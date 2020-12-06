Белорусская тигрица забрала последние трофеи сезона и вытолкнула из десятки Серену Уильямс

WTA-тур подводит итоги прошедшего сезона. Пусть он прерывался на несколько месяцев из-за пандемии, а также не состоялась вся азиатская серия, тем не менее любители тенниса увидели много интересных событий, матчей, новых имён. На награду «Лучший игрок 2020 года» претендуют сразу 6 теннисисток: Ига Свёнтек (Польша), Наоми Осака (Япония), Симона Халеп (Румыния), Софья Кенин (США), Виктория Азаренко и Арина Соболенко (обе – Беларусь). Соболенко и Халеп завоевали больше всех титулов в этом году – по три. Кроме того, Арина впервые в карьере завершила сезон в десятке сильнейших.

Сезон-2020 Арина Соболенко начала не очень удачно – проиграла в первом круге Australian Open. Однако затем она помогла сборной Беларуси выиграть тяжёлый матч у команды Нидерландов на Кубке Федерации и в конце февраля завоевала первый титул в году – в Дохе. В полуфинале Арина одолела россиянку Светлану Кузнецову, а в финале – чешку Петру Квитову.

Остановка в теннисном календаре не пошла Соболенко на пользу. Она долго не могла втянуться в турнирный ритм, выбывала из борьбы на ранних стадиях соревнований. Лишь в Страсбурге на грунте Арина смогла пробиться в полуфинал. В остальных случаях, включая US Open и «Ролан Гаррос», белоруска была далека от лучшей игры.

Тем неожиданнее для самой теннисистки и экспертов стал триумф Соболенко на новом турнире в Остраве. Уже на старте соревнований белоруске пришлось играть с восходящей звездой американского тенниса Кори Гауфф. Арина уступала по ходу матча 0:1 по сетам, но в итоге дожала юную соперницу.

А вот следующий матч стал настоящей сенсацией. Он может войти в историю женского тенниса как один из самых невероятных камбэков. И его совершила Соболенко. Арина проигрывала испанке Саре Соррибес-Тормо – 0:6, 0:4. Что произошло дальше, не может толком объяснить даже сама белоруска. Соболенко взяла медицинский тайм-аут, после чего выиграла 12 геймов подряд (!), а с ними и весь матч – 0:6, 6:4, 6:0. «Я просто пыталась выиграть хотя бы один гейм. Не хотела уходить с корта с двумя «баранками». Когда я выиграла 3 гейма подряд, поняла, что это хороший знак, и просто продолжила в том же духе».

Ну а в решающем матче турнира в Остраве Соболенко встретилась с соотечественницей Викторией Азаренко. В истории женского тенниса это был первый белорусский финал. В этом матче Арина оказалась сильнее. Она завоевала титул в одиночном разряде, а затем ещё и в парном.

После победы в Чехии Соболенко сказала, что рада даже больше не выигранным титулам в паре и одиночке, а набранной физической формой: «Рада, что сумела справиться с такими серьёзными нагрузками. В Остраве используются очень медленные корты, мяч отскакивает низко, приходится постоянно задействовать спину и ноги. Наш матч с Кори Гауфф длился 2,5 часа, потом я играла в паре порядка двух часов. Но уже на следующий день я была в норме. Я довольна своей физической формой. Возможно, рада этому даже больше, чем титулам».

Из Остравы белоруска уехала в статусе 11-й ракетки мира. Впереди у неё оставался ещё один турнир в сезоне – Линц. И в случае успешного выступления в Австрии Арина могла попасть в десятку, вытолкнув оттуда именитую американку Серену Уильямс.

«Тигр вернулся!» Арина Соболенко сделала победный дубль и может подвинуть Серену Уильямс У белорусской теннисистки есть все шансы ворваться в топ-10 и убрать оттуда грозную американку.

Соболенко приехала в Линц уверенной в себе и полной желаний поставить победную точку в сезоне. Перед началом соревнований Арина даже продемонстрировала свою счастливую татуировку в виде тигра. По словам теннисистки, она тоже себя считает тигрицей и, глядя на изображение этого хищника, мотивирует себя на борьбу: «Я родилась в год Тигра. Иногда на корте нужно вспомнить, как эти хищники борются до конца. Поэтому я и набила тигра на руке. Вижу его и мотивируюсь».

Видео можно посмотреть в «твиттере» WTA Linz. Права принадлежат WTA.

В итоге Арина свой план в Линце перевыполнила. Сначала она дошла до финала и гарантировала себе место в топ-10, выбив оттуда Серену. А затем белоруска выиграла турнир, причём в финале одолела постоянную напарницу по соревнованию дуэтов – бельгийку Элисе Мертенс. «В начале турнира я сказала, что было бы здорово сыграть в финале с Элисе. Так в итоге и получилось. Она отличный игрок. Каждый наш матч проходил в напряжённой борьбе. Надеюсь, мы сыграем ещё много таких финалов».