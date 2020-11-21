Всё самое интересное и важное о субботних полуфиналах на Итоговом чемпионате ATP – в онлайн-трансляции на «Чемпионате».

Медведев vs Надаль. Теннисист из России впервые за 11 лет в полуфинале Итогового. LIVE

На Итоговом чемпионате ATP – 2020 в Лондоне определились все участники плей-офф. Впервые за 16 лет в полуфинал пробились представители топ-4 в полном составе. В 2004 году это были Роджер Федерер, Энди Роддик, Ллейтон Хьюитт и Марат Сафин. Теперь же путёвки в финал разыграют Даниил Медведев (4) – Рафаэль Надаль (2) и Доминик Тим (3) – Новак Джокович (1). Медведев на групповом этапе в двух сетах обыграл Александра Зверева, потом Джоковича и впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP, причём досрочно и с первого места. Отметим, что до этого Даниил ни разу в карьере не побеждал Надаля.

Полуфинальные матчи пройдут в субботу, 21 ноября, в 17:00 и 23:00 по московскому времени. Следите за нашими обновлениями!