Надаль добрался до Медведева. Первая полуфинальная пара на Итоговом турнире уже известна

В последнем матче группового этапа Надаль одолел прошлогоднего чемпиона Циципаса и за выход в финал поборется с российским теннисистом.

Россиянин Даниил Медведев дождался соперника по полуфиналу на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Им стал Рафаэль Надаль, выигравший в последнем раунде группового этапа у прошлогоднего победителя турнира Стефаноса Циципаса.

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Если матч третьего тура в группе «Лондон-2020» Тим – Рублёв никак не влиял на распределение мест в квартете и позволил только россиянину заработать за победу 200 рейтинговых очков и $ 306 тыс. призовых за выступление, то поединок между Надалем и Циципасом должен был определить полуфиналиста и соперника для Даниила Медведева. Напомним, что Тим на этом турнире переиграл и Надаля, и Циципаса, зато испанец и грек смогли нанести поражения Рублёву. В итоге Рафаэль и Стефанос подошли к очному матчу, имея в активе по одной победе. А значит победитель встречи выходил в плей-офф со второго места.

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Перед этим поединком Циципас и Надаль играли в официальных матчах 6 раз, и счёт личных встреч был 5-1 в пользу испанца. Единственной победы Стефанос добился на любимом покрытии Короля грунта – в полуфинале «Мастерса» в Мадриде-2019. Последний поединок соперники провели ровно год назад на этих же кортах и тоже в третьем туре группового этапа. Тогда Надаль победил в трёх сетах, но из группы с двумя победами так и не вышел. А вот Циципас, напомним, стал затем чемпионом.

На старте теннисисты долго приспосабливались к игре соперника, и поначалу каждый довольно уверенно брал свою подачу. Первым до двойного брейк-пойнта добрался Надаль в 7-м гейме, но Циципас смог отыграться. А вот в следующий же раз Стефанос дрогнул, совершив на первом же брейк-пойнте двойную ошибку. Испанец тут же уверенно подал на сет, поставив точку в партии двумя эйсами – 6:4 за 41 минуту.

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На старте второго сета Циципас чуть не потерял свою подачу, но ему удалось отыграться. И больше грек не позволял Надалю приблизиться к брейк-пойнтам. Зато в 10-м гейме Стефанос смог вцепиться в подачу испанца, заработать два сетбола и дождаться двойной ошибки соперника – 6:4. Матч перешёл в решающий третий сет, начало которого не задалось у теннисистов. Они сделали три брейка подряд, пока Рафаэль не прервал эту серию, взял свою подачу и повёл. В 7-м гейме опытный испанец сделал ещё один брейк, а затем подал на матч – 6:4, 4:6, 6:2.

Вот так Рафаэль Надаль, обыграв Циципаса, добрался до Медведева. Полуфинал испанца с россиянином пройдёт в субботу. После того, как стало известно, что Даниил вышел из группы с первого места, его спросили, с кем бы он предпочёл сыграть – с Надалем или Циципасом. По словам Медведева, у него не было особых предпочтений по этому поводу. Тем не менее, встреча с Рафаэлем стоит для Медведева особняком: «Я проиграл здесь в прошлом году обоим – и Стефаносу, и Рафаэлю. Но, конечно же, я очень хочу наконец одержать свою первую победу над Надалем». Заметим, что Даниил трижды встречался с испанцем, но ни разу у него пока не выигрывал.

Медведев победил первую ракетку мира! И с первого места досрочно вышел в полуфинал На Итоговом чемпионате ATP Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича и завоевал путёвку в плей-офф.

Участники второго полуфинала до конца ещё не определились. Доминик Тим, вышедший из группы с 1-го места, ждёт исхода матча Джокович – Зверев, который состоится в пятницу днём. Австриец встретится с победителем этой пары в субботу.