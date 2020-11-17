«Долго смеялся, услышав все эти прозвища». Что думают соперники о стиле игры Медведева

Даниил Медведев ворвался в элиту тенниса год назад, но до сих пор его стиль игры вызывает споры и обсуждения среди экспертов и соперников. Сам же россиянин ужасно доволен тем, как его характеризуют в туре. И матч с Александром Зверевым на Итоговом чемпионате ATP, где Медведев неожиданно для немца подал с руки, говорит о том, что Даниил и дальше готов всех удивлять.

Медведев второй раз подряд обыграл Зверева. Теперь уже на Итоговом турнире Медведев одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP за два года. У россиянина отличные шансы на выход из группы.

Что и говорить, стиль игры Даниила действительно необычный. Он высокий для тенниса (рост – 198 см), но при этом очень быстрый. Поэтому некоторые движения при перемещении на корте выглядят несколько нелепо, угловато. Например, Стефанос Циципас как-то назвал манеру игры Медведева «небрежной». А Борис Беккер отметил, что сила Даниила как раз в его «слабостях»: «Против него сложно играть. У него хорошая подача. И хотя он высокий, он отлично перемещается. У Медведева быстрые удары с отскока. Он просто безумный теннисист, но в хорошем смысле. У него практически нет ярко выраженных слабых мест».

На день рождения Медведева пресс-служба ATP выпустила интересный ролик, в котором соперники россиянина описывают одним словом манеру и стиль игры теннисиста. Так, например, Карен Хачанов назвал соотечественника «Осьминогом», Александр Зверев – «Пауком». Стефанос Циципас: «Терпеливый». Марин Чилич: «Несгибаемый». Давид Гоффен: «Сумасшедший». Денис Шаповалов: «Неортодоксальный». А вот австралиец Ник Кирьос после серии августовских матчей с Медведевым подобрал для россиянина целый набор прозвищ. «Ник меня называет в основном Beast («Зверь») или «Машиной», — признался как-то Медведев. Помню, в Цинциннати Ник как-то обратился к моему тренеру: «Эта «Машина» вообще спит?» Тренер ему ответил: «Я его подзаряжаю ночью, поэтому он и не спит».

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В интервью известному изданию Tennis Majors россиянин рассказал, что с удовольствием посмотрел ролик, где другие теннисисты пытались его охарактеризовать: «Я долго смеялся, услышав все эти прозвища. Наверное, больше всего мне понравился ответ Давида Гоффена. Он подумал секунду и сказал: «Сумасшедший». Это здорово». Здесь необходимо добавить, что Даниил помимо необычной манеры игры ещё и отличается эмоциональном поведением на корте. Немало ракеток уже пострадало от его рук.

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Медведев не оспаривает, что его техника игры отличается от классического понимания, но россиянину кажется, что в последнее время эта «угловатость» уже не так бросается в глаза: «Согласен – раньше мой стиль игры был очень странным. Теперь это выглядит более нормальным. Я часто смотрю записи своих матчей и в последнее время не вижу ничего особенного, кроме, возможно, ударов, где я теряю равновесие. Раньше у меня с этим были очень серьёзные проблемы. Сейчас меньше, но тоже бывают». Как бы то ни было, но пока эта «необычная» техника игры приносит Медведеву успех. Он уверенно держится в топ-10 и второй раз в карьере попал на Итоговый чемпионат ATP.

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В первом же матче на Итоговом чемпионате ATP – 2020 Даниил удивил своего соперника Александра Зверева, когда неожиданно совершил подачу с руки. Не все относятся к этому приёму одобрительно. Многие считают, что это элемент проявления неуважения к оппоненту. Но сам Даниил Медведев с этим не согласен: «Заметьте, что я сделал это не при счёте 40:0, чтобы посмеяться или поиздеваться над соперником, а при 30:30. Я не вижу в этом ничего неуважительного. Я не планировал подавать так изначально. Просто я увидел, что Саша стоит в пяти метрах от разметки. Я подумал, что могу создать ему проблемы, так и случилось. Не думаю, что буду часто выполнять подачу с руки. Но время от времени – почему бы и нет? Но если 100 теннисистов скажут, что я не прав, то я подумаю, может, действительно не стоит этого делать».

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Tennis TV.

Вообще, судя по тому, что Даниил рассказывает о себе и что говорят о нём другие, он игрок не только на корте, но и по жизни. Во время длительного карантина Медведев, по его словам, ушёл в виртуальную реальность, играя в компьютерные игры и участвуя в футбольной фэнтези-лиге: «Я очень много играю в компьютерные игры, когда возвращаюсь домой. Я даже беру их с собой в тур. Во время изоляции я, конечно, переиграл. Да уж, это точно. Какое-то время не было никакого спорта, потом футбол вернулся первым. Я смотрел каждый матч. И сейчас я смотрю и слежу за новостями в футболе. Даже когда я на корте, постоянно залезаю в свой телефон, чтобы посмотреть, что произошло за это время с командами и футболистами. Я участвую в Fantasy Premier League, и мне нужно всё время следить за событиями в футболе. Год назад я выступал неплохо – был где-то в топ-500. Сейчас, конечно, упал. У меня неплохая команда, мне кажется, моим игрокам просто не повезло. Думаю, мы скоро поднимемся».