Игрок на корте и по жизни. 10 важных фактов о Данииле Медведеве

Уже несколько лет ATP-тур содрогается при упоминании имени Даниила Медведева. Мы представим вам 10 важных фактов о нём. Россиянин уже обыгрывал таких грандов мирового тенниса как Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас и многих других. Нет пока у Даниила на счету, пожалуй, только победы над Роджером Федерером. Но и то, видимо, потому, что швейцарец сезон-2020 почти полностью пропустил из-за травмы и операций.

Медведев – в финале Итогового турнира! Даниил впервые в карьере победил Рафаэля Надаля В решающем матче в воскресенье Даниил Медведев сыграет с Домиником Тимом, который выбил из турнира Джоковича.

Не так много теннисистов в туре, которые имеют такое образование, как Даниил Медведев. В детстве ему удавалось совмещать занятия плаванием, теннисом, шахматами в школе Тиграна Петросяна и отличную учёбу в школе. В 7-м классе Даниил поступил в физико-математический лицей «Вторая школа», но после 9-го класса теннис с его бесконечными турнирами и переездами взял своё, и юному спортсмену пришлось перейти на заочное обучение в другую школу. После школы Даниил поступил в МГИМО на факультет прикладной экономики и коммерции, а также в педагогический вуз, но отучился только один год, а затем взял в МГИМО академический отпуск и перевёлся из педагогического вуза в Российский университет физкультуры и спорта, где получил диплом тренера.

Когда Даниилу было 18 лет, семья Медведевых решила, что ему пора продолжить обучение теннису за границей. Выбор остановился на Франции, где в то время жила сестра Даниила. Он начал заниматься в теперь уже известной академии Elite Tennis Center в Каннах, которой руководил Жан-Рене Лиснар. Там же в академии Медведев начал работать со своим нынешним тренером Жилем Сервара, которого можно считать соавтором многих успехов Даниила.

За свою карьеру Даниил Медведев завоевал 8 титулов на турнирах ATP. Среди них 3 турнира категории «Мастерс» — Цинциннати, Шанхай-2019 и Париж-2020, категории ATP 500 в Токио-2018 и ещё 4 соревнования ATP 250, включая Санкт-Петебург-2019. Из турниров «Большого шлема» для Медведева самым успешным стал US Open – 2019, где он дошёл до финала. Кроме того, Даниил дважды подряд смог отобраться на Итоговый чемпионат ATP – в 2019 и 2020 годах.

Париж снова наш! Медведев стал 4-м россиянином, выигравшим «Мастерс» в столице Франции Даниил Медведев выиграл первый титул в сезоне. Случилось это на «Мастерсе» в Париже, который всегда был счастливым для россиян.

Неудивительно, что после таких побед и успехов на корте к Медведеву выстроилась очередь спонсоров, которые предлагали ему многолетние контракты. По данным «Форбс», россиянин заработал за год (с июня 2019 года по июнь 2020 года) $ 11,8 млн. Причём призовые составили большую часть – $ 7,3 млн, а рекламные доходы – $ 4,5 млн. С ним сотрудничают такие известные бренды как Lacoste, Tecnifibre, Bovet, BMW, Tinkoff.

Даниил привлекает внимание к себе и спонсоров, и теннисных болельщиков не только яркими победами, но и необычной манерой игры, а также эмоциональным поведением. На день рождения Медведева пресс-служба ATP выпустила видеоролик, в котором соперники россиянина пытались описать одним словом стиль игры теннисиста. Так, например, Карен Хачанов назвал соотечественника «Осьминогом», Александр Зверев – «Пауком». Стефанос Циципас: «Терпеливый». Марин Чилич: «Несгибаемый». Давид Гоффен: «Сумасшедший». Денис Шаповалов: «Неортодоксальный». А вот австралиец Ник Кирьос после серии августовских матчей с Медведевым подобрал для россиянина целый набор прозвищ: Beast («Зверь») или «Машина».

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Tennis TV.

Что касается эмоционального поведения, то Даниил не раз устраивал на корте миниспектакли, которые потом пресса и болельщики обсуждали несколько дней. Так, например, многим запомнилось, как он на Уимблдоне-2017, недовольный судейством, бросал в сторону арбитра монеты. А уж сколько ракеток пострадало от рук Медведева, и не сосчитать.

Топ-5 разбитых ракеток Медведева. Даниил расправляется с ними не хуже Марата Сафина. Видео Марат Сафин за карьеру разбил более 1000 ракеток. Догонит ли его Даниил Медведев?

Похоже, что Даниил – игрок не только на корте, но и вообще по жизни. Медведев увлечён компьютерными играми и даже берёт с собой на турниры приставку. Кроме того, он участвует в футбольной фэнтези-лиге и поэтому в свободную минуту, даже на корте, старается заглянуть в свой телефон, чтобы узнать последние новости про футболистов и клубы.

Жажда азарта, склонность к авантюрам даже привели к тому, что Даниил Медведев как-то был лишён прав и оштрафован за превышение скорости. Это произошло в Монако. «Я ехал со скоростью 163 км в час. Если бы было, например, 159, то они бы у меня права не отобрали. Я знал про ограничение скорости до 110 км в час, но машин на дороге не было, а я торопился домой после тяжёлого тренировочного дня», — рассказал Медведев об этом инциденте.

Медведев женат уже два года. С женой Дашей он знаком с детства. По словам теннисиста, супруга его поддерживает во всём. Даниил называет её своим ангелом-хранителем и духовным наставником, поэтому неудивительно, что именно к ней он приходит за утешением в трудные минуты: «Перед турниром в Париже я был не в лучшей форме, играл не очень хорошо. Я искал утешения. Не плакал, а просто жаловался своей жене: боже мой, у меня не тот уровень, у меня даже нет ни одного финала, я так плохо играю. И вот я его выиграл».

«Я искал утешения. Не плакал, а просто жаловался жене». Где Медведев находит вдохновение Даниил Медведев – о закулисной стороне тенниса, о том, что обычно скрыто от фанатов.

По итогам сезона-2020 Даниил стал 4-й ракеткой мира. Это пока наивысшее для него место в рейтинге ATP.