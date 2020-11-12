Медведева и Рублёва развели по разным группам. Будет ли на Итоговом турнире русский финал?

В Лондоне состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата ATP, по результатам которой россиян развели по разным группам. И таким образом, Андрей Рублёв и Даниил Медведев не встретятся друг с другом до стадии плей-офф. А значит шансы на русский финал увеличиваются.

50 лет назад в Токио состоялся первый в истории Итоговый чемпионат с участием лучших теннисистов мира. В ознаменование юбилея турнира одну из групп нынешнего розыгрыша решено было назвать «Токио-1970». Именно в неё и попал россиянин Даниил Медведев. В квартете с ним оказались лидер мирового рейтинга Новак Джокович, немец Александр Зверев и аргентинец Диего Шварцман. Во второй четвёрке, названной «Лондон-2020» оказался ещё один представитель России – Андрей Рублёв, а также испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим и чемпион-2019 – грек Стефанос Циципас. В качестве запасных на турнир пригласили Дениса Шаповалова и Маттео Берреттини.

Напомним, что впервые за 20 лет сразу два россиянина попали на Итоговый чемпионат ATP. В 2000 году этого смогли добиться Марат Сафин и Евгений Кафельников. Тогда жребий их тоже развёл по разным группам. Кафельников в плей-офф выйти не смог, а Сафин проиграл в полуфинале Андре Агасси. Стоит заметить, что Россия – единственная страна, которая представлена на Итоговом чемпионате ATP двумя теннисистами.

Все российские теннисисты – участники Итогового чемпионата ATP (5):



1. Евгений Кафельников – 7 раз (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

2. Николай Давыденко – 5 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)

3. Марат Сафин – 3 (2000, 2002, 2004)

4. Даниил Медведев – 2 (2019, 2020)

5. Андрей Рублёв – 1 (2020)

Главным фаворитом турнира считается Новак Джокович. В этом сезоне он выиграл 4 турнира, один из которых относится к категории «Большого шлема» (Australian Open) и 2 «Мастерса» — Цинциннати/Нью-Йорк и Рим. Серб много лет пытается повторить рекорд Федерера, который побеждал на Итоговом 6 раз. Свой пятый титул Джокович завоевал в 2015 году, затем дважды доходил до финала, но неизменно терпел поражения (2016, 2018). Так как Федерер не участвует в турнире-2020 из-за травм, то он не сможет улучшить свой рекорд, а следовательно, у Новака появился очередной шанс вписать своё имя в историю.

Теннисисты, выигравшие Итоговый чемпионат ATP наибольшее количество раз:



1. Роджер Федерер – 6 раз (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

2-4. Иван Лендл – 5 (1981, 1982, 1985-1987)

2-4. Пит Сампрас – 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)

2-4. Новак Джокович – 5 (2008, 2012-2015)

5. Илие Настасе – 4 (1971-1973, 1975)

Можно сказать, что для Медведева и Рублёва жеребьёвка оказалась не самой плохой. Начнём с того, что они оказались в разных квартетах, поэтому не встретятся друг с другом до стадии плей-офф. В следующий раунд выходят по два участника, занявших первое и второе место в своих группах. Андрей и Даниил могут встретиться в полуфинале, если один из них займёт в своей группе первое место, а другой – второе. Оба первых или оба вторых места гарантируют, что россияне не смогут сыграть друг с другом раньше решающего матча. Так что русский финал теоретически возможен – всё в руках наших ребят.

Медведев и Рублёв через 20 лет после Кафельникова и Сафина пробились в восьмёрку лучших Андрей Рублёв закрепился на 8-м месте, а Даниил Медведев вернулся в топ-5. Но это не предел. Что ждать от «Мастерса» в Париже?

Надо сказать, что Медведев попал в одну с теннисистами, которых он уже обыгрывал по несколько раз. Самый опасный соперник, конечно же, Новак Джокович, но Даниил побеждал его в 2019 году на двух «Мастерсах» — в Монте-Карло и Цинциннати. Зверева россиянин только что победил в финале парижского «Мастерса», а также выиграл у него в решающем матче в Шанхае-2019. Со Шварцманом у Медведева вообще сухой счёт личных встреч – 4-0.

Париж снова наш! Медведев стал 4-м россиянином, выигравшим «Мастерс» в столице Франции Даниил Медведев выиграл первый титул в сезоне. Случилось это на «Мастерсе» в Париже, который всегда был счастливым для россиян.

Дебютанту турнира Рублёву в основном достались оппоненты, которых он обыгрывал по ходу этого сезона. Циципаса россиянин победил в финале Гамбурга, а Тима – в четвертьфинале турнира в Вене. Что касается Надаля, то испанец не очень удачно играет в зале, поэтому неслучайно он ни разу не выигрывал «Мастерсе» в Париже и Итоговый чемпионат ATP.

Пятый титул Рублёва в сезоне! Он обошёл Джоковича и добыл путёвку на Итоговый турнир ATP Россиянин Андрей Рублёв стал рекордсменом сезона по количеству побед на турнирах. Даже Джокович завоевал меньше трофеев.

Только за одно участие в групповом раунде все игроки получат по 153 тысячи долларов, за каждую победу на первом этапе – ещё по $ 153 тыc. и по 200 рейтинговых очков. Победа в полуфинале гарантирует теннисисту дополнительно $ 402 тыс. и 400 очков, а в финале – ещё $ 550 тыс. и 500 очков. Таким образом, не проигравший ни одного матча чемпион может рассчитывать на 1500 очков и $ 1,564 млн. Сейчас эта сумма почти в 2 раза меньше, чем была в прошлом году ($ 2,871 млн). Общий призовой фонд турнира тоже заметно сократился – на $ 3,3 млн (с $ 9 млн в прошлом году до $ 5,7 млн). Понятно, что на эту ситуацию влияет, прежде всего, отсутствие зрителей – турнир пройдёт за закрытыми дверями.

Медведев за победу в Париже получил на $ 170 тыс. меньше, чем Сафин 20 лет назад А Хачанов в 2018 году добавил на свой счёт в четыре раза больше нынешнего победителя. Как такое возможно?

Похоже, Медведев и Рублёв остались довольны стартовым раскладом. Во всяком случае, накануне Даниил признался, что не хотел бы попасть в одну группу с соотечественником: «Нам было бы намного приятнее сыграть в финале, а если бы мы оказались в одной группе, то шансы на это уменьшились. Кстати, хотелось бы, чтобы на каком-нибудь большом турнире наконец состоялся русский финал. Потому что с Кареном Хачановым мы дважды встречались в полуфиналах, в том числе в Москве два года назад, с Андреем — трижды в четвертьфиналах, как на US Open, а до финалов дело ещё не доходило».