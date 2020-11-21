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Итоговый турнир ATP – 2020. Полуфинал Медведев – Надаль, прямая трансляция, подробности, фото, видео

Медведев vs Надаль
Даниил Сальников
Медведев vs Надаль. Теннисист из России впервые за 11 лет в полуфинале Итогового. LIVE
Всё самое интересное и важное о субботних полуфиналах на Итоговом чемпионате ATP – в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Теннис / ATP 0

На Итоговом чемпионате ATP – 2020 в Лондоне определились все участники плей-офф. Впервые за 16 лет в полуфинал пробились представители топ-4 в полном составе. В 2004 году это были Роджер Федерер, Энди Роддик, Ллейтон Хьюитт и Марат Сафин. Теперь же путёвки в финал разыграют Даниил Медведев (4) – Рафаэль Надаль (2) и Доминик Тим (3) – Новак Джокович (1). Медведев на групповом этапе в двух сетах обыграл Александра Зверева, потом Джоковича и впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP, причём досрочно и с первого места. Отметим, что до этого Даниил ни разу в карьере не побеждал Надаля.

Итоговый чемпионат ATP – 2020. Турнирная сетка

Полуфинальные матчи пройдут в субботу, 21 ноября, в 17:00 и 23:00 по московскому времени. Следите за нашими обновлениями!

Live Даниил Сальников

Мы будем вести текстовые трансляции обоих полуфиналов.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
21 ноября 2020, суббота. 17:00 МСК
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
21 ноября 2020, суббота. 23:00 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
03:15 Даниил Сальников

Николай Давыденко — единственный российский теннисист, которому удалось стать чемпионом Итогового.

11 лет назад Николай Давыденко выиграл Итоговый турнир ATP. Единственный из россиян!
Давыденко – об успехе Медведева и Рублёва в этом сезоне, о своих мыслях на матчболе с Федерером и проблемах с тренером у Хачанова.
03:14 Даниил Сальников

Даниил Медведев стал четвёртым россиянином, пробившимся в полуфинал Итогового чемпионата ATP после Евгения Кафельникова, Марата Сафина и Николая Давыденко. А вообще теннисистов из России не было в плей-офф уже 11 лет.

Все россияне, выходившие в плей-офф Итогового чемпионата ATP:
1. Кафельников – 1997 (финал), 1999 (полуфинал), 2001 (полуфинал)
2. Сафин – 2000 (полуфинал), 2004 (полуфинал)
3. Давыденко – 2005 (полуфинал), 2008 (финал), 2009 (титул)
4. Медведев – 2020 (пока полуфинал)
02:16 Даниил Сальников

В полуфинал турнира пробились 4 сильнейших по рейтингу теннисиста. Вроде бы всё логично, но такое случается довольно редко. За последние 30 лет это всего лишь 3-й случай.

Все четыре представителя топ-4 в полуфиналах Итогового чемпионата ATP:
1990. Стефан Эдберг (1), Борис Беккер (2), Иван Лендл (3), Андре Агасси (4).
2004. Роджер Федерер (1), Энди Роддик (2), Ллейтон Хьюитт (3), Марат Сафин (4).
2020. Новак Джокович (1), Рафаэль Надаль (2), Доминик Тим (3), Даниил Медведев (4).
02:12 Даниил Сальников

Помните, как участники Итогового чемпионата перед его началом были представлены пресс-службой АТР в виде персонажей сверхпопулярной этой осенью видеоигры Among Us? Так вот эта тема была продолжена. Четыре персонажа уже выбыли. Остались только сильнейшие.

02:07 Даниил Сальников

Даниил Медведев не стал делать поблажки ни себе, ни своему сопернику и в красивом стиле справился с Диего Шварцманом в заключительном матче группового этапа. В пятницу же определился и соперник Доминика Тима по второму полуфиналу. Им стал серб Новак Джокович, для которого это будет уже 9-й полуфинал на Итоговом чемпионате ATP.

Три победы из трёх! Медведев вышел в плей-офф Итогового чемпионата ATP без поражений
Только россиянин смог выиграть на групповом этапе все свои поединки. Но уже в субботу его ждёт встреча с Надалем в полуфинале.
02:04 Даниил Сальников

Известно расписание субботних полуфиналов. Матч Медведев — Надаль стоит последним запуском и начнётся не ранее 23:00 по московскому времени.

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