«Победив в Москве, я вздохнул с облегчением». Прорыв Рублёва начался с Кубка Кремля

«Чемпионат» продолжает серию материалов в рамках нашего спецпроекта «Легенды Кубка Кремля». За те 30 лет, которые прошли с момента первого розыгрыша, на московском турнире зажглось немало звёзд тенниса. Мы расскажем о тех чемпионах, для кого Кубок Кремля стал знаковым.

Как Штеффи Граф проиграла Анне Курниковой и увезла на память о Москве собаку Шарапова стала «живым экспонатом», Федерер поцеловал экскурсовода и другие истории о звёздах тенниса на Кубке Кремля.

Благодаря Кубку Кремля было открыто немало теннисных имен. Некоторым теннисистам именно на московском турнире удалось завоевать свой первый титул. Одним из них был и Андрей Черкасов – самый первый чемпион соревнования, выигравший его дважды – в 1990 и 1991 году. «Конечно, воспоминания о турнире всегда остаются со мной, — говорит Черкасов. – И первую, и вторую победы я бы поставил на одну ступень. Естественно, что первый раз – всегда особенный. Но и второй финал получился на славу. Забавный момент, который даже где-то мне помог, произошёл в третьем сете. Я проигрывал Хласеку со счётом 2:5. Вдруг на переходе зазвучала музыка, которую обычно включают на церемонии закрытия и награждении. «Ну уж нет! – подумал я тогда. – Что-то рано вы готовитесь к награждению!» Как-то сумел собраться и вырвал победу на тай-брейке».

Андрей Черкасов Фото: РИА Новости

Чемпион Кубка Кремля-2010 серб Виктор Троицки тоже свой первый трофей на турнирах ATP выиграл в Москве. Для него этот успех был особенно значим: «Я наполовину русский, наполовину серб. Моя бабушка из Ростова, дедушка из Твери, отец — русский, но родился в Сербии. Я горжусь русскими корнями. Поэтому победа на Кубке Кремля для меня очень важна. Я счастлив, что одержал победу в стране, которая связана с происхождением моей семьи. К сожалению, по-русски я не очень хорошо говорю, но многое понимаю, ведь сербский и русский языки очень похожи. Город я тоже сразу полюбил. Красная площадь великолепна. Но, наверное, самое красивое место — это Кремль. Мы ходили на экскурсию несколько раз вместе с отцом. Здорово было узнать об истории и культуре такой великой страны».

Все чемпионы Кубка Кремля в одиночном разряде. Мужчины:

(Россия) – 5 титулов (1997-2001)

Николай Давыденко (Россия) – 3 (2004, 2006, 2007)

Андрей Черкасов (СССР) – 2 (1990, 1991)

Марк Россе (Швейцария) – 2 (1992, 1993)

Марин Чилич (Хорватия) – 2 (2014, 2015)

Александр Волков (Россия) – 1 (1994)

Карл-Уве Штееб (Германия) – 1 (1995)

Горан Иванишевич (Хорватия) – 1 (1996)

Поль-Анри Матьё (Франция) – 1 (2002)

Тэйлор Дент (США) – 1 (2003)

Игорь Андреев (Россия) – 1 (2005)

Игорь Куницын (Россия) – 1 (2008)

Михаил Южный (Россия) – 1 (2009)

(Сербия) – 1 (2010)

Янко Типсаревич (Сербия) – 1 (2011)

Андреас Сеппи (Италия) – 1 (2012)

Ришар Гаске (Франция) – 1 (2013)

Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 1 (2016)

Дамир Джумхур (Босния) – 1 (2017)

Карен Хачанов (Россия) – 1 (2018)

Андрей Рублёв (Россия) – 1 (2019). Евгений Кафельников (Россия) – 5 титулов (1997-2001)Николай Давыденко (Россия) – 3 (2004, 2006, 2007)Андрей Черкасов (СССР) – 2 (1990, 1991)Марк Россе (Швейцария) – 2 (1992, 1993)Марин Чилич (Хорватия) – 2 (2014, 2015)Александр Волков (Россия) – 1 (1994)Карл-Уве Штееб (Германия) – 1 (1995)Горан Иванишевич (Хорватия) – 1 (1996)Поль-Анри Матьё (Франция) – 1 (2002)Тэйлор Дент (США) – 1 (2003)Игорь Андреев (Россия) – 1 (2005)Игорь Куницын (Россия) – 1 (2008)Михаил Южный (Россия) – 1 (2009) Виктор Троицки (Сербия) – 1 (2010)Янко Типсаревич (Сербия) – 1 (2011)Андреас Сеппи (Италия) – 1 (2012)Ришар Гаске (Франция) – 1 (2013)Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 1 (2016)Дамир Джумхур (Босния) – 1 (2017)Карен Хачанов (Россия) – 1 (2018)Андрей Рублёв (Россия) – 1 (2019).

