Теперь на Итоговом чемпионате ATP для Рублёва всё будет зависеть от поединка с Циципасом во вторник.

Рублёв не нашёл ключ к подаче Надаля. Но шанс на выход из группы у россиянина всё ещё есть

Россиянин Андрей Рублёв неудачно дебютировал на Итоговом чемпионате ATP, проиграв 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю. Но несмотря на это поражение, россиянин при определённом раскладе всё ещё может выйти из своей группы в плей-офф.

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Особенностью Итогового чемпионата ATP является непривычная для тенниса групповая стадия, с которой начинается розыгрыш. Все привыкли к тому, что турниры проходят по олимпийской системе – проигравший выбывает, а победитель матча продвигается дальше по сетке. Здесь же 8 теннисистов разделены на 2 группы. Каждый из них проводит по три обязательных матча друг с другом в рамках своего квартета. По два лучших теннисиста выходит в плей-офф. Причём во втором туре победители первых поединков встречаются друг с другом, а проигравший – с проигравшим. Схема немного запутанная и возможны разные варианты. Например, были случаи, когда из группы выходил участник только с одной победой из трёх возможных. И наоборот, даже два успешных матча из трёх не гарантируют путёвку в полуфинал. При равенстве побед будут учитываться сеты, геймы и личные встречи. Но пока до этих подсчётов далеко. В воскресенье стартовали только первые матчи.

Первыми на лондонской O2-Арене появились представители группы Лондон-2020 Доминик Тим и Стефанос Циципас. Состав участников этого матча повторил финал прошлогоднего розыгрыша. Тогда Циципас одержал волевую победу, отыгравшись со счёта 0:1 по сетам, причём в решающей партии добился успеха на тай-брейке. Сейчас Тиму удалось взять реванш. Снова было три сета, но в этот раз Доминик в решающем отрезке был чуть удачливее и точнее – 7:6, 4:6, 6:3. Однако ещё раз уточним, что для проигравшего турнирная судьба ещё не предрешена, в оставшихся двух поединках групповой стадии ему под силу добиться успеха. А взятый у Тима сет может помочь при итоговых подсчётах.

Украшением вечерней программы стал поединок Рафаэля Надаля и дебютанта турнира Андрея Рублёва. Испанец 17-й раз подряд отобрался в восьмёрку сильнейших по итогам года, но при этом 7 раз отказывался от участия. За время участия в соревнованиях Надаль дважды пробился в финал, но ни разу не смог завоевать победный трофей. Теннисисты встречались лишь один раз – в четвертьфинале US Open-2017. Тогда убедительную победу одержал испанец – 6:1, 6:2, 6:2. Но с тех пор Рублёв стал старше на 3 года, теперь он входит в топ-10, на его счету 7 титулов ATP. Надо сказать, что испанец серьёзно отнёсся к своему первому сопернику и перед стартом заявил, что матч будет непростым: «Андрей Рублёв находится практически в своей лучшей форме, он выиграл больше всех в этом сезоне. Это будет очень трудный старт для меня».

«Всю жизнь ждал, чтоб сфотографироваться». 8 лет назад Рублёв мечтал о селфи с Надалем А теперь россиянин сыграет с великим испанцем в своём дебютном матче на Итоговом чемпионате ATP. Что думают соперники друг о друге?

А вот президент ФТР Шамиль Тарпищев накануне поединка обратил внимание на то, что многое будет зависеть от того, чьи нервы окажутся крепче: «Степень нагрузки сейчас рассчитать сложно, турнир спрессованный. Всё будет решать моральное и физическое состояние игроков к финишу. Когда играют 8 приблизительно равных теннисистов, нагрузка больше, чем на обычном турнире. И большую роль будет играть психологическое состояние спортсменов». Так оно и вышло. В первом сете Надаль и Рублёв брали свои подачи довольно уверенно, а вот в 6-м гейме россиянин дрогнул. У него перестал проходить первый мяч. Рафаэль добрался до брейк-пойнтов и со второй попытки взял чужой гейм. Тут же на корт полетела ракетка – так Андрей отреагировал на свою неудачу. А вот Надаль концентрацию так до конца сета и не потерял – 6:3 за 37 минут.

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Во второй партии проблемы Рублёва продолжились с первого же гейма. Россиянин позволил сопернику добраться до счёта 15:40. Два брейк-пойнта Андрей отыграл, а третий уже не смог. И дальше, как Рублёв ни старался, он так и не нашёл ключ к подаче испанца. Надаль уверенно держал свои геймы и довёл матч до победы – 6:3, 6:4.

Теперь во вторник с Тимом встретится с Надалем, а Циципас проведёт матч с Рублёвым. Поскольку Андрей проиграл испанцу в двух сетах, он сразу же стал аутсайдером группу. Теперь, чтобы досрочно не потерять шансов на выход в плей-офф, Рублёву очень важно в поединке с греком взять хотя бы одну партию, надеяться, что Надаль выиграет и у Тима, и у Циципаса, а затем самому победить австрийца. Но шансы Андрея сразу же увеличатся, если он всё же выиграет у Стефаноса. Напомним, что этой осенью соперники встречались дважды. В финале турнира ATP500 в Гамбурге победил Рублёв, а в четвертьфинале «Ролан Гаррос» сильнее оказался Циципас. То есть Андрей знает, как обыгрывать грека, но всё опять будет зависеть от его психологического настроя и физического состояния.

В понедельник стартуют участники группы Токио-1970. В 17:00 по московскому времени первая ракетка мира Новак Джокович встретится с ещё одним дебютантом соревнований Диего Шварцманом, а в 23:00 померятся силами чемпион турнира-2018 Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев.