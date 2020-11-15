«Победив в Москве, я вздохнул с облегчением». Прорыв Рублёва начался с Кубка Кремля

«Чемпионат» продолжает серию материалов в рамках нашего спецпроекта «Легенды Кубка Кремля». За те 30 лет, которые прошли с момента первого розыгрыша, на московском турнире зажглось немало звёзд тенниса. Мы расскажем о тех чемпионах, для кого Кубок Кремля стал знаковым.
Благодаря Кубку Кремля было открыто немало теннисных имен. Некоторым теннисистам именно на московском турнире удалось завоевать свой первый титул. Одним из них был и Андрей Черкасов – самый первый чемпион соревнования, выигравший его дважды – в 1990 и 1991 году. «Конечно, воспоминания о турнире всегда остаются со мной, — говорит Черкасов. – И первую, и вторую победы я бы поставил на одну ступень. Естественно, что первый раз – всегда особенный. Но и второй финал получился на славу. Забавный момент, который даже где-то мне помог, произошёл в третьем сете. Я проигрывал Хласеку со счётом 2:5. Вдруг на переходе зазвучала музыка, которую обычно включают на церемонии закрытия и награждении. «Ну уж нет! – подумал я тогда. – Что-то рано вы готовитесь к награждению!» Как-то сумел собраться и вырвал победу на тай-брейке».
Андрей Черкасов
Фото: РИА Новости
Чемпион Кубка Кремля-2010 серб Виктор Троицки тоже свой первый трофей на турнирах ATP выиграл в Москве. Для него этот успех был особенно значим: «Я наполовину русский, наполовину серб. Моя бабушка из Ростова, дедушка из Твери, отец — русский, но родился в Сербии. Я горжусь русскими корнями. Поэтому победа на Кубке Кремля для меня очень важна. Я счастлив, что одержал победу в стране, которая связана с происхождением моей семьи. К сожалению, по-русски я не очень хорошо говорю, но многое понимаю, ведь сербский и русский языки очень похожи. Город я тоже сразу полюбил. Красная площадь великолепна. Но, наверное, самое красивое место — это Кремль. Мы ходили на экскурсию несколько раз вместе с отцом. Здорово было узнать об истории и культуре такой великой страны».
Евгений Кафельников (Россия) – 5 титулов (1997-2001)
Николай Давыденко (Россия) – 3 (2004, 2006, 2007)
Андрей Черкасов (СССР) – 2 (1990, 1991)
Марк Россе (Швейцария) – 2 (1992, 1993)
Марин Чилич (Хорватия) – 2 (2014, 2015)
Александр Волков (Россия) – 1 (1994)
Карл-Уве Штееб (Германия) – 1 (1995)
Горан Иванишевич (Хорватия) – 1 (1996)
Поль-Анри Матьё (Франция) – 1 (2002)
Тэйлор Дент (США) – 1 (2003)
Игорь Андреев (Россия) – 1 (2005)
Игорь Куницын (Россия) – 1 (2008)
Михаил Южный (Россия) – 1 (2009)
Виктор Троицки (Сербия) – 1 (2010)
Янко Типсаревич (Сербия) – 1 (2011)
Андреас Сеппи (Италия) – 1 (2012)
Ришар Гаске (Франция) – 1 (2013)
Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 1 (2016)
Дамир Джумхур (Босния) – 1 (2017)
Карен Хачанов (Россия) – 1 (2018)
Андрей Рублёв (Россия) – 1 (2019).
Кроме того, первым титулом в карьере Кубок Кремля стал для таких теннисистов, как француз Поль-Анри Матье и россиянин Игорь Куницын. А вот Доминика Цибулкова оказалась на сегодня единственной девушкой, завоевавшей именно в Москве свой первый трофей. Словачка дебютировала в туре в 2004 году, но до первой победы пришлось идти 7 лет. В какой-то момент казалось, что Цибулкова так ничего никогда и не выиграет, но в конце сезона-2011 она дошла до финала турнира в Линце, а на следующей неделе завоевала свой дебютный трофей на Кубке Кремля. После этой победы Цибулкова с удовольствием приезжала в российскую столицу и признавалась, что полюбила и город, и турнир: «У меня прекрасные воспоминания, и я приезжаю в Москву с особыми ощущениями. Думаю, я не снялась бы с Кубка Кремля, даже если бы участвовала в Итоговом чемпионате WTA, который идёт на следующей неделе. Хотя раньше я не совсем серьёзно относилась к этому турниру, потому что он последний в календаре». После успеха в российской столице Доминика выиграла ещё 6 турниров, дошла до финала Australian Open-2014, один раз смогла пробиться на Итоговый чемпионат WTA, в 2016 году, и сходу выиграла его! Сейчас Цибулкова уже оставила профессиональный теннис. Она замужем и 5 месяцев назад родила сына.
