов в рамках нашего спецпроекта «Легенды Кубка Кремля». За те 30 лет, которые прошли с момента первого турнира, накопилось множество различных баек, историй и курьёзных случаев, которые передаются из уст в уста и обрастают новыми деталями. Мы собрали 10 самых интересных и необычных рассказов о том, что происходило во время турнира на корте и за его пределами.

«Стадион заполнен до отказа. Все пришли посмотреть на «холодную войну» в теннисном матче» Вторая часть рассказа о том, как накануне развала СССР родился Кубок Кремля. В беседе с Тарпищевым и другими очевидцами.

Красный флаг за бейсболку

Старожилы первого турнира рассказывают историю, которую на одной из пресс-конференций им, якобы, поведал американский теннисист Дэвид Уитон. Гуляя по Арбату, он вдруг заметил человека, похожего на Андрея Чеснокова, который не играл на турнире. Американец удивился и окликнул его, человек повернулся, и оказалось, что это не Чесноков. Но он обрадовался, что к нему обратились, и тут же стал предлагать американцу разные сувениры – часы, брелки, шапки-ушанки. Теннисист стал отказываться. Ему предложили американский флаг за 20 долларов. Услышав отказ, похожий на Чеснокова торговец сказал: «Тогда возьми наш за 5 долларов – завтра же 7 ноября!» В итоге теннисист и торговец произвели бартерный обмен. Уитон получил серпасто-молоткастый советский флаг, а торговец с Арбата – бейсболку с эмблемой одной из американских команд. «Я думал, у вас вручают красный флаг только победителям. А я ведь даже в полуфинал не вышел!» — признался американец. Шли годы, а прогулки в центр города за сувенирами вошли у теннисистов чуть ли не в обязательную программу. Вот, например, чемпионка Кубка Кремля 2011 года Доминика Цибулкова после победы подобрала себе тёплую и удобную шапку (см. фото).

Доминика Цибулкова — чемпионка Кубка Кремля-2011 Фото: Роберт Максимов

Последний парад и первый турнир

7 ноября 1990 года, через два дня после церемонии открытия Кубка Кремля, на Красной площади проходила «демонстрация трудящихся» и военный парад, посвящённые годовщине Октябрьской революции. Это событие вошло в историю не только как «последний парад в СССР», но и как «попытка покушения на Горбачёва». Организаторам и владельцам турнира предоставили несколько супердефицитных билетов на гостевую трибуну. Основатель турнира Сассон Какшури пойти не смог и отдал билеты своей жене и её сестре. Вот как рассказала о произошедших событиях Голлар Какшури в книге воспоминаний: «Это было очень впечатляюще. Нам не разрешили фотографировать, но мы видели Ельцина и Горбачёва, а также идущего рядом с ними Ивана Силаева (председатель Совета Министров РСФСР и председатель оргкомитета Кубка Кремля в те годы). Затем прошла военная техника. Завершалось всё демонстраций. И вдруг мы услышали один выстрел. Сначала все запаниковали, но суматоха быстро утихла. Должно быть, там было много милиционеров в штатском».

Парад 7 ноября 1990 года на Красной площади Фото: РИА Новости

Первые трофеи

Мало кто знает, что первые призы, которые вручили Андрею Черкасову за победу на Кубке Кремля в 1990 и 1991 году, были совершенно не такие, какие мы привыкли видеть в руках триумфаторов. Самый первый кубок был изготовлен на ереванском стеклодувном заводе в виде огромной стеклянной вазы. Через год российский чемпион держал в руках уже русскую ладью, расписанную липецкими мастерами. И только потом появился тот самый кубок, который поднимал и Кафельников, и Иванишевич, и Давыденко, и Рублёв. Этот приз — один из самых дорогих в туре. Он оценивается в 30 тыс. долларов. «Самовар» — так назвал его первый директор Кубка Кремля Юджин Скотт. Как гласит одна из легенд турнира, в конце ХIX века неизвестный заказал фирме Cartier серебряный кубок и не пришёл за ним. Пролежавший почти 100 лет в подвале ценный предмет был подарен фирмой в качестве переходящего приза Кубку Кремля. Главное условие — кубок ни в коем случае нельзя продавать или вывозить из России, и каждый год на нём должны гравировать имена победителей. Кстати, первые два года женщинам-победительницам Кубка Кремля вручали тот же приз, что и мужчинам. Мужской кубок был довольно высок – 63 см — и, видимо, не очень удобен для девушек. Первый директор турнира Юджин Скотт заказал для женского соревнования свой приз и обратился опять в фирму «Картье». Была изготовлена массивная серебряная чаша с крышкой, которую поместили на подставку из красного дерева. Общая стоимость приза – 25 тыс. долларов. По высоте женский кубок ниже мужского (36,5 см), а вот по весу превосходит почти на килограмм.

