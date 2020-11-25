«Прости меня! Это честь – играть с тобой». Как Рублёв отреагировал на победу над Федерером

23-летний Андрей Рублёв провёл лучший сезон в карьере. Несмотря на многомесячную паузу в календаре из-за пандемии коронавируса, российский теннисист умудрился завоевать за год рекордные пять титулов, а также поделить ещё один рекорд с Новаком Джоковичем по количеству победных матчей в сезоне – по 41. В итоге Андрей завершил год на 8-м месте в рейтинге ATP и впервые сыграл на Итоговом чемпионате. На онлайн- конференции, организованной РИА «Новости», Рублёв ответил на вопросы представителей СМИ, среди которых был и корреспондент «Чемпионата». А началось всё… с опоздания.



— Андрей, что случилось? Ждали вас раньше.

— У меня нет оправданий, это некрасиво и непрофессионально. Я просто проспал.

Победная точка Рублёва в сезоне! Он добавил себе 200 очков в рейтинг и $ 306 тыс. на счёт На Итоговом чемпионате ATP лидер группы Доминик Тим не устоял под напором россиянина.

— Какая победа в этом году самая запоминающаяся?

— Санкт-Петербург, самая значимая и эмоциональная. Потому что домашняя и вся эта ситуация с бабушкой… К сожалению, она ушла прямо перед турниром.



— А матч?

— Пусть будет полуфинал с Шаповаловым либо финал Гамбурга с Циципасом. Оба матча были тяжёлые, второй я вообще проигрывал. Шаповалова я до этого не обыгрывал в турнирах ATP и тоже переломил ход встречи.



— Есть ещё неудобный соперник?

— На данном этапе такого нет. Я не так много времени в туре провёл, не так много играл против топ-50, чтобы сложилось какое-то мнение. Не понимаю, какие игроки удобны, а какие – нет. На данный момент я иду на матч с мыслями, что я диктую условия и отталкиваюсь от своего стиля. Я не думаю о сопернике и нет таких соперников, о которых я думаю, что не смогу его обыграть.



— Вы пока ни одного сета не выиграли у Даниила Медведева. Может, это он?

— Да, пока ни одного, только подавал на сеты. Против Дани, когда я играл в прошлом году, он был намного выше меня уровнем, а на US Open я уступил только психологически, где-то инициатива была на моей стороне.

— Чем можно объяснить такой успех российского мужского тенниса сейчас? У вас отличная тройка – Медведев, Рублёв и Хачанов.

— На самом деле, нет такого объяснения этому взрыву. У нас троих своя дорога, каждый шёл своим путём. В целом так сложилось, что все трое русских играют таким образом. В Италии тоже растут трое игроков, которые играют хорошо. В Германии после Беккера тоже не было звёзд, а сейчас Зверев и молодые подтягиваются.



— Как вы прокомментируете слова Марата Сафина о вашей тройке, что вам нужно было уехать, чтобы чего-то добиться? Это справедливо? Если бы остались, добились бы таких результатов?

— Не добились бы. Но дело не в условиях, а просто в банальном климате. Наш вид спорта играется в жаре и на улице. Какие бы ты условия ни создал здесь, на корт это не перенесёшь. Большую часть времени тут ты тренируешься в залах, а другие три месяца – не те погодные условия, чем в США или других странах. Плюс перелёты, всегда долго лететь. Из Европы всегда ближе. Невероятно комфортно, когда я нахожусь в Барселоне, и мне надо лететь, допустим, в Париж – я знаю, что есть варианты, я выбрал удобный рейс и сразу собрал вещи. Из Москвы же один рейс и прилетаешь разобранный, теряешь день. Разница чувствуется, когда ты видишь уровень комфорта.



— А где вам комфортно?

— Москва – мой дом, тут все мои друзья и семья.

— Какие планы на будущее? Есть ли у вас девиз и почему именно 2020 год стал успешным?

— Сезон закончился, у меня сейчас отпуск, который будет продолжаться до конца следующей недели. Всё время буду тут. Планы пока неизвестны, потому что неизвестно, что будет с Australian Open. Может быть, они сдвинут сроки на попозже. На дальнейшие турниры пока нет раскладов, нам самим сложно что-то планировать. Почему успешно сложился год? Люблю всё делать наоборот. Как я и говорил ранее, слава богу, что у меня такая хорошая команда и друзья. Они на волне, понимают меня и дают мне энергию, получается, что я как будто не один. Также мы очень серьёзно работаем с командой, улучшаем компоненты на корте и вне него. Пазл сложился.

