Зачем Мыскина накануне финала Кубка Кремля подарила Дементьевой кактус

«Чемпионат» продолжает серию материалов в рамках нашего спецпроекта «Легенды Кубка Кремля». За те 30 лет, которые прошли с момента первого турнира, было много больших побед российских теннисистов, но 2004 год стал настоящим триумфом нашего тенниса. Вспоминаем, как россияне праздновали успех во всех четырёх разрядах Кубка Кремля.

«У нас в России в долгу оставаться не принято». Как Ельцин легко прощался со своими часами Мыскина перепутала сестёр Уильямс, американский теннисист обменял бейсболку на красное знамя и другие байки и курьёзы Кубка Кремля.

Сезон-2004 получился для российского тенниса просто фантастическим. Началось всё ещё в январе на Australian Open, где Марат Сафин дошёл до решающего матча. Затем в июне на «Ролан Гаррос» состоялся первый русский финал на турнирах «Большого шлема»: Анастасия Мыскина обыграла Елену Дементьеву и стала первой российской теннисисткой – победительницей мэйджора. Через месяц на Уимблдоне не было равных 17-летней Марии Шараповой, а в сентябре в финале US Open Светлана Кузнецова оказалась сильнее Дементьевой. Это был поистине Год России в мировом теннисе! И неудивительно, что все поклонники спорта в нашей стране с нетерпением ждали Кубка Кремля в надежде увидеть следующий триумф россиян.

Российские финалы на «Ролан Гаррос». Как выглядели наши красавицы в момент триумфа И кто из россиянок на пути к решающему матчу в Париже одолел сестёр Уильямс.

В женском одиночном разряде Кубка Кремля-2004 из 28 участниц сразу 11 представляли Россию. Грозная американка Винус Уильямс, получившая 7-й номер посева, убрала с дороги Алину Жидкову и Веру Душевину, пока её саму не остановила в четвертьфинале Елена Бовина. В другом четвертьфинале Елена Дементьева (5) смогла взять у Светланы Кузнецовой (4) реванш за поражение на US Open. В полуфинале Дементьева оказалась сильнее Бовиной – 6:4, 7:5. В нижней половине сетки действующая чемпионка Анастасия Мыскина (3) дважды отыгрывалась с 0:1 по сетам – во втором круге с Еленой Лиховцевой и в четвертьфинале с Верой Звонарёвой (6). В полуфинале Мыскина выбила из сетки последнюю американку – Линдсей Дэвенпорт (2) – 6:4, 7:6. И в итоге финал в спорткомплексе «Олимпийский» в тот год получился полностью российским – точно таким же по составу, как и на «Ролан Гаррос» за четыре месяца до этого: Мыскина – Дементьева. Анастасия, как и в Париже, снова праздновала успех (7:5, 6:0). Кроме того, Мыскина выиграла ещё и титул в парном разряде вместе с Верой Звонарёвой.

Победительницу турнира в одиночном и парном разрядах Анастасию Мыскину после матчей забросали вопросами и про финальные поединки, и про соперниц, и про второй подряд титул в Москве в одиночке. Интересовало журналистов и то, почему Анастасия на день рождения Дементьевой, который теннисистка отмечала накануне финала, выбрала в качестве подарка кактус. Уж не намёк ли это на их «колючие» отношения? Или желание «уколоть» соперницу? На что Мыскина резко ответила: «Никаких намёков! У нас прекрасные отношения. Просто я знаю, что Лена собирает кактусы, у неё отличная коллекция. Надеюсь, ей понравился этот подарок».

Прошло уже 16 лет после первого русского финала на Кубке Кремля. Двукратная чемпионка (2003, 2004) Анастасия Мыскина в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказала, что для неё значил московский турнир и какие сейчас взаимоотношения с непримиримой соперницей Еленой Дементьевой.

Шамиль Тарпищев, Анастасия Мыскина, Борис и Наина Ельцины Фото: Роберт Максимов

— На Кубок Кремля я попала ещё в качестве болбоя. Не помню, какой это был год, но я работала на мужском турнире. Причём вначале меня даже не взяли в эту группу. Я очень переживала по этому поводу. Потом попросила маму, она с кем-то договорилась, и меня приняли. Помню свой самый первый матч квалификации – я играла с француженкой Сарой Питковски (это было в 1996 году. – Прим. «Чемпионата») – такая маленькая, рыженькая девочка, с которой я потом, между прочим, выступала в паре, и мы с ней были в очень хороших дружеских отношениях, пока она не закончила свою карьеру. Мне дали тогда уайлд-кард, я вышла на центральный корт и проиграла в третьем сете на тай-брейке.

