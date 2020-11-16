Курникова на Кубке Кремля. Рекордсменка по двойным ошибкам и первая российская финалистка

Кафельников на награждении с дочкой Алесей, Шарапова в толпе фанатов, Овечкин на трибуне и другие яркие фотомгновения московского турнира.

«Чемпионат» завершает серию материалов в рамках нашего спецпроекта «Легенды Кубка Кремля». За те 30 лет, которые прошли с момента первого розыгрыша, на московском турнире было немало ярких, интересных моментов. Предлагаем подборку фотомгновений Кубка Кремля.

«Победив в Москве, я вздохнул с облегчением». Прорыв Рублёва начался с Кубка Кремля Как на московском турнире зажигались звёзды и за какой клуб КХЛ болеет швейцарец Марк Россе.

В 2017 году на московский турнир впервые после окончания дисквалификации приехала Мария Шарапова. Причём не с пустыми руками. Как раз в это время в России вышла русская версия автобиографии теннисистки «Неудержимая. Моя жизнь», и во время Кубка Кремля была организована автограф-сессия Шараповой. Но желающих приобрести книгу спортсменки и получить заветную подпись Марии было так много, что охранники еле сдерживали вокруг Шараповой толпу фанатов.

Культурная программа со всевозможными экскурсиями всегда была изюминкой Кубка Кремля. Ещё с первых лет существования московского турнира иностранные теннисисты восхищались увиденным на Красной площади, в Третьяковской галерее и Большом театре. Вот и американка Слоан Стивенс вместе с другими участниками турнира «ВТБ Кубок Кремля» — 2018 провела незабываемое время в Большом Кремлёвском дворце.

Слоан Стивенс и другие теннисисты на экскурсии в Кремле Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Горан Иванишевич был одним из тех, кто всегда с удовольствием приезжал на Кубок Кремля. Экспрессивный хорват умел привлечь внимание публики не только своим поведением на корте, но и ярким имиджем. Так, в 1995 году перед самым турниром он постригся практически налысо, а через год отрастил шевелюру и стал закалывать смешной «хвостик». Эта причёска принесла Горану удачу. Он выиграл турнир-1996, победив в финале Евгения Кафельникова.

Горан Иванишевич — чемпион турнира-1996 Фото: РИА Новости

Андрей Рублёв дебютировал в основной сетке Кубка Кремля, когда ему не было ещё и 17 лет. С тех пор он заметно вырос и возмужал. В 2019 году в день своего рождения Рублёв выиграл главный трофей на московском турнире, а год спустя пробился на свой первый Итоговый чемпионат ATP.

16-летний Андрей Рублёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Даниил Медведев, ещё один участник турнира с участием 8 лучших теннисистов мира от России, на Кубок Кремля приезжает со своей очаровательной супругой Дашей. «Мой духовный наставник и ангел-хранитель», — называет жену Даниил.

Даниил Медведев с женой на вечеринке открытия турнира «ВТБ Кубок Кремля» — 2018 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рублёв, Медведев и Карен Хачанов – новое поколение российских теннисистов, пришедшее на смену Кафельникову, Сафину, Давыденко, Южному. Супруга первого президента России Наина Ельцина поздравила наших ребят с успехами на корте во время Вечера российского тенниса накануне турнира 2019 года.

Рублёв, Хачанов и Медведев с Наиной Ельциной на вечере перед турниром Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С 1990 года спорткомплекс «Олимпийский» принимал участников и гостей Кубка Кремля. Но в 2019 году любимый москвичами стадион закрылся на реконструкцию, и соревнования впервые были проведены в другом месте. В 2019 московский турнир прошёл уже в Ледовом дворце «Крылатское».

Вид «Олимпийского» на Кубке Кремля-2015 Фото: «Чемпионат»

Жаркие баталии, взрыв эмоций, борьба за победу «через не могу» сопровождали не один матч на турнире. Анастасия Павлюченкова трижды играла в финале соревнования и в 2014 году добилась победы. «Я очень люблю играть перед своими зрителями – только спала и видела победу на Кубке Кремля. Но думаю, что я не исключение – для всех российских теннисистов это особенный турнир», — говорит Павлюченкова.