«Победив в Москве, я вздохнул с облегчением». Прорыв Рублёва начался с Кубка Кремля Как на московском турнире зажигались звёзды и за какой клуб КХЛ болеет швейцарец Марк Россе.

— Как так вышло, что в семье перевесила мама с теннисом, а не папа с боксом?

— Мне кажется, папа сам хотел, чтоб с теннисом получилось. Он был фанатом тенниса. Когда меня вели в боксёрский зал, мне самому там не нравилось, потому что, возможно, там было много мужчин, от которых пахло потом. Другое дело, когда приезжал на корт и от всех пахло цветочками.



— Анну Курникову видели?

— Я тогда ещё не родился либо был очень маленький



— Мама рассказывала?

— Да нет. Мама её тренировала пару лет, даже кассеты есть. Она была её первый тренер в детстве.



— Кто ваши два главных героя в туре? В прошлом и сейчас.

— Когда не играл, фанател от Надаля и Сафина. Сейчас фанатизма нет ни от кого, но чтоб сказать о крутой игре – Тим, он очень зрелищный и интересный. Надаля бы тоже назвал, за его бойцовские качества и силу, именно психологическую. Дальше дело нюансов, кто-то хорош в разных деталях.



— На какую деталь нужно обратить внимание в вашей игре?

— Надо спросить не меня. Может, вам что-то увиделось или заполнилось. Для меня – удар справа.

Пятый титул Рублёва в сезоне! Он обошёл Джоковича и добыл путёвку на Итоговый турнир ATP Россиянин Андрей Рублёв стал рекордсменом сезона по количеству побед на турнирах. Даже Джокович завоевал меньше трофеев.

— У вас получился самый успешный в финансовом плане год. На что потратите?

— На самом деле, никаких планов нет – я играл без остановок, год был тяжёлый. Как сезон закончился – прилетел домой и просто нахожусь тут, никаких планов уехать нет. Просто побуду с родными, а потом поеду готовиться. Подарки? Мне повезло в том плане, что мне надарили много подарков. Не то что передариваю, но они мне не нужны на данный момент. Мне айфон подарили, не так плохо выглядит, чтоб передарить. Сейчас так сложилось, что я более-менее стал зарабатывать. В 2018 году я получил травму, а траты были те же, я очень плохо отыграл. 2019 год тоже был такой же. И только в конце 2019-го я начала показывать результаты, заработок вырос, и у меня получилось выйти в плюс. Коронавирус заставил меня содержать команду целых пять месяцев. Не было расходов на билеты если только. Под конец года смог заработать, а мыслей о квартире не было. У меня её нет нигде – теннис и так очень дорого обходится.



— Сафин хотел дать подзатыльник и сказать всё в бане. Так переживает за вас?

— Не стоит. Но в баню мы ещё не сходили. Встретимся, может, покушаем где-то, как босс скажет.



— Баню любите?

— Люблю, особенно русскую. Раки, креветки и пиво тоже, всё заходит.



— Отдых – это встреча с друзьями? Как проводите сейчас время.

— Да, больше с друзьями. Также пресс-конференции, шоу, интервью и так далее. На футбол пойду вот. Менеджер у меня лучший.

Рублёв выиграл турнир в Санкт-Петербурге и догнал Джоковича по числу титулов в сезоне А ещё Андрей Рублёв возглавил гонку за последние две путёвки на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

— Не боитесь звёздной болезни?

— На данный момент – нет. Прошёл тот возраст, когда это могло случиться. А вообще мне сложно себя оценивать, это нужно делать моим родным и близким, меняюсь я или нет. У меня другие ценности и цели, если вдруг я все реализую и голова не будет думать о чём-либо – отключусь. Сейчас очень много мыслей, поэтому работаю, работаю. Особенно если результаты не очень, ты себя настраиваешь на страх, что ещё раз может не получиться. А иногда, когда играешь хорошо, исчезает страх поражения. И это может привести к недооценке соперника. Таких матчей не было в этом году, а раньше такое было.

— Прислушиваетесь ли к критике и кто для вас авторитет?