Если мы говорим о теннисистах, для кого титул на московском турнире стал первым в карьере, то тогда надо сказать и о тех, кто Кубком Кремля завершил пополнять свой список побед. Именно в российской столице свой последний трофей завоевали немец Карл-Уве Штееб, американец Тэйлор Дент, россиянин Игорь Андреев, итальянец Сеппи и ещё один представитель России – Александр Волков. В 1994 году Волков, не будучи сеяным, на пути к финалу в трёхсетовых битвах справился с чехом Мартином Даммом, южноафриканцем Уэйном Феррейрой и голландцем Якко Элтингом. В решающем матче Александр уверенно победил американца Чака Адамса – 6:2, 6:4. Ну а в 1997 году россиянин закончил профессиональные выступления. К сожалению, жизнь Александра Волкова оборвалась слишком рано. Он умер в 2019-м, когда ему было всего 52 года. «Саша в какой-то момент мне стал помогать в теннисе. Благодаря ему я выиграл US Open – 2000 и стал первым в мире, — рассказал о своём друге и наставнике Марат Сафин. – Мы с ним дружили. Он был мой не то чтобы идол, но теннисист, за которым я следил, мне очень нравился его теннис, мне нравился он как человек — жизнерадостный, остроумный, с большим сердцем. Есть такая грустная история, что психолог, который лечит от депрессии, сам умер от этого. Что-то подобное было с Сашей. Он помогал очень многим. Мог вытащить людей из разных состояний. Но, к сожалению, сам он не справился с внутренними вопросами, которые у него были, которые накопились. Грустно представить себе, что мы больше его не увидим. Но он остался по-настоящему живым в нашей памяти…»
Александр Волков
Фото: РИА Новости
Кроме Волкова, Кубок Кремля за эти годы потерял ещё одного чемпиона, а точнее чемпионку. В 2017 году не стало Яны Новотны, победившей на московском турнире в 1997 году. Тогда, будучи второй ракеткой мира и 1-м номером посева, чешская теннисистка обыграла двух американок – Кимберли По и Винус Уильямс, в полуфинале легко победила действующую чемпионку Кончиту Мартинес из Испании – 6:4, 6:1, а в решающем матче не оставила шансов японке Аи Сугияме – 6:3, 6:4.
На Кубке Кремля было много победителей, которые сумели завоевать главный приз сразу несколько раз. К их числу относятся россияне Николай Давыденко (3 победы), Андрей Черкасов, Анастасия Мыскина, хорват Марин Чилич (по 2 титула). Кстати Мыскина и Давыденко в 2004 году добились по дублю – выиграли и в одиночном разряде, и в парном.
Швейцарка Мартина Хингис – тоже многократная чемпионка Кубка Кремля. В 2000 году она победила в одиночке, в том же году вместе с Анной Курниковой дошла до финала парного разряда, и в 2001-м девушки стали чемпионками. А спустя 13 лет Мартина снова праздновала успех в парном разряде – вместе с итальянкой Флавией Пеннеттой. По словам Хингис, Кубок Кремля – один из самых её любимых турниров: «Когда-то я играла в Москве с несравненной красавицей Анной Курниковой. Она меня научила некоторым русским словам. Нет, не бранным, не подумайте! Я знаю самые основные фразы, чтобы не заблудиться в городе. Ещё Курникова привила мне любовь к России. Она много рассказывала об истории страны, водила по музеям, по театрам. Я с удовольствием каждый раз, приезжая в Москву, хожу на Красную площадь, в Кремль, в Третьяковку, в Большой театр». В один из приездов Анна познакомила Мартину со своим первым тренером – Ларисой Дмитриевной Преображенской. Как-то раз опытная наставница заглянула на Кубок Кремля к своей подопечной и угостила Мартину и Анну любимым лакомством всех советских детей – пирожным «Картошкой». Как признались теннисистки, Мартина даже нарушила строгую диету и съела аж три штуки. А ещё в 2002 году старт турнира пришёлся на день рождения Хингис, и она получила массу подарков и от организаторов, и от поклонников, и даже от мэра столицы: «Моя комната в гостинице скорее похожа на цветочный магазин. Мэр Москвы Юрий Лужков преподнёс мне картину под названием «Поцелуй», а один из поклонников прислал шкатулку с бижутерией».
Анна Курникова и Мартина Хингис
Фото: РИА Новости
Француженка Мари Пирс тоже завоевала несколько трофеев в Москве. В 1998-м она победила в финале Монику Селеш, а в 2005 году – Франческу Скьявоне. Причём в 98-м Мари добилась в Москве дубля – выиграв титул не только в одиночке, но и в паре с белоруской Натальей Зверевой. По словам Пирс, она была приятно удивлена реакцией московских теннисных болельщиков: «У меня прекрасные воспоминания, связанные с Москвой. Россия – это страна, в которой я очень хотела побывать. Я очень рада, что мне удалось изучить это место, людей. Московские болельщики понимают женский теннис и интересуются им. Помню свою четвертьфинальную игру в 2005 году с Еленой Лиховцевой. Я проигрывала на тай-брейке третьего сета 0:6, но смогла отыграться и довести счёт до 8:6. Тогда я впервые в своей карьере отыграла шесть матчболов. Это был прекрасная победа! Также я помню и финал того года. Я была очень уставшей, моё тело болело во всех местах, тогда я провела свой самый сложный матч на этом турнире».
Светлана Кузнецова становилась победительницей московского турнира в одиночке дважды, в 2015 и 2016 годах, и ещё раз выиграла в парном разряде вместе с Самантой Стосур в 2013-м. По признанию теннисистки, только после того, как завоевала титул, она смогла справится с волнением на корте. Ей так хотелось хорошо выступить на домашнем турнире, что эмоции зашкаливали: «Я всегда верила в то, что смогу выиграть это соревнование, но выступать перед московской публикой мне было сложно. Победа всё перевернула, и мне стало гораздо комфортнее. Я смогла, наконец-то, направить эмоции, которые мне дают трибуны, в правильное русло. Я сразу же расслабилась, как только выиграла Кубок Кремля. А до этого сама себя накручивала, чувствовала давление из-за того, что меня считали фаворитом. Конечно, любой трофей важен, но победа на домашнем турнире ни с чем не может сравниться. Разве что с турниром «Большого шлема».
Анастасия Мыскина (Россия) – 2 титула (2003, 2004)
Мари Пирс (Франция) – 2 (1998, 2005)
Светлана Кузнецова (Россия) – 2 (2015, 2016)
Кончита Мартинес (Испания) – 1 (1996)
Яна Новотна (Чехия) – 1 (1997)
Натали Тозья – 1 (1999)
Мартина Хингис (Швейцария) – 1 (2000)
Елена Докич (Югославия) – 1 (2001)
Магдалена Малеева (Болгария) – 1 (2002)
Анна Чакветадзе (Россия) – 1 (2006)
Елена Дементьева (Россия) – 1 (2007)
Елена Янкович (Сербия) – 1 (2008)
Франческа Скьявоне (Италия) – 1 (2009)
Виктория Азаренко (Беларусь) – 1 (2010)
Доминика Цибулкова (Словакия) – 1 (2011)
Каролина Возняцки (Дания) – 1 (2012)
Симона Халеп (Румыния) – 1 (2013)
Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1 (2014)
Юлия Гёргес (Германия) – 1 (2017)
Дарья Касаткина (Россия) – 1 (2018)
Белинда Бенчич (Швейцария) – 1 (2019).
В 1997 году эстафету из рук Черкасова и Волкова перехватил Евгений Кафельников, который стал очередным российским чемпионом Кубка Кремля. Причём всего Кафельников побеждал в Москве 5 раз подряд, что тогда было уникальным достижением. Это потом уже Надаль и Федерер стали штамповать титул за титулом на одном и том же турнире. А в конце 90-х – начале 2000-х это казалось фантастическим. Вспоминая свою первую победу, Кафельников говорит, что самым тяжёлым был финальный матч с Петром Кордой: «С ним мы вообще-то провели не один эпический поединок. Чеха я считаю одним из самых талантливых представителей того времени, порой он показывал просто фантастический теннис. Не случайно наш матч вызвал громадный интерес, и в «Олимпийском» собралось тысяч 16 или 17 зрителей». Сразу после этого Кафельников в первый и последний раз за карьеру дошёл до финала Итогового турнира ATP, который тогда проводился в Ганновере. И успех на Кубке Кремля, по мнению россиянина, в какой-то мере поспособствовал этому: «После турнирных побед я порой играл как на автомате. И наоборот, проигрывая в первых кругах несколько раз подряд, входил в штопор, из которого очень тяжело было выбираться. Поэтому нет ничего удивительного в том, что тогда в Ганновере я действовал очень уверенно». Интересно, что сын Петра Корды – соперника Кафельникова по тому московскому финалу – 20-летний Себастьян – сейчас считается одним из самых перспективных теннисистов в туре.