Анастасия Павлюченкова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Для Дарьи Касаткиной и Елены Весниной Кубок Кремля тоже стал одним из самых успешных турниров. Дарья первенствовала здесь сначала в паре с Еленой в 2015-м, а спустя три года победила и в одиночном разряде. У самой Весниной в Москве тоже было два титула. Она завоевала трофей в паре ещё один раз – в сезоне-2012 вместе с Екатериной Макаровой.

Касаткина и Веснина – чемпионки турнира-2015 Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ана Иванович – победительница турнира «Большого шлема», экс первая ракетка мира и просто красавица – три раза участвовала в Кубке Кремля. Одна из самых обаятельных и привлекательных теннисисток мира так и не добралась здесь до финала, но всё равно порадовала российских болельщиков своим присутствием на кортах «Олимпийского».

Ана Иванович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А вот российская красавица Анна Курникова сыграла на первом же женском Кубке Кремля, который проводился в 1996 году. Тогда ей было всего 15 лет. В 1998 году Анна сотворила нечто невероятное. В матче с Сильвией Фарина-Элией россиянка допустила 20 двойных ошибок, установив своеобразный антирекорд (см. заглавное фото). Причём это был не предел. Спустя всего три месяца на Australian Open-1999 Курникова выиграла матч, допустив 31 двойную ошибку! В 2000 году Анна реабилитировалась в глазах публики, дойдя в Москве до финала в одиночном разряде. И хотя Курникова уступила в решающем матче швейцарке Мартине Хингис, она навсегда останется первой российской финалисткой Кубка Кремля.

Кубок Кремля – 2000. Мартина Хингис, Юрий Лужков и Анна Курникова Фото: РИА Новости

В 2001 года Курникова сумела завоевать уже главный приз соревнования, правда, не в одиночке, а в паре со всё той же Мартиной Хингис. Но спустя год для Анны начались большие проблемы, связанные с бесконечными травмами спортсменки. Сначала был стрессовый перелом ноги и операция, затем другие повреждения. На Кубке Кремля — 2002 случилась новая травма. В матче парного разряда Анна повредила ногу. Врачи потом диагностировали у Курниковой частичный разрыв связок. В итоге Анна снялась с обоих разрядов и больше уже на Кубок Кремля в качестве участницы не приезжала.

Последний матч Анны Курниковой на Кубке Кремля Фото: РИА Новости

Евгений Кафельников выигрывал турнир пять раз подряд, установив уникальное достижение. Последний раз успех на московском турнире Кафельников праздновал в 2001 году, когда победил в финале немца Николаса Кифера. Перед церемонией награждения Евгений пригласил на корт свою маленькую дочку Алесю. Теннисист не спускал с рук девочку практически всю торжественную часть, а затем пришёл вместе с ней и на пресс-конференцию.

Евгений Кафельников с дочкой Алесей на Кубке Кремля-2001 Фото: Роберт Максимов

Евгений Кафельников и Марат Сафин – единственные российские теннисисты, удостоившиеся чести попасть в Международный зал теннисной славы. В 2019 году на турнире «ВТБ Кубок Кремля» прошла специальная церемония вручения нашим чемпионам памятных перстней, которых удостаиваются все лауреаты Зала славы. Награждение провёл трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» чех Ян Кодеш.

Евгений Кафельников, Ян Кодеш и Марат Сафин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Трибуны Кубка Кремля всегда привлекали звёзд политики, шоу-бизнеса, спорта и бизнесменов. Игорь Николаев, Никита Михалков, Ксения Собчак, Фёдор Смолов, Яромир Ягр, Александр Мостовой, Егор Титов были гостями московского турнира. Александр Овечкин тоже знает и понимает толк в теннисе.

Александр Овечкин на трибуне Фото: Роберт Максимов

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