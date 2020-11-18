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Итоговый чемпионат ATP. Рублёв уступил Циципасу и не попал в плей-офф. А Тим вышел из группы

Андрей Рублёв
Даниил Сальников
Рублёв открыл Доминику Тиму дорогу в полуфинал и встретится с ним в утешительном матче
Вторую путёвку в плей-офф на Итоговом чемпионате ATP от этой группы разыграют Надаль и Циципас.
Теннис 0

После второго поражения россиянина Андрея Рублёва на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне стало ясно, что австриец Доминик Тим досрочно вышел в плей-офф с первого места в своей группе. Именно с ним Рублёв проведёт в четверг свой заключительный матч, который для россиянина можно назвать утешительным. Исход этого поединка никак не повлияет на расклад в группе.

Рублёв не нашёл ключ к подаче Надаля. Но шанс на выход из группы у россиянина всё ещё есть
Теперь на Итоговом чемпионате ATP для Рублёва всё будет зависеть от поединка с Циципасом во вторник.

А начался второй раунд группового этапа со встречи победителей первого тура в группе Лондон-2020 Рафаэля Надаля и Доминика Тима. Испанец очень собранно и уверенно провёл стартовый матч с россиянином Андреем Рублёвым, выиграв его в двух сетах и ни разу не дав сопернику возможности заработать брейк-пойнт. У Тима в поединке с греком Стефаносом Циципасом была другая ситуация. Доминик первую партию взял лишь на тай-брейке, вторую проиграл и только в третьей смог впервые за матч сделать брейк и в итоге победил. В первом сете поединка Надаля и Тима соперники тоже не смогли ни разу добраться до брейка. Судьба партии решилась на тай-брейке. У Рафаэля было два сетбола, но австриец их отыграл, а сам реализовал первую же попытку. Во втором сете Надаль первым сделал брейк – 4:3, но тут же Тим забрал подачу испанца. Снова был тай-брейк, и опять на нём удачнее сыграл австриец – 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Лондон-2020
17 ноября 2020, вторник. 17:15 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		6 4  
7 9 		7 7  
         
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим

Две победы на старте турнира не гарантировала Тиму выход в плей-офф. Ему нужно было дождаться исхода поединка Рублёв – Циципас. В случае поражения Рублёва австриец досрочно бы получил путёвку в плей-офф, а вот успех россиянина мог бы для Доминика всё запутать. Остался бы вариант с двумя победами в группе сразу у трёх игроков, и тогда нужно было бы считать разницу сетов, а то и геймов.

Итоговый чемпионат ATP. Сетка

Андрей Рублёв и Стефанос Циципас встречались после рестарта сезона дважды. Правда это было на грунтовых кортах. В финале турнира ATP500 в Гамбурге победил Андрей, а в четвертьфинале «Ролан Гаррос» сильнее был Стефанос. Прошлогодний чемпион Циципас, проиграв на старте турнира, понимал, что ещё одно поражение будет равносильно сложению полномочий. В самом начале матча с Рублёвым грек стал действовать активно, поддавливал из корта и сразу же сделал брейк – 3:0. Впрочем, россиянин ему в этом сильно помог – у Андрея не шла первая подача. А вот в следующем гейме проблем с этим не было – Рублёв взял его под ноль чуть более чем за минуту. Как оказалось, это был единственный гейм, выигранный россиянином за те 19 минут (!), что шла партия – 6:1.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tour.

А вот второй сет пошёл по другому сценарию. Прежде всего, Рублёв вцепился в свою подачу. У него наладился первый мяч, а кроме того он снизил количество ошибок. Важным для Андрея оказался гейм при счёте 3:3. Он сумел отыграться со счёта 15:40 и после этого больше не позволил сопернику приблизиться к брейк-пойнтам. Зато при счёте 5:4 в пользу россиянина занервничал уже Циципас. Рублёв получит тройной сетбол и сразу же его реализовал – 6:4.

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Третья партия очень долго развивалась по схеме второй. Отличие лишь в том, что при счёте 1:1 Рублёву пришлось отыгрывать 5 брейк-пойнтов. Россиянин выстоял и потом довольно чётко забирал геймы на своей подаче. В итоге судьба матча решилась на тай-брейке третьего сета. Андрей добрался до матчбола, но тут же сделал двойную ошибку. А вот Циципас тут же воспользовался этим шансом и вырвал победу – 6:1, 4:6, 7:6 (8:6).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Лондон-2020
17 ноября 2020, вторник. 23:10 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 8
1 		6 6 6
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Итак, после второго тура в группе Лондон-2020 расклад стал предельно прост. Доминик Тим досрочно вышел в плей-офф, причём с первого места. Андрей Рублёв в любом случае останется на четвёртой позиции. А вот вторую путёвку в полуфинал от этого квартета в четверг разыграют Стефанос Циципас и Рафаэль Надаль в очной встрече. Рублёв же в четверг проведёт с Тимом последний матч в сезоне, который не будет иметь для него турнирного значения. Возможно, убрав груз ответственности со своих плеч, россиянин покажет свою лучшую игру на этом чемпионате.

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