Кроме того, первым титулом в карьере Кубок Кремля стал для таких теннисистов, как француз Поль-Анри Матье и россиянин Игорь Куницын. А вот Доминика Цибулкова оказалась на сегодня единственной девушкой, завоевавшей именно в Москве свой первый трофей. Словачка дебютировала в туре в 2004 году, но до первой победы пришлось идти 7 лет. В какой-то момент казалось, что Цибулкова так ничего никогда и не выиграет, но в конце сезона-2011 она дошла до финала турнира в Линце, а на следующей неделе завоевала свой дебютный трофей на Кубке Кремля. После этой победы Цибулкова с удовольствием приезжала в российскую столицу и признавалась, что полюбила и город, и турнир: «У меня прекрасные воспоминания, и я приезжаю в Москву с особыми ощущениями. Думаю, я не снялась бы с Кубка Кремля, даже если бы участвовала в Итоговом чемпионате WTA, который идёт на следующей неделе. Хотя раньше я не совсем серьёзно относилась к этому турниру, потому что он последний в календаре». После успеха в российской столице Доминика выиграла ещё 6 турниров, дошла до финала Australian Open-2014, один раз смогла пробиться на Итоговый чемпионат WTA, в 2016 году, и сходу выиграла его! Сейчас Цибулкова уже оставила профессиональный теннис. Она замужем и 5 месяцев назад родила сына.

Выиграла Кубок Кремля и полюбила Москву. Как сейчас выглядит Доминика Цибулкова Словачка Доминика Цибулкова всегда считалась одной из самых ярких теннисисток. Даже во время беременности она не изменила своему стилю.

Если мы говорим о теннисистах, для кого титул на московском турнире стал первым в карьере, то тогда надо сказать и о тех, кто Кубком Кремля завершил пополнять свой список побед. Именно в российской столице свой последний трофей завоевали немец Карл-Уве Штееб, американец Тэйлор Дент, россиянин Игорь Андреев, итальянец Сеппи и ещё один представитель России – Александр Волков. В 1994 году Волков, не будучи сеяным, на пути к финалу в трёхсетовых битвах справился с чехом Мартином Даммом, южноафриканцем Уэйном Феррейрой и голландцем Якко Элтингом. В решающем матче Александр уверенно победил американца Чака Адамса – 6:2, 6:4. Ну а в 1997 году россиянин закончил профессиональные выступления. К сожалению, жизнь Александра Волкова оборвалась слишком рано. Он умер в 2019-м, когда ему было всего 52 года. «Саша в какой-то момент мне стал помогать в теннисе. Благодаря ему я выиграл US Open – 2000 и стал первым в мире, — рассказал о своём друге и наставнике Марат Сафин. – Мы с ним дружили. Он был мой не то чтобы идол, но теннисист, за которым я следил, мне очень нравился его теннис, мне нравился он как человек — жизнерадостный, остроумный, с большим сердцем. Есть такая грустная история, что психолог, который лечит от депрессии, сам умер от этого. Что-то подобное было с Сашей. Он помогал очень многим. Мог вытащить людей из разных состояний. Но, к сожалению, сам он не справился с внутренними вопросами, которые у него были, которые накопились. Грустно представить себе, что мы больше его не увидим. Но он остался по-настоящему живым в нашей памяти…»

Александр Волков Фото: РИА Новости

Кроме Волкова, Кубок Кремля за эти годы потерял ещё одного чемпиона, а точнее чемпионку. В 2017 году не стало Яны Новотны, победившей на московском турнире в 1997 году. Тогда, будучи второй ракеткой мира и 1-м номером посева, чешская теннисистка обыграла двух американок – Кимберли По и Винус Уильямс, в полуфинале легко победила действующую чемпионку Кончиту Мартинес из Испании – 6:4, 6:1, а в решающем матче не оставила шансов японке Аи Сугияме – 6:3, 6:4.

«Открыла газету и на миг почувствовала себя чемпионкой». Финальная драма Яны Новотны И как всё-таки сбылось на Уимблдонском турнире предсказание герцогини Кентской.