— Когда вы уже стали полноценной участницей основной сетки турнира, что он для вас значил?

— Конечно, для нас тогда, да и сейчас тоже, Кубок Кремля был одним из самых значимых турниров, а если не брать турниры «Большого шлема», то вообще самым главным. На тот момент турнир был одним из самых лучших, сильных, играли все-все-все, потому что он был по сути отборочный на восьмёрку сильнейших. Значимость турнира зашкаливала. Я его обожала играть! Да и вообще я любила и люблю находиться в Москве и играть при своих родных и близких.

Мыскина: с теннисом невозможно проститься навсегда Анастасия Мыскина — о введении в Зал российской теннисной славы, соперничестве с Еленой Дементьевой и своём скором возвращении.

— В том году вас награждал Борис Ельцин. И вообще он очень радовался всем успехам российского тенниса. Что вы помните из тех моментов?

— Семью Бориса Николаевича я всегда вспоминаю с теплотой. Татьяна Борисовна и сейчас по возможности меня привлекает к каким-то мероприятиям, которые связаны или с фондом Бориса Николаевича, или с турниром, который проходит в Казани. Спасибо ей большое, связь у нас не потеряна. Мне очень приятно, что Борис Николаевич любил теннис, помогал – морально уж точно от него всегда была безумная поддержка, и мы всегда тоже играли при нём хорошо.

— Как так получалось, что именно на Кубке Кремля вы одержали так много замечательных побед?

— Конечно, я волновалась и переживала, но та бешеная поддержка, которая была всегда на наших трибунах в «Олимпийском», мне помогала. Кажется, и Лена всегда очень хорошо здесь играла. Настолько там была хорошая энергия, добрая, без всякой, знаете, грязи. Не побоюсь даже этого слова. Люди очень искренне за нас болели, искренне переживали, искренне ходили посмотреть на то, как мы играем. Поэтому невозможно было представить, что кто-то будет против тебя. Вся эта энергетика очень помогала. Я помню, что жила дома, а это настолько редко тогда получалось – играть турнир и жить при этом дома. Поэтому я кайфовала от каждого дня, и мне очень хотелось продлить это удовольствие. Просыпаешься, тебя кормят дома завтраком, ты включаешь телевизор – там идёт Кубок Кремля, и ты примерно понимаешь, каким запуском выходить на корт.

— Такой был насыщенный победами сезон-2004. Победа за победой в российском теннисе. Ещё и сборная отлично шла к финалу. Что вас тянуло к этой победе в Москве? Усталости не было?

— Я как-то не ощущала какой-то прямо безумной усталости. Мне кажется, что график, который был на тот момент, был более разумным, чем сейчас. Был цикл в Австралии, потом Доха – Дубай, потом Индиан-Уэллс – Майами. Потом была Европа. То есть тут несколько недель, потом там… И вот мы приехали в конце года в зал. И так как мы росли всё-таки в наших условиях, где мы много тренировались в зале, я очень любила играть на этом покрытии. Ничто не мешает, ничто не отвлекает – ни ветер, ни дождь, ни снег. Поэтому я подходила к этому отрезку календаря в очень хорошем состоянии. И я себя как раз настраивала, что зал – это одно из самых любимых моих покрытий. Я очень ждала этого момента. Цюрих неплохо играла, потом ещё был Штутгарт – эти все турниры, которые в зале на тот момент проходили.

Мыскина: не спрашивайте, что я говорю Шараповой на скамейке Анастасия Мыскина – о внимании к Шараповой, настрое Серены, очках Стосур, цепкости Энен, пресс-конференции Быкова и Квартальнова и другом.

— Кубок Кремля попадал на октябрь и день рождения Елены Дементьевой. В 2004 году вы подарили ей кактус на день рождения, потому что она их коллекционировала. Какие ещё интересные подарки вы друг другу преподносили?

