Прорыв и возвращение года! Рублёв и Кузнецов претендуют на призы ATP по итогам сезона

Сезон-2020 оказался очень удачным для теннисистов из России. Поэтому неудивительно, что ATP отметила наших игроков, выдвинув их в число номинантов на свои премии в различных категориях. За почётные призы борются Андрей Рублёв, Андрей Кузнецов, а также тренеры Медведева и Рублёва.

Медведев и Рублёв – в топ-10 по призовым за год. Причём Даниил получил на $ 1,4 млн больше В десятке – 7 мужчин и только три девушки. Уроженка Москвы Софья Кенин, выступающая за США, оказалась аж на 3-м месте. Как ей это удалось?

ATP традиционно подводит итоги года, отмечая особо отличившихся в разных категориях. Стали известны списки в 5 номинациях, и в трёх из них так или иначе фигурируют российские теннисисты. В середине декабря будут объявлены итоги голосования, в котором примут участие сами игроки. В каких же категориях были отмечены россияне?

Номинация «Возвращение года»:

Кевин Андерсон (ЮАР)

Андрей Кузнецов (Россия)

Вашек Поспишил (Канада)

Милош Раонич (Канада) Кевин Андерсон (ЮАР)Вашек Поспишил (Канада)Милош Раонич (Канада)

Россиянин Андрей Кузнецов попал в номинацию «Возвращение года». И появление этого теннисиста в числе претендентов на приз стало приятной неожиданностью. Ведь Кузнецов не выступал с января 2018-го. Хронические травмы заставили его прервать профессиональную карьеру. Андрей попробовал за это время себя в роли телекомментатора и даже персонального тренера своего друга по сборной России – Евгения Донского. Тем неожиданнее было появление Кузнецова в числе участников августовского челленджера в Праге. Выдержав два упорных сета с голландцем Таллоном Грикспором, Андрей отправился готовиться к US Open, куда попал в основную сетку по защищённому рейтингу. И там россиянин сенсационно обыграл в первом круге американца Сэма Куэрри. На «Ролан Гаррос» Кузнецов провёл три круга квалификации. Андрей закончил год с 62 рейтинговыми очками (516-е место), начав его с нулём.

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Номинация «Прогресс года»:

Уго Умбер (Франция)

Андрей Рублёв (Россия)

Диего Шварцман (Аргентина)

Янник Синнер (Италия) Уго Умбер (Франция)Диего Шварцман (Аргентина)Янник Синнер (Италия)

Прорыв Андрея Рублёва в этом сезоне предсказал Роджер Федерер, когда перед Новым годом его спросили, от кого следует ожидать наибольшего прогресса в сезоне-2020. Россиянин не подвёл великого швейцарца и с первого же турнира стал подтверждать его прогноз. Андрей выиграл в начале января подряд два турнира ATP 250 – в Дохе и Аделаиде. После рестарта сезона Рублёв дошёл до четвертьфинала US Open, где уступил соотечественнику Даниилу Медведеву. Во время грунтового сезона Андрей выиграл турнир ATP 500 в Гамбурге, а на «Ролан Гаррос» впервые в карьере добрался до четвертьфинала. Отличных результатов россиянин достиг и во время серии турниров в зале. Он выиграл подряд соревнования категории ATP 500 в Санкт-Петербурге и в Вене. А затем впервые в карьере Андрей Рублёв сыграл на Итоговом чемпионате ATP. По итогам сезона россиянин завоевал наибольшее количество титулов среди всех теннисистов — пять, а также наряду с Джоковичем выиграл больше всего матчей — по 41. Таким образом, начав год в статусе 23-й ракетки мира, Рублёв закончил его на рекордном для себя 8-м месте.

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Номинация «Тренер года»:

Жиль Сервара (Даниил Медведев, Россия)

Хуан-Игнасио Чела (Диего Шварцман, Аргентина)

Николас Массу (Доминик Тим, Австрия)

Риккардо Пьятти (Янник Синнер, Италия)

Фернандо Висенте (Андрей Рублёв, Россия) Хуан-Игнасио Чела (Диего Шварцман, Аргентина)Николас Массу (Доминик Тим, Австрия)Риккардо Пьятти (Янник Синнер, Италия)

В число претендентов в номинации «Тренер года» вошли наставники сразу двух российских теннисистов – Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Тренером Рублёва уже 5 сезонов является испанец Фернандо Висенте, который раньше сам был игроком. Фернандо выиграл 3 титула ATP, был 29-й ракеткой мира. С Медведевым уже много лет работает француз Жиль Сервара. После рестарта сезона Даниил под его руководством дошёл до полуфинала US Open, где уступил только будущему чемпиону Доминику Тиму. В ноябре Медведеву удалась фантастическая концовка сезона – он выиграл подряд «Мастерс» в Париже и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. При этом россиянин впервые в истории одолел на Итоговой восьмёрке трёх первых ракеток мира. По итогам сезона-2020 Даниил финишировал на 4-м месте.

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Претендентами на главный приз в номинации «Новичок года» стали сразу шесть игроков – испанец Карлос Алкарас, американец Себастьян Корда, итальянец Лоренцо Музетти, австриец Юрий Родионов, финн Эмиль Руусувуори и бразилец Тьяго Уайлд. Одной из престижных наград АТР является приза фэйр-плей имени Стефана Эдберга. В этом году впервые за много лет в эту номинацию не попал швейцарец Роджер Федерер, который пропустил почти весь сезон из-за травмы и операции. Сейчас на награду претендуют испанец Рафаэль Надаль, австралиец Джон Миллман, аргентинец Диего Шварцман и австриец Доминик Тим.