Андрей Черкасов — чемпион Кубка Кремля-1991 Фото: РИА Новости

Часы от Ельцина

С первых дней турнира появилась легенда, за 30 лет обросшая дополнительными деталями. Вроде как в один из дней к уголку фирмы, которая занималась продажей различной теннисной одежды и обуви, подошла толпа людей с фото- и телекамерами, в центре которой был Борис Ельцин. Тогда ещё не президент России, а только председатель Верховного Совета РСФСР внимательно осмотрел всё, что было на витрине, после чего представитель фирмы протянул ему в качестве подарка какой-то фирменный сувенир. Тут данные расходятся. Одни говорят, что это была спортивная кепка, другие считают, что аккуратная коробочка с сувенирными часами. Сейчас точно сказать, что это было, уже невозможно. Но в ответ на это Ельцин произнёс: «Спасибо за подарок! Но у нас в России в долгу оставаться не принято». После чего снял с руки свои дорогие часы и вручил опешившему коммивояжёру. Говорят также, что счастливый обладатель подарка от будущего президента России потом разыскал телеоператора, который снимал визит Ельцина на Кубок Кремля, и с помощью бартерного обмена получил на память видеоплёнку запечатлевшую это событие.

Существует ещё одна история о том, как Ельцин легко и непринужденно расстался со своими часами. В книге воспоминаний основателя Кубка Кремля Сассона Какшури упоминается такой эпизод, произошедший уже после распада СССР: «Ельцин пригласил нас к себе на дачу и предложил поиграть в теннис. После поединка президент России сказал, что пора перекусить, а потом обратился ко мне: «Я слышал, что у вас сегодня день рождения (это было не так!), я хочу это отметить!» Принесли водки, и мы всё выпили. После этого Ельцин подарил мне часы на «день рождения», который я в тот день не отмечал».

Борис Ельцин Фото: РИА Новости

Самозванец или чемпион?

Андрей Чесноков во время первого розыгрыша был звездой номер один советского тенниса. Его имя было на слуху, а фото то и дело мелькало в газетах. А вот про его тёзку – 20-летнего уроженца Уфы Андрея Черкасова — любители спорта знали гораздо меньше. Что уж говорить про охранников «Олимпийского». Чесноков в турнире не участвовал и в Москве его в те дни не было, в то время как Черкасов не просто дошёл до финала, но и победил в нём американца Тима Майотта. Однако, по словам триумфатора первого Кубка Кремля, вплоть до решающих матчей бдительные охранники, несмотря на пропускной бейдж с фотографией Андрея, то и дело отказывались его пускать в раздевалку или ресторан. «Мы знаем, как выглядит Чесноков! Вы не он, а самозванец», — говорили Черкасову. Одинаковое имя и начало фамилии «на Че» сыграло с Черкасовым и Чесноковым немало шуток, порой даже злых. «Однажды мне пришло письмо, которое я не ждал, – вспоминает Андрей Чесноков. – Я его взял и улетел в другую страну. А потом открыл конверт – смотрю, а это авиационный билет на фамилию Черкасова. Потом я спросил Андрея: «Ты должен был улететь такого-то числа?» Он говорит: «Да, но мне так и не прислали билет». А как-то во Франции представители налоговой мне говорят: «Вы играли турнир в Кёльне и не заплатили налоги с призовых». Я отвечаю: «Я никогда в Кёльне не был вообще, тем более не играл!» А потом смотрю: там фамилия написана «Черкасов».

Финалисты Кубка Кремля-1990 Андрей Черкасов и Тим Майотт Фото: РИА Новости

Подарки важнее полуфинала

Марат Сафин очень хотел выиграть Кубок Кремля. Это был один из его самых любимых турниров. Это неудивительно, потому что в детстве, как и все московские теннисисты-юниоры, он работал на турнире болбоем. «Можно сказать, я стоял у истоков Кубка Кремля, — рассказал как-то Сафин. – Начинал с болбоя ещё в 1990 году. К сожалению, не выиграл ни одного турнира здесь. Что ж, если быть честным, обидно. «Олимпийский» для нас был вторым домом. Я плакал после поражения в финале. Это было самое болезненное поражение. Для нас, российских спортсменов, этот турнир был чем-то большим – сначала подавали мячи, а затем стали профессионалами: Мыскина, Южный, Андреев и другие… Мы ходили, смотрели на Женю Кафельникова, мячики ему подавали, а он нас материл. Всё как положено. Расскажу историю из жизни болбоя. Как-то на Кубке Кремля проходил полуфинальный матч. Мы бежали на корт, а в этот момент в одном из ларьков начали раздавать бесплатную одежду. Мы, естественно, туда завернули и не добежали до полуфинала. За это нас, конечно, отругали. Но нам было важнее получить подарки. Что тут поделаешь — дети».

