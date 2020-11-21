Медведев vs Надаль. Теннисист из России впервые за 11 лет в полуфинале Итогового. LIVE

На Итоговом чемпионате ATP – 2020 в Лондоне определились все участники плей-офф. Впервые за 16 лет в полуфинал пробились представители топ-4 в полном составе. В 2004 году это были Роджер Федерер, Энди Роддик, Ллейтон Хьюитт и Марат Сафин. Теперь же путёвки в финал разыграют Даниил Медведев (4) – Рафаэль Надаль (2) и Доминик Тим (3) – Новак Джокович (1). Медведев на групповом этапе в двух сетах обыграл Александра Зверева, потом Джоковича и впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP, причём досрочно и с первого места. Отметим, что до этого Даниил ни разу в карьере не побеждал Надаля.
Полуфинальные матчи пройдут в субботу, 21 ноября, в 17:00 и 23:00 по московскому времени. Следите за нашими обновлениями!
Мы будем вести текстовые трансляции обоих полуфиналов.
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Николай Давыденко — единственный российский теннисист, которому удалось стать чемпионом Итогового.
Даниил Медведев стал четвёртым россиянином, пробившимся в полуфинал Итогового чемпионата ATP после Евгения Кафельникова, Марата Сафина и Николая Давыденко. А вообще теннисистов из России не было в плей-офф уже 11 лет.
1. Кафельников – 1997 (финал), 1999 (полуфинал), 2001 (полуфинал)
2. Сафин – 2000 (полуфинал), 2004 (полуфинал)
3. Давыденко – 2005 (полуфинал), 2008 (финал), 2009 (титул)
4. Медведев – 2020 (пока полуфинал)
В полуфинал турнира пробились 4 сильнейших по рейтингу теннисиста. Вроде бы всё логично, но такое случается довольно редко. За последние 30 лет это всего лишь 3-й случай.
1990. Стефан Эдберг (1), Борис Беккер (2), Иван Лендл (3), Андре Агасси (4).
2004. Роджер Федерер (1), Энди Роддик (2), Ллейтон Хьюитт (3), Марат Сафин (4).
2020. Новак Джокович (1), Рафаэль Надаль (2), Доминик Тим (3), Даниил Медведев (4).
Даниил Медведев не стал делать поблажки ни себе, ни своему сопернику и в красивом стиле справился с Диего Шварцманом в заключительном матче группового этапа. В пятницу же определился и соперник Доминика Тима по второму полуфиналу. Им стал серб Новак Джокович, для которого это будет уже 9-й полуфинал на Итоговом чемпионате ATP.
Известно расписание субботних полуфиналов. Матч Медведев — Надаль стоит последним запуском и начнётся не ранее 23:00 по московскому времени.
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