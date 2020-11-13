«Всю жизнь ждал, чтоб сфотографироваться». 8 лет назад Рублёв мечтал о селфи с Надалем

А теперь россиянин сыграет с великим испанцем в своём дебютном матче на Итоговом чемпионате ATP. Что думают соперники друг о друге?

Первым соперником Андрея Рублёва на его дебютном Итоговом чемпионате ATP станет 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, которого россиянин в детстве считал своим кумиром. А как же относится Надаль к предстоящей встрече с Рублёвым?

Медведева и Рублёва развели по разным группам. Будет ли на Итоговом турнире русский финал? По результатам жеребьёвки Медведев попал в квартет с Джоковичем, а Рублёв – с Надалем.

По итогам жеребьёвки, прошедшей в Лондоне, Рублёв попал в одну группу с Надалем, Циципасом и Тимом. И первый матч дебютант столь престижного соревнования проведёт именно с Королём грунта после поединка Тим – Циципас. «Конечно, я жду матча с Рафой. Он один из лучших игроков в истории. Но мне нечего терять, я буду наслаждаться игрой. Всё давление ляжет на Надаля. Посмотрим. Я, конечно, сделаю всё, что в моих силах», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.

Пятый титул Рублёва в сезоне! Он обошёл Джоковича и добыл путёвку на Итоговый турнир ATP Россиянин Андрей Рублёв стал рекордсменом сезона по количеству побед на турнирах. Даже Джокович завоевал меньше трофеев.

Любопытно, что Рублёв называет Надаля одним из кумиров своего детства. 8 лет назад, когда Андрею было 14, он сделал селфи с великим испанцем, которого уже тогда считали Королём грунта. Россиянин выложил фото в «Инстаграме» и прокомментировал его так: «Наконец-то. Всю жизнь ждал, чтоб сфотографироваться с ним». С тех пор Рублёв регулярно выкладывал и другие совместные снимки с Рафаэлем. Если посмотреть на всю эту подборку, то видно, как Андрей растёт и мужает, а Надаль остаётся всё таким же.

Россиянин выступает в профессиональном туре с 2014 года, но за это время он сыграл с Надалем всего 1 матч. Это было в четвертьфинале US Open-2017, и тогда Рублёв ничего не смог противопоставить Рафаэлю – 1:6, 2:6, 2:6. Но с тех пор многое изменилось. Андрей сейчас 8-я ракетка мира. На его счету – 7 титулов на турнирах ATP, причём пять из них он выиграл в этом году. Никто больше в туре не может похвастать таким результатом в сезоне-2020. Даже первая ракетка мира Новак Джокович праздновал успех в четырёх соревнованиях.

А что же думает Надаль о своём предстоящем сопернике? «Андрей Рублёв находится практически в своей лучшей форме, он выиграл больше всех в этом сезоне, — передаёт слова Рафаэля пресс-служба турнира. – Это будет очень трудный старт для меня. Я надеюсь, что на этот раз буду готов к первому матчу, потому что в прошлом году начать хорошо у меня не получилось из-за травмы. И пусть я и выиграл следующие два матча, стартовое поражение меня подвело. На таком турнире первый матч очень важен».

По мнению экспертов, для Рублёва крайне важно в первом матче Итогового чемпионата справиться с волнением и держать свою нервную систему под контролем. Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона Тим Хенмэн заметил не только прогресс в игре россиянина, но и то, как он в последнее время пытается сдерживать свои эмоции: «Если смотреть на то, как хорошо он играл, то видно, что Рублёв вывел стабильность на следующий уровень. Он завоевал пять титулов в этом году. А всего за карьеру у него 7! Это впечатляет. Он всегда был отличным игроком, но наконец придал стабильности своей игре. Это связано с лучшей психологической подготовкой. Ранее он проявлял несдержанность, но теперь понял: чтобы показывать лучшую игру, нужно контролировать эмоции».