Фото: РИА Новости
Швейцарский рыжеволосый гигант Марк Россе (рост – 201 см) полюбил Москву с первого же своего приезда на турнир 1990 года. Да и московская публика отвечала теннисисту взаимностью. Порой за него болели и переживали, даже когда он играл с россиянами. 15 лет подряд приезжал Россе на Кубок Кремля до самого конца карьеры. Дважды Марк становился чемпионом в одиночном разряде. Показывать феноменальный теннис ему не мешали ни эмоциональные всплески на корте, ни активное изучение Москвы и различных увеселительных заведений российской столицы. Ну а как могло быть иначе, если несколько раз его день рождения – 7 ноября – приходился как раз на турнирную неделю. По словам швейцарца, лучшего места отметить торжество и не придумаешь: «В Москве отличные ночные клубы и много симпатичных девушек, которые могли составить мне компанию. Лучшего места, чтобы отметить день рождения, на всей Земле не найти». Как признался однажды Россе, за то время, что он приезжал регулярно в Москву для участия в Кубке Кремля, он выучил несколько важных фраз на русском: «девушка», «здравствуйте», «я тебя люблю». «Чтобы хорошо чувствовать себя в Москве, надо знать только это». Сейчас Марк Россе работает в качестве комментатора на различных турнирах для одного из швейцарских телеканалов. Но самое любопытное, что если вы заглянете в «Инстаграм» двукратного чемпиона Кубка Кремля, то узнаете, что он страстный болельщик хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург).
Марк Россе
Фото: РИА Новости
Бывали случаи, что выиграв Кубок Кремля, теннисисты наконец снимали какое-то чудовищное давление и напряжение, которое мешало им завоевать свой очередной трофей. Так было, например, с француженкой Натали Тозья. Перед Кубком Кремля-1999 теннисистка не выигрывала титулы два с лишним года, а её серия поражений в финалах достигла отметки «шесть». Но успех в Москве помог француженке выиграть затем ещё несколько титулов. Или взять немку Юлию Гёргес. После успеха на турнире в Штутгарте в 2011 году ей пришлось ждать следующего титула в одиночном разряде долгих шесть с половиной лет. За это время Юлия шесть раз выходила в финалы турниров WTA, но всякий раз проигрывала. И вот наконец в 2017 году на турнире «ВТБ Кубок Кремля» немка завоевала главный трофей, победив в финале россиянку Дарью Касаткину. На пресс-конференции Гёргес отметила доброжелательное отношение публики к соперницам местных теннисисток: «Это нормально, когда зрители болеют за своих, главное, чтобы они проявляли уважение и к другим. И я вижу, что в Москве очень хорошо относятся не только к российским игрокам, но и к остальным». В этом году Юлия объявила о завершении карьеры, но полностью прощаться с теннисом не намерена. Гёргес хочет серьёзно заняться йогой и фитнесом, возможно, чтобы в будущем стать тренером по физподготовке. И не исключено, что уже в новом качестве Юлия Гёргес когда-нибудь снова посетит московский турнир.
Для россиянина Андрея Рублёва успех на турнире «ВТБ Кубок Кремля»-2019 тоже оказался как нельзя кстати. Свой первый титул в Умаге Андрей завоевал в 2017 году, но затем последовала череда травм и долгий восстановительный период. Нужно было снова карабкаться наверх. На Кубок Кремля-2019 Рублёв ехал сначала только с одним желанием – наконец выиграть первый матч в одиночке и просто пройти во второй круг. Ведь до этого 6 лет Андрей неизменно уступал уже на старте – будь то основная сетка или даже квалификация. Но в итоге россиянин победил не только в первом раунде, но и во всех последующих, включая финал. Причём через 4 года после того, как завоевал в Москве трофей в паре с Дмитрием Турсуновым (2015). «Это незабываемо! Победить на Кубке Кремля, да ещё и в день рождения. Просто счастье! Я же всё детство провёл на этом турнире. Для меня в то время Кубок Кремля был тусовочным местом. Я всегда знал, что встречу на турнире всех своих друзей. Можно было поиграть, побеситься, посмотреть матчи, взять автографы». По словам Рублёва, победа на Кубке Кремля не добавила ему уверенности. С этим у Андрея было как раз всё в порядке. «Уверенность осталась такой же – на достаточно высоком уровне. Скорее, после победы на Кубке Кремля я вздохнул с облегчением – наконец-то я смог выиграть престижный турнир при таком давлении, да ещё и дома». Как раз после того успеха и начался прорыв Рублёва, который продолжается уже больше 12 месяцев. За это время россиянин выиграл ещё 5 турниров и впервые в карьере завоевал путёвку на Итоговый чемпионат ATP.
Андрей Рублёв
Фото: Алексндр Сафонов, «Чемпионат»
Мы рассказали лишь о некоторых чемпионах Кубка Кремля в одиночном разряде за те 30 лет, которые прошли с момента первого турнира в 1990 году. Продолжение следует.
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