На Кубке Кремля было много победителей, которые сумели завоевать главный приз сразу несколько раз. К их числу относятся россияне Николай Давыденко (3 победы), Андрей Черкасов, Анастасия Мыскина, хорват Марин Чилич (по 2 титула). Кстати Мыскина и Давыденко в 2004 году добились по дублю – выиграли и в одиночном разряде, и в парном.

Зачем Мыскина накануне финала Кубка Кремля подарила Дементьевой кактус И чьё «колдовство» помогло Николаю Давыденко в 2004 году выиграть в «Олимпийском» и в одиночке, и паре.

Швейцарка Мартина Хингис – тоже многократная чемпионка Кубка Кремля. В 2000 году она победила в одиночке, в том же году вместе с Анной Курниковой дошла до финала парного разряда, и в 2001-м девушки стали чемпионками. А спустя 13 лет Мартина снова праздновала успех в парном разряде – вместе с итальянкой Флавией Пеннеттой. По словам Хингис, Кубок Кремля – один из самых её любимых турниров: «Когда-то я играла в Москве с несравненной красавицей Анной Курниковой. Она меня научила некоторым русским словам. Нет, не бранным, не подумайте! Я знаю самые основные фразы, чтобы не заблудиться в городе. Ещё Курникова привила мне любовь к России. Она много рассказывала об истории страны, водила по музеям, по театрам. Я с удовольствием каждый раз, приезжая в Москву, хожу на Красную площадь, в Кремль, в Третьяковку, в Большой театр». В один из приездов Анна познакомила Мартину со своим первым тренером – Ларисой Дмитриевной Преображенской. Как-то раз опытная наставница заглянула на Кубок Кремля к своей подопечной и угостила Мартину и Анну любимым лакомством всех советских детей – пирожным «Картошкой». Как признались теннисистки, Мартина даже нарушила строгую диету и съела аж три штуки. А ещё в 2002 году старт турнира пришёлся на день рождения Хингис, и она получила массу подарков и от организаторов, и от поклонников, и даже от мэра столицы: «Моя комната в гостинице скорее похожа на цветочный магазин. Мэр Москвы Юрий Лужков преподнёс мне картину под названием «Поцелуй», а один из поклонников прислал шкатулку с бижутерией».

Анна Курникова и Мартина Хингис Фото: РИА Новости

Француженка Мари Пирс тоже завоевала несколько трофеев в Москве. В 1998-м она победила в финале Монику Селеш, а в 2005 году – Франческу Скьявоне. Причём в 98-м Мари добилась в Москве дубля – выиграв титул не только в одиночке, но и в паре с белоруской Натальей Зверевой. По словам Пирс, она была приятно удивлена реакцией московских теннисных болельщиков: «У меня прекрасные воспоминания, связанные с Москвой. Россия – это страна, в которой я очень хотела побывать. Я очень рада, что мне удалось изучить это место, людей. Московские болельщики понимают женский теннис и интересуются им. Помню свою четвертьфинальную игру в 2005 году с Еленой Лиховцевой. Я проигрывала на тай-брейке третьего сета 0:6, но смогла отыграться и довести счёт до 8:6. Тогда я впервые в своей карьере отыграла шесть матчболов. Это был прекрасная победа! Также я помню и финал того года. Я была очень уставшей, моё тело болело во всех местах, тогда я провела свой самый сложный матч на этом турнире».

Покорила Москву и выиграла два турнира «Большого шлема». Как сейчас выглядит Мари Пирс Француженка Мари Пирс победила на «Ролан Гаррос», Australian Open и дважды на Кубке Кремля. Сейчас ей 45, и она в отличной форме.

Светлана Кузнецова становилась победительницей московского турнира в одиночке дважды, в 2015 и 2016 годах, и ещё раз выиграла в парном разряде вместе с Самантой Стосур в 2013-м. По признанию теннисистки, только после того, как завоевала титул, она смогла справится с волнением на корте. Ей так хотелось хорошо выступить на домашнем турнире, что эмоции зашкаливали: «Я всегда верила в то, что смогу выиграть это соревнование, но выступать перед московской публикой мне было сложно. Победа всё перевернула, и мне стало гораздо комфортнее. Я смогла, наконец-то, направить эмоции, которые мне дают трибуны, в правильное русло. Я сразу же расслабилась, как только выиграла Кубок Кремля. А до этого сама себя накручивала, чувствовала давление из-за того, что меня считали фаворитом. Конечно, любой трофей важен, но победа на домашнем турнире ни с чем не может сравниться. Разве что с турниром «Большого шлема».

