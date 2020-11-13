«Всю жизнь ждал, чтоб сфотографироваться». 8 лет назад Рублёв мечтал о селфи с Надалем

Первым соперником Андрея Рублёва на его дебютном Итоговом чемпионате ATP станет 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, которого россиянин в детстве считал своим кумиром. А как же относится Надаль к предстоящей встрече с Рублёвым?
По итогам жеребьёвки, прошедшей в Лондоне, Рублёв попал в одну группу с Надалем, Циципасом и Тимом. И первый матч дебютант столь престижного соревнования проведёт именно с Королём грунта после поединка Тим – Циципас. «Конечно, я жду матча с Рафой. Он один из лучших игроков в истории. Но мне нечего терять, я буду наслаждаться игрой. Всё давление ляжет на Надаля. Посмотрим. Я, конечно, сделаю всё, что в моих силах», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.
Любопытно, что Рублёв называет Надаля одним из кумиров своего детства. 8 лет назад, когда Андрею было 14, он сделал селфи с великим испанцем, которого уже тогда считали Королём грунта. Россиянин выложил фото в «Инстаграме» и прокомментировал его так: «Наконец-то. Всю жизнь ждал, чтоб сфотографироваться с ним». С тех пор Рублёв регулярно выкладывал и другие совместные снимки с Рафаэлем. Если посмотреть на всю эту подборку, то видно, как Андрей растёт и мужает, а Надаль остаётся всё таким же.
Россиянин выступает в профессиональном туре с 2014 года, но за это время он сыграл с Надалем всего 1 матч. Это было в четвертьфинале US Open-2017, и тогда Рублёв ничего не смог противопоставить Рафаэлю – 1:6, 2:6, 2:6. Но с тех пор многое изменилось. Андрей сейчас 8-я ракетка мира. На его счету – 7 титулов на турнирах ATP, причём пять из них он выиграл в этом году. Никто больше в туре не может похвастать таким результатом в сезоне-2020. Даже первая ракетка мира Новак Джокович праздновал успех в четырёх соревнованиях.
А что же думает Надаль о своём предстоящем сопернике? «Андрей Рублёв находится практически в своей лучшей форме, он выиграл больше всех в этом сезоне, — передаёт слова Рафаэля пресс-служба турнира. – Это будет очень трудный старт для меня. Я надеюсь, что на этот раз буду готов к первому матчу, потому что в прошлом году начать хорошо у меня не получилось из-за травмы. И пусть я и выиграл следующие два матча, стартовое поражение меня подвело. На таком турнире первый матч очень важен».
По мнению экспертов, для Рублёва крайне важно в первом матче Итогового чемпионата справиться с волнением и держать свою нервную систему под контролем. Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона Тим Хенмэн заметил не только прогресс в игре россиянина, но и то, как он в последнее время пытается сдерживать свои эмоции: «Если смотреть на то, как хорошо он играл, то видно, что Рублёв вывел стабильность на следующий уровень. Он завоевал пять титулов в этом году. А всего за карьеру у него 7! Это впечатляет. Он всегда был отличным игроком, но наконец придал стабильности своей игре. Это связано с лучшей психологической подготовкой. Ранее он проявлял несдержанность, но теперь понял: чтобы показывать лучшую игру, нужно контролировать эмоции».
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