— В последний раз, 15 октября этого года, мы к сожалению, не смогли увидеться. Что поделать, наше время вносит свои коррективы. Лена тогда была за городом, а я ей посылала цветы. Но могу сказать, что она на мой день рождения устроила просто шикарный сюрприз. Это было в июле, во время пандемии. Я была на даче. Она мне звонит и говорит: «Ну что ты сейчас делаешь?» — «Да слушай, ничего особенного, с детьми сижу». Поворачиваю голову – а там сама Лена стоит с Максимом (хоккеист Максим Афиногенов – муж Елены Дементьевой. – Прим. «Чемпионата») и детьми. Она: «Ну вот мы и приехали». Я просто опешила. Это было очень здорово, что она приехала и меня поздравила вот так неожиданно.

— Как вам удавалось во время карьеры отодвигать на второй план дружеские отношения и оставаться непримиримыми соперницами?

— Думаю, что, когда мы с ней играли, у нас были всё-таки немножко другие отношения, нежели сейчас. Мы больше конкурировали. Понятно, что мы вместе росли и многое прошли. Но тем не менее мы как-то относились с ней к этому как к работе. Конкурировали – наверное, такое слово более точное. А вот сейчас у нас уже дети, мы советуемся друг с другом по разным вопросам, живём достаточно близко, видимся. И я думаю, что сейчас наши отношения стали гораздо ближе как раз благодаря теннису.

Первая чемпионка «Ролан Гаррос» из России. Как сейчас выглядит Анастасия Мыскина «Ролан Гаррос», Кубок Кремля, Кубок Федерации покорила в 2000-х Анастасия Мыскина. Она и теперь в прекрасной форме – хоть сейчас на корт.

В мужском одиночном разряде в 2004 году на московском турнире из 32 участников 7 представляли Россию, причём пятеро оказались в верхней половине сетки. Игорь Андреев во втором круге в трёх сетах уступил датчанину Кеннету Карлсену. Первый номер посева Марат Сафин на старте турнира на трёх тай-брейках справился с белорусом Максимом Мирным, а затем в трёх партиях проиграл чеху Радеку Штепанеку. В четвертьфинале Штепанека тоже в трёх сетах обыграл Николай Давыденко (8), который затем в полуфинале устроил незабываемую битву с Михаилом Южным (5) и в итоге одолел его – 7:5, 6:7, 7:5. Из нижней половины сетки в финал пробился британец Грег Руседски. В решающем матче Давыденко удалось отыграться с 0:1 по сетам и одержать победу – 3:6, 6:3, 7:5. А спустя пару часов в «Олимпийском» Николай выиграл ещё и в паре с Игорем Андреевым.

На церемонии награждения, поднимая над головой победный трофей, Давыденко признался, что у него всегда была мечта выиграть именно московский турнир: «Даже не турнир «Большого шлема» или Кубок Дэвиса, а именно Кубок Кремля!» На пресс-конференции россиянин объяснил своё высказывание так: «До побед на больших турнирах мне пока далеко. Мечтать надо о чём-то реальном. И низкий поклон массажисту сборной Анатолию Глебову, который всю неделю «колдовал» над моими ногами, восстанавливал меня после таких тяжёлых матчей, как с Мишей Южным. Если бы не он, я бы просто умер».

Николай Давыденко с трофеем Фото: РИА Новости

Николай Давыденко за свою карьеру не выиграл турнир «Большого шлема», зато стал единственным россиянином, победившем на Итоговом чемпионате ATP (2009), трижды праздновал успех на соревнованиях серии «Мастерс», был третьей ракеткой мира, завоевал со сборной России Кубок Дэвиса в 2006 году, а также стал трёхкратным чемпионом Кубка Кремля в одиночном разряд (2004, 2006, 2007). В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Давыденко вспомнил о той первой победе на Кубке Кремля 2004 года и рассказал, что для него значил домашний турнир.

