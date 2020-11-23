«Царь», «Герой», «Красава». Звёзды спорта и политики в восторге от победы Медведева

Победу Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне обсуждают звёзды спорта, политики, бизнеса. Соцсети полны восторгов по поводу невероятного успеха российского теннисиста. Каких только эпитетов не удостоился Даниил Медведев. А вот журналисты и эксперты называют его не иначе как «будущее мирового мужского тенниса».

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Едва закончился победой Медведева финальный матч Итогового чемпионата, как в соцсетях началось бурное поздравление российского чемпиона. Так комментатор Дмитрий Губерниев написал в своём телеграм-канале: «Даниил Медведев просто молодец! Едем на биатлон в Финляндии и болеем за наш теннис! Все болеют за наш теннис! Прямо как при Ельцине!» Выразил своё восхищение победой Даниила и бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев: «Хочу всех нас поздравить с долгожданной победой Даниила Медведева. Более пяти лет ждали и дождались! Просто молодец!» А олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка даже сняла видео и разместила его в «сториз» своего «Инстаграма»: «Даня, ты крутой! Просто молодец! В честной борьбе! Вся Россия гордится тобой! Браво!»

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В «инстаграме» футбольного клуба «Зенит» появилось сообщение с фотографией Медведева в футболке этой команды и подписью: «Браво, Даниил! Поздравляем, чемпион!» А генеральный директор «Зенита» и турнира St.Petersburg Open Александр Медведев отметил не только игру теннисиста, но и характер: «Потрясающая игра и волевая победа нашего теннисиста. Казалось бы, Тим контролирует игру, но Даниил показал не только технику, но и характер. Такие победы без характера не достаются. Хочется поздравить наш теннис — впервые за долгие годы два теннисиста играли в Итоговом турнире, Медведев победил. Приятно, что в этом году он играл у нас на турнире в Петербурге, а в прошлом – победил».

А после того, как Даниил Медведев в своём «инстаграме» разместил фото с трофеем, его сообщение менее чем за сутки «залайкали» более 100 тысяч пользователей. Тут же спортсмены, спонсоры, простые болельщики стали поздравлять чемпиона в комментариях. «Поздравляю! Красава!» — написал Марат Сафин. «Царь!» — был немногословен официальный аккаунт сборной России по футболу. «Поздравляю! Лучший», — отметился в комментарии Александр Кержаков. Коллеги и соперники Медведева – Стэн Вавринка, Маркос Багдатис, Андреас Сеппи, Мэттью Эбден и другие – тоже оставили свои сообщения и смайлики.

Однако оставим комментарии и лайки для простых болельщиков. А вот что думают об игре и победе Медведева эксперты и мировая пресса? Они тоже восторгаются российским теннисистом. «Медведев начал блестящий марафон с самого первого матча на турнире, — говорит полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков. – До финальной встречи он победил двух монстров, хотя казалось, что переиграть на задней линии Джоковича и Надаля попросту невозможно. Но наконец нашёлся российский игрок, который смог это сделать! С такой игрой Даня может претендовать на первую строчку в рейтинге. Медведев — настоящий герой!» Бывший теннисист, а ныне тренер и аналитик Брэд Гилберт, комментируя игру Медведева в финальном матче с Тимом, отметил, что россиянин «невероятно эффективно и умно двигается во время розыгрышей, несмотря на свой высокий рост». Один из журналистов в ответ сравнил манеру перемещения теннисиста по корту с передвижениями обитателей африканских саванн: «Для такого долговязого парня он перемещается по корту потрясающе. Как газель. Или жираф».

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Японские СМИ тоже с восхищением комментируют победу Медведева. Причём газета «Асахи» подчёркивает, что группа предварительного этапа, в которой играл Даниил, называлась «Токио-1970» в честь первого Итогового турнира, проходившего в Японии. Интерес к Медведеву в Японии огромен ещё и потому, что Даниил выиграл там свой первый крупный турнир – ATP 500 в Токио-2018. «Медведев продемонстрировал потрясающую технику, скорость, выносливость и тактическое мастерство!», «Красавец русский ростом 198 см был действительно на голову выше своих соперников!», «Поздравляем российский теннис с таким успехом через 11 лет после победы в 2009 году Николая Давыденко», — пишут сегодня японские СМИ.

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Итальянская пресса тоже внимательно следила за ходом Итогового чемпионата в Лондоне. И это неудивительно, ведь через год этот турнир переедет к ним, в Турин. Медведева итальянские журналисты называют Маэстро, а его теннис сравнивают с восхитительной музыкой. Причём победу над тремя первыми ракетками мира в La Gazzetta dello Sport сравнили с подвигом. «Теннисная публика восхищена финалом, в котором она увидела все виды ударов, все вариации и тонкости, которые делают этот вид спорта таким увлекательным», — пишет Corriere dello Sport. «Медведев с его высокоэффективным биомеханическим хаосом, джентельменским ударом слева, шармом и харизмой выглядит посланником будущего. Неслучайно в Лондоне он победил всех трёх первых ракеток мира», — отмечает La Stampa.

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Известный обозреватель Стив Тайнор из издания Tennis.com в своей статье тоже отмечает, как и итальянские СМИ, что Медведев – это «воплощение будущего мирового тенниса». Причём, как подчёркивает журналист, «если за Медведевым действительно будущее, то это будущее будет интересным».