Все чемпионы Кубка Кремля в одиночном разряде. Женщины:

Анастасия Мыскина (Россия) – 2 титула (2003, 2004)

Мари Пирс (Франция) – 2 (1998, 2005)

(Россия) – 2 (2015, 2016)

Кончита Мартинес (Испания) – 1 (1996)

Яна Новотна (Чехия) – 1 (1997)

Натали Тозья – 1 (1999)

(Швейцария) – 1 (2000)

Елена Докич (Югославия) – 1 (2001)

Магдалена Малеева (Болгария) – 1 (2002)

Анна Чакветадзе (Россия) – 1 (2006)

Елена Дементьева (Россия) – 1 (2007)

Елена Янкович (Сербия) – 1 (2008)

Франческа Скьявоне (Италия) – 1 (2009)

Виктория Азаренко (Беларусь) – 1 (2010)

(Словакия) – 1 (2011)

Каролина Возняцки (Дания) – 1 (2012)

Симона Халеп (Румыния) – 1 (2013)

Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1 (2014)

Юлия Гёргес (Германия) – 1 (2017)

Дарья Касаткина (Россия) – 1 (2018)

Белинда Бенчич (Швейцария) – 1 (2019). Анастасия Мыскина (Россия) – 2 титула (2003, 2004)Мари Пирс (Франция) – 2 (1998, 2005) Светлана Кузнецова (Россия) – 2 (2015, 2016)Кончита Мартинес (Испания) – 1 (1996)Яна Новотна (Чехия) – 1 (1997)Натали Тозья – 1 (1999) Мартина Хингис (Швейцария) – 1 (2000)Елена Докич (Югославия) – 1 (2001)Магдалена Малеева (Болгария) – 1 (2002)Анна Чакветадзе (Россия) – 1 (2006)Елена Дементьева (Россия) – 1 (2007)Елена Янкович (Сербия) – 1 (2008)Франческа Скьявоне (Италия) – 1 (2009)Виктория Азаренко (Беларусь) – 1 (2010) Доминика Цибулкова (Словакия) – 1 (2011)Каролина Возняцки (Дания) – 1 (2012)Симона Халеп (Румыния) – 1 (2013)Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1 (2014)Юлия Гёргес (Германия) – 1 (2017)Дарья Касаткина (Россия) – 1 (2018)Белинда Бенчич (Швейцария) – 1 (2019).

В 1997 году эстафету из рук Черкасова и Волкова перехватил Евгений Кафельников, который стал очередным российским чемпионом Кубка Кремля. Причём всего Кафельников побеждал в Москве 5 раз подряд, что тогда было уникальным достижением. Это потом уже Надаль и Федерер стали штамповать титул за титулом на одном и том же турнире. А в конце 90-х – начале 2000-х это казалось фантастическим. Вспоминая свою первую победу, Кафельников говорит, что самым тяжёлым был финальный матч с Петром Кордой: «С ним мы вообще-то провели не один эпический поединок. Чеха я считаю одним из самых талантливых представителей того времени, порой он показывал просто фантастический теннис. Не случайно наш матч вызвал громадный интерес, и в «Олимпийском» собралось тысяч 16 или 17 зрителей». Сразу после этого Кафельников в первый и последний раз за карьеру дошёл до финала Итогового турнира ATP, который тогда проводился в Ганновере. И успех на Кубке Кремля, по мнению россиянина, в какой-то мере поспособствовал этому: «После турнирных побед я порой играл как на автомате. И наоборот, проигрывая в первых кругах несколько раз подряд, входил в штопор, из которого очень тяжело было выбираться. Поэтому нет ничего удивительного в том, что тогда в Ганновере я действовал очень уверенно». Интересно, что сын Петра Корды – соперника Кафельникова по тому московскому финалу – 20-летний Себастьян – сейчас считается одним из самых перспективных теннисистов в туре.