— Этот турнир стал считаться для меня как домашний, как только я начал выступать за сборную России в Кубке Дэвиса с 2003 года. Притом что я сам не москвич. Почему домашний? Это не потому, что ты живёшь в Москве, а потому что ощущаешь себя здесь своим. К тебе так относятся: у тебя есть некие привилегии, под тебя подстраиваются. Мячи давали, сколько надо, и тренироваться можно было даже не по часу, а по два. Я тогда и аккредитации мог сделать всем своим, и билеты достать. Очень комфортно всё было для меня. И ощущалось, конечно, что всё для тебя делается, и в этом ощущении играется лучше. Например, я просил определённое расписание тренировок, расписание матчей. Ко мне прислушивались. Я хотел играть первые матчи в обед и желательно на первом корте. Помню, что как раз в 2004 году я это просил, и мне ставили такое расписание. Просто не хотелось играть в ночное время, целый день ждать – устаёшь от этого. Да и некоторые вечерние матчи заканчивались очень поздно – в 11 или даже 12. И первые круги я так и играл – в обед на первом корте. Потом подошло время четвертьфинала, и мне говорят: «Нет, на такой стадии уже пора переходить на центральный корт».

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— Чем был так удобен первый корт?

— Немножко меньше зрителей, значит, меньше давления. Телевидения опять же не было на первом корте. И я такой думаю: ну, пару кругов сейчас тут пройду, а потом уже разыграюсь и не буду чувствовать никакого давления на центральном корте. Играешь на первом, разыгрываешься, а потом уже в четвертьфинале, полуфинале всё делаешь на автомате. Всё уже было легче.

— Как прошёл для вас финал с Руседски? Вы отыгрывались с 0:1 по сетам. Какие были ощущения?

— Была борьба за каждый мяч, играл на автомате, зрители, конечно, подбадривали. Просто борешься, борешься уже через не могу, стараешься всё вытащить. Но поддержка зрителей была очень важна. Тогда все были на матче – и Лужков, и другие известные люди. Когда за тебя все болеют, подбадривают, ты не просто стараешься, а через голову лезешь, чтобы показать результат. Как раз и получается, что родные стены помогают.

«Коля с братом сами себя сделали» Эдуард Давыденко, Шамиль Тарпищев, Дмитрий Турсунов, Игорь Андреев, Теймураз Габашвили и другие об уходе из тенниса Николая Давыденко.

— Вы же в том году завоевали титул не только в одиночке, но и в паре с Игорем Андреевым. Откуда брали силы?

— Тогда, конечно, мне очень помогали массажисты. Плюс у меня был ещё остеопат – мне вправляли спину. Богданов, Глебов буквально вытащили меня. Со мной тогда целая группа людей работала – восстанавливала после каждого матча. Я помню, когда сыграл финал одиночки, меня сразу потянули быстро, помассировали немножко. И у меня примерно через час уже была пара. Пичкали меня витаминами, всякими восстановительными коктейлями, чтобы я мог хотя бы как-то держать силы. Потому что после матчей ты «мёртвый». А так тебя быстро помассировали, потянули, все процедуры сделали – и организм легче и быстрее восстанавливается. Если бы этого не было, я бы давно загнулся, ещё до полуфинала. Невозможно было бы так играть постоянно – по три сета гонять без помощи команды.

— 2004 год получился фантастическим – все четыре разряда выиграли только российские теннисисты – Настя Мыскина выиграла одиночку и пару с Верой Звонарёвой, и вы победили и в одиночке, и в паре с Игорем Андреевым. Как-то отдельно вы отметили это событие?

— Никакого специального приёма или торжества у нас не было, потому что сразу же шли следующие турниры. Но с Игорем Андреевым, я помню, мы отметили это событие. Хорошо отметили! Это была вечеринка по случаю окончания турнира. Всё было замечательно, очень весело, но я понимал, что на следующий день мне надо было уезжать на другой турнир и уже во вторник или среду играть следующий матч. Так что особо сильно и не наотмечаешься. Но вообще год был очень интересный!

Давыденко: для меня сейчас теннис – как будто другой мир Николай Давыденко – о рождении сына, желании отдать дочь в теннис, успехе россиян в матче с Испанией и шансе вернуться в Мировую группу.

Действительно, 2004-й оказался самым успешным в истории российского тенниса. Уже после всех «шлемов» и Кубка Кремля Мария Шарапова выиграла Итоговый чемпионат WTA, женская сборная России впервые завоевала Кубок Федерации, а Анастасию Мыскину признали чемпионкой мира по версии ITF.

Редакция благодарит дирекцию «ВТБ Кубок Кремля» за помощь в подготовке материала.