Джокович хочет отказаться на «Шлемах» от 5-сетового формата. А призовые он готов урезать?

Почти половину из $ 145 млн за карьеру Новак Джокович получил на турнирах «Большого шлема». Но матчи в трёх сетах могут уже меньше «стоить».

В очередной раз развернувшаяся дискуссия о переходе с 5-сетового на 3-сетовый формат матчей в рамках турниров «Большого шлема» заставляет задуматься над очень многими вопросами. Например, не последует ли за этим сокращение объёма призовых? Не потеряют ли свою значимость сами «шлемы»? Не начнёт ли угасать к ним интерес со стороны зрителей и рекламодателей? Ведь подобный эксперимент в 70-е годы уже проводился. И почему-то от него вскоре отказались.

Медведев и Рублёв – в топ-10 по призовым за год. Причём Даниил получил на $ 1,4 млн больше В десятке – 7 мужчин и только три девушки. Уроженка Москвы Софья Кенин, выступающая за США, оказалась аж на 3-м месте. Как ей это удалось?

Одним из самых активных сторонников перехода на 3-сетовый формат давно является Новак Джокович. Уже несколько лет серб продвигает эту идею. Аргументы у Новака вполне серьёзные: «Да, я выступаю за переход на трехсетовые матчи. У нас достаточно турниров и матчей в течение года. Мы проводим самый длинный сезон в спорте. Мы играем с начала января до середины ноября. Буквально каждую неделю у нас проходят какие-то турниры. Кроме того, я вижу, что сокращается внимание к теннису среди поклонников, а особенно молодого поколения. По статистке, средний возраст теннисных болельщиков во всем мире — 61 год. Думаю, здесь нужно что-то менять. Например, можно изменить систему счёта, сократить количество сетов, изменить календарь или рейтинговую систему». Напомним, что раньше матчи в 5 сетах проходили в Кубке Дэвиса, в финалах турниров серии «Мастерс» и Итогового чемпионата ATP. Сейчас же этот формат остался только для «Больших шлемов».

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Джоковича поддержал россиянин Даниил Медведев: «Если меня спросят, я скажу, что лучше бы перейти на трёхсетовый формат. Но я понимаю, что моё мнение не самое авторитетное». Британец Энди Маррей тоже считает, что пятисетовый формат устарел: «Как болельщик, я не смотрел бы пятисетовые матчи от начала до конца». Любопытно, что и Джокович, и Маррей в своей карьере одержали немало громких побед, проигрывая по сетам и 1:2 и даже 0:2. Например, свой последний, 17-й трофей на турнирах «Большого шлема» Новак завоевал в финале Australian Open, когда его соперник Доминик Тим вёл 2:1 по сетам. И если бы не пятисетовый формат, то этого титула у Джоковича бы не было.

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Категорически против изменения формата испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев. Все они считают, что разрушать теннисные традиции нельзя. «Турниры «Большого шлема» — это история. А пятисетовый формат – это практически религия. Мы уже увидели, как подобные изменения повлияли на Кубок Дэвиса. Нет смысла обсуждать эту тему вновь и вновь», — сказал Зверев, представитель того самого молодого поколения, про которое говорят, что оно не способно концентрироваться и долго удерживать внимание. Кстати, об этом действительно можно поспорить, учитывая, сколько времени молодёжь проводит за компьютерными играми и просмотром видео. Так что захватывающий 5-сетовый триллер вполне может приковать внимание молодёжи на несколько часов, и он ничуть не скучнее мистического сериала.

Новый Доминатор. Фантастический камбэк Доминика Тима в финале US Open Доминик Тим в финале US Open с Александром Зверевым отыгрался со счёта 0:2 по сетам и с четвёртой попытки взял свой первый «Шлем».

Рассуждая об отмене пятисетового формата, нельзя забывать, что турниры «Большого шлема» имеют особый статус. И проходят они по своим правилам. Тем они и привлекательны для зрителей и спонсоров. Соревнования разыгрываются в течение двух недель, между поединками у теннисистов есть день отдыха, а значит и время на то, чтобы восстановиться после затяжных и напряжённых пятисетовых поединков. Что будет тогда с этими днями отдыха между кругами в случае изменения формата? Не станет ли поход к финалу для лидеров слишком лёгкой прогулкой? И ещё один вопрос, который должен волновать игроков больше всего – не воспользуются ли организаторы изменением формата матчей для того, чтобы значительно сократить призовые? Ведь игроки будут меньше проводить времени на корте, то есть формально их «рабочий день» сократится. И матчи в трёх сетах могут уже значительно меньше «стоить». В 2020 году и так суммы в чеках чемпионов значительно уменьшились из-за проблем с пандемией. Переход на трёхсетовый формат матчей на турнирах «Большого шлема» может окончательно зафиксировать это двухкратное падение доходов, по сравнению с прошлым годом. Любопытно, что Новак Джокович заработал за свою карьеру $ 145 млн, и почти половину из них серб получил именно на турнирах «Большого шлема» (43,7%). Готов ли он теперь существенно урезать свои заработки?

Призовые Новака Джоковича за карьеру:



Всего – $ 145 656 177

Турниры «Большого шлема» – $ 63 676 706 (43,7%)

Турниры серии «Мастерс» – $ 37 957 665 (26,1%)

Итоговый чемпионат ATP – $ 13 701 000 (9,4%)

Другое – $ 30 320 806 (20,8%)

Мало кто помнит, но в 1970-е годы подобный эксперимент с трёхсетовым форматом матчей уже пытались внедрить на некоторых турнирах «Большого шлема». Устоял только Уимблдон, который традиционно не хотел ничего менять. На Australian Open-1973 и 1974 трёхсетовыми были матчи первого круга. На «Ролан Гаррос» с 1973 по 1975 годы укороченный формат был в поединках двух стартовых раундов, а на US Open в 1975-1978 годах трёхсетовые встречи проводились как минимум до 3-го круга (в 1977-м – до 4-го). В 1979 году Открытый чемпионат США переехал в Национальный теннисный центр, сменил покрытие на хард и вернулся на пятисетовый формат. После этого эксперименты прекратились. Почему же «трёхсетовики» не прижились? По всей видимости минусы трёхсетового формата нашли и игроки, и организаторы, и даже телевидение. Что касается теннисистов, то им могло не хватить времени, которое они провели на кортах в первых раундах. А организаторы, телевидение и спонсоры могли заметить меньший интерес публики к первой неделе «Шлема». Так что прежде чем вводить сейчас трёхсетовый формат, нужно сначала проанализировать опыт 45-летней давности.

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