Марат Сафин Фото: РИА Новости

Лёд для Кафельникова и салфетки для Савченко

Истории про приключения болбоев на турнире, похоже, можно собрать в отдельную книгу. Вера Звонарёва тоже может поделиться парой таких баек. В конце 90-х она работала на матче Евгения Кафельникова. «Дай, пожалуйста, кока-колы со льдом», – попросил будущую вторую ракетку мира Кафельников. Эта просьба вызвала у болгёл недоумение. Обычно просят воду, а тут кока-кола, да ещё и со льдом. Перерыв весь холодильник, Вера нашла два кусочка и хотела уже кинуть в стакан, как ледышки соскочили с руки и упали на корт. Девушка глянула на теннисиста, убедилась, что он смотрит в другую сторону и быстренько бросила поднятые с пола кусочки льда в кока-колу. Кафельников выпил напиток, так ничего и не заметив. Ещё одна просьба, на этот раз Ларисы Савченко-Нейланд, поставила Звонарёву в тупик — теннисистка попросила найти салфетки. «Это сейчас всё ставится на корты и заранее приносятся полотенца, салфетки, бананы – в общем, всё, что может понадобиться теннисисту, — вспоминает Звонарёва. – А тогда этого ничего не было. И меня попросили не грубые салфетки, а мягкие. Где искать, куда бежать, было непонятно. Я в каждом ресторане спрашивала, нашла в итоге, а потом меня не пускали обратно на корт. Говорили: кто вы, что вы, откуда?»

Евгений Кафельников Фото: РИА Новости

Уильямс, да не та

Елена Дементьева однажды поделилась историей, которая произошла с ней и двукратной победительницей турнира Анастасией Мыскиной на Кубке Кремля — 1997. «Мы тогда с Настей Мыскиной играли квалификацию. Все в тот год ждали на турнире Винус Уильямс, которая уже была звездой. Помню, ко мне подбегает совершенно огорчённая Настя и сетует: «Знаешь, я в первом круге на Уильямс попала». «Ну как такое может быть?! Дай сетку посмотреть», — говорю я. Беру сетку, смотрю внимательно и успокаиваю Настю: «Чего ты раньше времени расстраиваешься?! Это всего лишь её младшая сестра Серена». Тогда ведь никто не мог себе представить, что в скором времени она станет одной из самых выдающихся теннисисток в истории тенниса. В общем, Серена Уильямс тоже начинала у нас и один из своих первых турниров играла в квалификации Кубка Кремля». Кстати, Мыскина тогда проиграла Серене, а американка пробилась через три круга квалификации и вышла в основную сетку. Потом, ровно через 10 лет, уже сама Елена Дементьева победила Серену в финале московского соревнования-2007.

Серена Уильямс Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

То ли девочка, то ли… мячик

Анна Чакветадзе посещала турнир с раннего возраста. Одним из самых любимых её теннисистов был двукратный чемпион Кубка Кремля швейцарец Марк Россе. И вот надо же было такому случиться, что на одном из матчей с его участием произошёл эпизод, за который маленькой девочке потом было стыдно. «У меня в тот день был костюм ярко-жёлтого цвета. Как теннисный мячик, — вспоминает Анна. – Сижу на трибуне, смотрю матч Россе, и тут мне надо срочно уйти. А выходить, как вы понимаете, можно только во время перехода. И я так аккуратно иду по трибуне, а у Марка в это время как раз намечался смэш. И тут я встала напротив него. Он сорвал удар и попал куда-то в фон. Марк начал жаловаться судье: «Тут ребёнок встал напротив, и у меня мяч слился с её костюмом!» Мне как-то стало очень неудобно. Я очень болела за Марка Россе и расстроилась, что помешала ему. Мне было очень стыдно и с тех пор я всегда обязательно жду перехода!» Спустя годы Анна Чакветадзе сама стала победительницей соревнований – в 2006 году.

Анна Чакветадзе — чемпионка Кубка Кремля-2006 Фото: РИА Новости

Ночное происшествие

Не секрет, что для привлечения известных теннисистов на турниры организаторы часто платят им определённый бонус за участие в соревновании. Так было и на первом розыгрыше Кубка Кремля. Основатель турнира Сассон Какшури заплатил игрокам и был уверен, что они будут биться до конца, радуя московскую публику. Но неожиданно в первый же день соревнования один из тех, кто получил такой бонус, проиграл игроку, чей рейтинг был намного ниже. «Я был потрясён! — вспоминает Какшури. – Я пошёл в раздевалку совершенно опустошенный и спросил его: «Как такое может быть?» И тут теннисист рассказал мне невероятную историю: «Прошлой ночью я пошёл с другими игроками на дискотеку. Там мы познакомились с русскими девушками, одна из которых пригласила меня к себе домой. И там начался кошмар! Она угрожала мне всю ночь ножом». Бедный парень так и не заснул. Но я ведь ему заплатил, чтобы он играл на турнире». Насколько правдива эта история, мы не знаем. Добавим только, что из сеяных игроков в первом круге выбыли эквадорец Андрес Гомес (1) и швед Магнус Густафссон (3).