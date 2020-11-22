Медведев – в финале Итогового турнира! Даниил впервые в карьере победил Рафаэля Надаля

Даниил Медведев одержал невероятную победу в полуфинале Итогового чемпионата ATP в Лондоне над испанцем Рафаэлем Надалем. Россиянин отыгрался с 0:1 по сетам и в решающей партии вырвал путёвку в финал престижного турнира. Так Медведев повторил достижения Евгения Кафельникова и Николая Давыденко. Теперь в воскресенье титул разыграют Медведев и Тим.

Медведев прошёл Надаля! Он в финале Итогового турнира. В воскресенье матч с Тимом. LIVE Всё самое интересное и важное о субботних полуфиналах на Итоговом чемпионате ATP – в онлайн-трансляции на «Чемпионате».

Первым путёвку в решающий матч Итогового чемпионата ATP в Лондоне должны были разыграть первая ракетка мира Новак Джокович и чемпион US Open-2020 Доминик Тим. И тот, и другой уже были в финале этого турнира: Джокович – 7 раз, причём в пяти из них победил, но в последним раз в 2018-м уступил Александру Звереву, а Тим в прошлом году проиграл матч за титул Стефаносу Циципасу. Теннисисты перед этим полуфиналом встречались 11 раз. И чаще побеждал Джокович – 7 раз, причём последний случай пришёлся на финал Australian Open-2020.

Медведев победил первую ракетку мира! И с первого места досрочно вышел в полуфинал На Итоговом чемпионате ATP Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича и завоевал путёвку в плей-офф.

Цена ошибки была велика, соперники это хорошо понимали, старались сильно не рисковать и прежде всего контролировать свою подачу. Первый брейк-пойнт появился у Тима лишь в 11-м гейме, и он тут же его реализовал, а затем сразу уверенно подал на сет – 7:5. Во второй партии Доминик и Новак обменяли по одному спасённому брейк-пойнту. При счёте 6:5 у Джоковича был двойной сетбол на приёме, но Тим вытащил этот гейм на своей подаче и перевёл сет на тай-брейк. У австрийца было 4 матчбола, но серб их один за другим отыграл, а потом с 4-го сетбола сравнял счёт в матче – 5:7, 7:6 (12:10). В третьем сете каждый чётко держал свою подачу, несмотря на то, что продолжительность матча стремительно приближалось к трём часам. При этом оба спортсмена показывали феноменальный теннис, проводили потрясающие розыгрыши. Развязка снова произошла на тай-брейке. Джокович повёл 4:0, но Тим затем выиграл 6 мячей подряд. Один матчбол Новак смог отыграть, а второй уже не получилось – 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5).

После поражения Джоковича стало ясно, что на Итоговом турнире ATP будет новый чемпион. Ведь все победители прошлых лет уже сошли с дистанции – Зверев (2018) и Циципаса (2019) на групповой стадии, а Джокович (2008, 2012, 2013, 2014, 2015) – в полуфинале. Кроме того, Новак остановился на отметке 41 победа за сезон. Столько же матчей в 2020 году выиграл и Андрей Рублёв. Так что серб и россиянин стали совладельцами этого рекорда. Их ближайший преследователь Стефанос Циципас заметно отстал (29 побед за сезон). Что касается Доминика Тима, то он одержал 300-ю победу в карьере, а выход в финал турнира в Лондоне стал повторением его прошлогоднего лучшего результата.

Теннисисты, одержавшие больше всех побед в сезоне-2020:

1-2. Джокович, Рублёв — по 41.

3. Циципас — 29.

4. Зверев — 28.



Соперник Тима по решающему матчу определялся в другом субботнем полуфинале Даниил Медведев – Рафаэль Надаль. Теннисисты встречались до этого трижды, причём все встречи провели в 2019 году – в финалах «Мастерса» в Монреале и на US Open, а также на групповой стадии Итогового турнира ATP. И каждый раз Надаль становился победителем. К 4-й очной встрече теннисисты подошли с разным активом на этом турнире. Если Надаль на групповом этапе выиграл два матча и уступил Доминику Тиму, то Даниил Медведев оказался единственным участником соревнования, кто не проиграл не только ни одного своего матча, но и сета.

Три победы из трёх! Медведев вышел в плей-офф Итогового чемпионата ATP без поражений Только россиянин смог выиграть на групповом этапе все свои поединки. Но уже в субботу его ждёт встреча с Надалем в полуфинале.

В начале матча Медведев уверенно держал свою подачу, у него хорошо проходил первый мяч, и испанец ничего не мог сделать на приёме. А вот сам Надаль, наоборот, долго налаживал игру в своих геймах. При счёте 1:1 у Даниила было 3 брейк-пойнта, которые Рафаэль усердно отыграл. А вот когда произошла смена мячей, у Медведев вдруг разладилась первая подача, Надаль смог вцепиться на приёме и под ноль сделал брейк – 5:3. Проблем с подачей на первую партию у Рафаэля не возникло. Вот так Даниил проиграл свой первый сет за весь турнир – 3:6.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tennis TV

Второй сет Даниил начал очень бодро – сразу же сделал брейк и повёл 3:0, затем 4:1. После этого у Медведева даже появился скрытый сетбол на подаче испанца, но Рафаэль отыгрался и взял 4 гейма подряд. Однако при счёте 5:4 в его пользу Надаль дрогнул, не смог подать на матч и позволил сопернику выровнять ситуацию в партии – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказался россиянин – 3:6, 7:6.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tennis TV

Решающий сет начался с того, что Надаль чуть было не упустил свою подачу, но ему удалось спасти этот гейм. А вот Медведев подавал чётко и ждал нового шанса от соперника. Он появился в 7-м гейме. Два брейк-пойнта Рафаэль отыграл, а вот третий не смог. Даниил сделал брейк, потом сам удачно подал и повёл 5:3. На следующей своей подаче Надаль вновь дрогнул, и Медведев реализовал первый же матчбол – 3:6, 7:6, 6:3. Вот так Даниил впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля.

Даниил Медведев пробился в решающий матч на Итоговом чемпионате ATP, повторив достижение Евгения Кафельникова и Николая Давыденко, которые в разные годы тоже были в финале Итоговой восьмёрки. После победы в полуфинале над Надалем россиянин заработал 1000 рейтинговых очков – столько же, сколько дают за победу на турнире серии «Мастерс». А банковский счёт Медведева пополнился на $ 1,224 млн. ($ 612 тыс. за победу в полуфинале, $ 153 тыс. за участие в турнире и по $ 153 тыс. за каждую победу на групповом этапе).

Все россияне, выходившие в плей-офф Итогового чемпионата ATP:

1. Кафельников – 1997 (финал)

2. Давыденко – 2008 (финал), 2009 (титул)

3. Медведев – 2020 (пока финал)

1. Кафельников – 1997 (финал)2. Давыденко – 2008 (финал), 2009 (титул)3. Медведев – 2020 (пока финал)

Финал Медведев – Тим состоится в воскресенье в 21:00 по московскому времени.