Евгений Кафельников Фото: РИА Новости

Швейцарский рыжеволосый гигант Марк Россе (рост – 201 см) полюбил Москву с первого же своего приезда на турнир 1990 года. Да и московская публика отвечала теннисисту взаимностью. Порой за него болели и переживали, даже когда он играл с россиянами. 15 лет подряд приезжал Россе на Кубок Кремля до самого конца карьеры. Дважды Марк становился чемпионом в одиночном разряде. Показывать феноменальный теннис ему не мешали ни эмоциональные всплески на корте, ни активное изучение Москвы и различных увеселительных заведений российской столицы. Ну а как могло быть иначе, если несколько раз его день рождения – 7 ноября – приходился как раз на турнирную неделю. По словам швейцарца, лучшего места отметить торжество и не придумаешь: «В Москве отличные ночные клубы и много симпатичных девушек, которые могли составить мне компанию. Лучшего места, чтобы отметить день рождения, на всей Земле не найти». Как признался однажды Россе, за то время, что он приезжал регулярно в Москву для участия в Кубке Кремля, он выучил несколько важных фраз на русском: «девушка», «здравствуйте», «я тебя люблю». «Чтобы хорошо чувствовать себя в Москве, надо знать только это». Сейчас Марк Россе работает в качестве комментатора на различных турнирах для одного из швейцарских телеканалов. Но самое любопытное, что если вы заглянете в «Инстаграм» двукратного чемпиона Кубка Кремля, то узнаете, что он страстный болельщик хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург).

Марк Россе Фото: РИА Новости

Бывали случаи, что выиграв Кубок Кремля, теннисисты наконец снимали какое-то чудовищное давление и напряжение, которое мешало им завоевать свой очередной трофей. Так было, например, с француженкой Натали Тозья. Перед Кубком Кремля-1999 теннисистка не выигрывала титулы два с лишним года, а её серия поражений в финалах достигла отметки «шесть». Но успех в Москве помог француженке выиграть затем ещё несколько титулов. Или взять немку Юлию Гёргес. После успеха на турнире в Штутгарте в 2011 году ей пришлось ждать следующего титула в одиночном разряде долгих шесть с половиной лет. За это время Юлия шесть раз выходила в финалы турниров WTA, но всякий раз проигрывала. И вот наконец в 2017 году на турнире «ВТБ Кубок Кремля» немка завоевала главный трофей, победив в финале россиянку Дарью Касаткину. На пресс-конференции Гёргес отметила доброжелательное отношение публики к соперницам местных теннисисток: «Это нормально, когда зрители болеют за своих, главное, чтобы они проявляли уважение и к другим. И я вижу, что в Москве очень хорошо относятся не только к российским игрокам, но и к остальным». В этом году Юлия объявила о завершении карьеры, но полностью прощаться с теннисом не намерена. Гёргес хочет серьёзно заняться йогой и фитнесом, возможно, чтобы в будущем стать тренером по физподготовке. И не исключено, что уже в новом качестве Юлия Гёргес когда-нибудь снова посетит московский турнир.

Юлия Гёргес попрощалась с теннисом. Именно ей однажды отдала своё платье Мария Шарапова Чемпионка Кубка Кремля Юлия Гёргес играла в трёх городах России и дружит со многими нашими теннисистками. Даже Шарапова с ней здоровается.

Для россиянина Андрея Рублёва успех на турнире «ВТБ Кубок Кремля»-2019 тоже оказался как нельзя кстати. Свой первый титул в Умаге Андрей завоевал в 2017 году, но затем последовала череда травм и долгий восстановительный период. Нужно было снова карабкаться наверх. На Кубок Кремля-2019 Рублёв ехал сначала только с одним желанием – наконец выиграть первый матч в одиночке и просто пройти во второй круг. Ведь до этого 6 лет Андрей неизменно уступал уже на старте – будь то основная сетка или даже квалификация. Но в итоге россиянин победил не только в первом раунде, но и во всех последующих, включая финал. Причём через 4 года после того, как завоевал в Москве трофей в паре с Дмитрием Турсуновым (2015). «Это незабываемо! Победить на Кубке Кремля, да ещё и в день рождения. Просто счастье! Я же всё детство провёл на этом турнире. Для меня в то время Кубок Кремля был тусовочным местом. Я всегда знал, что встречу на турнире всех своих друзей. Можно было поиграть, побеситься, посмотреть матчи, взять автографы». По словам Рублёва, победа на Кубке Кремля не добавила ему уверенности. С этим у Андрея было как раз всё в порядке. «Уверенность осталась такой же – на достаточно высоком уровне. Скорее, после победы на Кубке Кремля я вздохнул с облегчением – наконец-то я смог выиграть престижный турнир при таком давлении, да ещё и дома». Как раз после того успеха и начался прорыв Рублёва, который продолжается уже больше 12 месяцев. За это время россиянин выиграл ещё 5 турниров и впервые в карьере завоевал путёвку на Итоговый чемпионат ATP.

Андрей Рублёв Фото: Алексндр Сафонов, «Чемпионат»

Мы рассказали лишь о некоторых чемпионах Кубка Кремля в одиночном разряде за те 30 лет, которые прошли с момента первого турнира в 1990 году. Продолжение следует.