— Вроде и прислушиваюсь, а вроде и нет. Что бы мне ни сказали, у меня не будет негативной реакции. Мне важно мнение людей. Мне хочется, чтобы люди это говорили и я это исправлял. Если неконструктивная критика – мимо ушей пускаю. Авторитетов нет, но скорее это команда, я могу ей доверять всецело. В манере «позвонить и напихать» никто со мной не общается, всё как-то спокойно. Я сам требую от себя максимума, я всегда себя ругаю, поэтому все со мной говорят об этом со стороны понимания. Если бы мне говорили, что я дурак и так далее, а потом я бы и сам себя ругал – очень сильно нервничал бы.



— Все сравнивают вас с Маратом Сафиным. Каково это?

— Положительно, мы с ним очень хорошо знакомы.

— Что нужно сделать, чтобы достичь первой строчки?

— Насчёт первой строчки – не знаю. Главная цель – улучшать каждый элемент теннисиста. Ни в одном из них я не достиг лимита. Это классно, потому что, если я буду улучшать каждый элемент, будет расти и рейтинг. Если я дойду до лимита где-то, моя строчка и определит мой уровень. Возможно, он и не на первую ракетку мира. Ради этой строчки работают все, но время всё рассудит.



— Какую награду считаете максимумом?

— Хотелось бы взять от тенниса всё, не хочется загадывать. Хочется верить, что будут шансы ещё, ещё и ещё. Смешанные чувства по этому поводу.



— Где храните награды, может, шкаф заказали?

— Нет, не заказывал. Какие-то награды у бабушки с дедушкой. Когда стало мало места, стал хранить у мамы с папой. Сейчас либо сразу им отдаю, либо вот пару раз тренеру дарил – у него ребёнок, и для него это как сказка. Какие-то должны ещё прийти по почте: Германия и Вена. Они пока ещё не пришли.

Вот это выдержка! Рублёв выиграл титул в Гамбурге, когда сопернику осталось подать на матч Видео фантастических ударов и буря эмоций пятикратного чемпиона турниров ATP Андрея Рублёва.

— Как справляетесь с поклонницами?

— Не чувствуется очереди. Может, потому что я не сильно общительный. Если бы писал первый, было бы по-другому.



— О семейной жизни не думаете?

— Теннис пока в голове, какие-то такие мысли, самореализация.



— Есть мысли по поводу Олимпиады?

— Так далеко не заглядываю, потому что, если бы игры были в этом году – посев был бы ниже. Я не знаю, какие будут турниры после Австралии, да и будет ли она вообще. Мысли всё-таки о текущих турнирах. Конечно, хочется сыграть на Олимпиаде, представить страну. Если будет ещё и шанс побороться за медаль – это супер.

Рублёв штампует титулы. Россиянин победил на двух континентах за две недели Андрей выиграл 12 официальных матчей подряд, взяв 2 титула. Похоже, на Australian Open он готов повторить свой лучший результат на «Шлемах».

— Первые мысли после победы над теннисистом из топ-10.

— Димитров был первый. Мысли были, что приятно было обыграть игрока из десятки. Но я понимал, что то, что я сделал, было не по уровню игры, просто так сложилось. У меня как случился скачок, я не смог держать планку, потому что физика была не готова. Это был просто показатель моего потенциала.



— Когда обыгрываешь Тима и Федерера, какие мысли?

— Был в шоке, но были мысли не о себе, а о сопернике. Представьте давление на соперника. Только единицы могут проходить сезон, где ты завоевываешь много титулов, а так зачастую ты проигрываешь каждую неделю. Им каждую неделю нужно подтверждать себя. А если ещё матч против не топового игрока, давление ещё сильнее. Их проигрыш в такой ситуации – настоящая сенсация. Чтобы Федерер кому-то проиграл – такие матчи можно по пальцам пересчитать. Не представляю, каким нужно быть сильным, чтобы справляться долгие годы с таким напряжением.



— Что сказали ему после победы на «Мастерсе» в Цинциннати?

— «Прости меня! Это была большая честь — играть с тобой». Федерер сказал: «Не переживай» и улыбнулся.

— Подача или приём навылет?

— Приём. Подача бывает чуть ли не каждый гейм.



— Сколько ракеток уходит в сезон?

— Много. За последний год я использовал 20 с чем-то ракеток, но половину из них я отсылал. У меня четыре-пять, которыми я играю.



— Сколько сломали?

— Около пяти. Если ракетка была хорошая, а я её сломал, думаю, что я дебил.



— Какая основная цель на 2021 год?

— Прибавить во всех элементах.