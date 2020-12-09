Вот это мама! Как Виктория Азаренко утёрла нос Серене Уильямс у неё дома

WTA назвала лучших теннисисток сезона в различных номинациях. В категории «Возвращение года» за победу боролись 4 спортсменки, причём три из них – Цветана Пиронкова (Болгария), Патриция-Мария Циг (Румыния) и Виктория Азаренко (Беларусь) – вернулись в тур после рождения детей. Все эти теннисистки в непростом сезоне-2020 сумели показать великолепные результаты, но, по мнению WTA, больше всех заслужила эту награду 31-летняя Азаренко.

В своё время Виктория два раза победила на Australian Open, дважды доходила до финала US Open, становилась первой ракеткой мира и в общей сложности выиграла 20 титулов WTA в одиночном разряде. В 2016 году Азаренко ушла в декрет и родила в декабре сына Лео. А когда мальчику было меньше года, для теннисистки начался очень сложный судебный процесс с отцом ребёнка Билли Маккигом за опеку над Лео. Виктория пыталась вернуться в тур, но из-за некоторых решений суда не могла покидать пределов США, и поэтому пропускала соревнования. К 2019 году удалось решить вопрос с опекой, но результаты к бывшей чемпионке не возвращались.

Виктория то и дело проигрывала на ранних стадиях соревнований и ей без конца писали фанаты, что пора заканчивать с теннисом. Спортсменка раздражалась и в какой-то момент не выдержала и высказала своё отношение к подобным советам: «Вижу, что игрокам, которые по каким-то причинам не показывают свои лучшие результаты, советуют завершить карьеру. В такие моменты я думаю: «Кому какое дело, почему я продолжаю играть? Почему это чья-то проблема? Дайте мне пожить своей жизнью!» Я люблю теннис и турниры. Почему я должна кому-то что-то доказывать? Я добилась больше, чем некоторые за всю жизнь».

Всё изменилось после рестарта сезона-2020. Если на турнире в Лексингтоне Виктория проиграла уже в первом круге американке Винус Уильямс, то на соревновании в Цинциннати, которое переехало в Нью-Йорк, все увидели прежнюю Азаренко. Белоруска победила в пяти поединках, обыграв таких непростых соперниц как Донна Векич, Каролин Гарсия, Ализе Корне, Онс Жабер и Йоханна Конта. Виктория пробилась в финал, где её соперницей должна была стать Наоми Осака. Однако из-за травмы японка так и не вышла на корт, и главный трофей достался Азаренко.

Вот так впервые за 4 года Виктория сумела выиграть титул на турнире WTA. За свою победу белоруска получила 900 рейтинговых очков и $ 285 тыс. призовых. «У меня был непростой этап. Я упорно тренировалась, а результатов не было. В подобной ситуации, конечно же, в голову лезут разные мысли. Я думала завершить карьеру ещё после провала на Australian Open. Но теперь я снова почувствовала вкус больших побед. Поэтому ещё задержусь в теннисе».

Возвращение королевы Виктории. Первый титул Азаренко за четыре года Белоруска Виктория Азаренко накануне US Open неожиданно выиграла престижный турнир в Нью-Йорке. А ведь думала о завершении карьеры.

Победа в Цинциннати/Нью-Йорке позволил Виктории подняться в рейтинге более чем на 30 мест и придал ей уверенности перед стартующим следом US Open. Кроме того, белоруска смогла войти в элитный клуб теннисных мам, которые сумели после рождения детей выиграть хотя бы один турнир в одиночном разряде. Среди этих спортсменок Линдсей Дэвенпорт, Ким Клейстерс, Серена Уильямс.

Свою победную серию Азаренко продолжила на тех же кортах Нью-Йорка, но уже в рамках турнира «Большого шлема». На US Open Виктория тоже сумела дойти до финала, одержав по пути 6 побед. Причём среди соперниц, которых она победила, были, например, Арина Соболенко и Ига Свёнтек. Интересно, что в Нью-Йорке Азаренко поддерживали самые близкие – мама и сын Лео. Иногда Виктория брала мальчика с собой на трибуну стадиона, и они вместе смотрели матчи турнира.

В полуфинале соперницей Азаренко стала ещё одна теннисная мама – Серена Уильямс, которая жаждала завоевать свой 24-й титул на «Шлеме» и сравняться по этому показателю с легендарной Маргарет Корт. У Виктории до этой встречи был опыт побед над Сереной, но не на US Open. Белоруска трижды проигрывала Уильямс, причём дважды – в финале (2012, 2013). Но в 2020 году Азаренко сумела обыграть американку на её родных кортах. Причём Виктории пришлось отыгрываться со счёта 0:1 по сетам. Отдав первую партию – 1:6, белоруска не сдалась, а постепенно забрала инициативу в свои руки и довела матч до победы – 1:6, 6:3, 6:3. «В первом сете Серена загнала меня в глубокую яму. Мне пришлось постепенно выбираться из неё. Я счастлива, что смогла изменить ход встречи. Это точно было нелегко».

В финале турнирный путь снова свёл Азаренко с Осакой. Но на этот раз матч состоялся. Победу одержала японка. Виктория была, конечно, расстроена после поражения, тем более что он вела 6:1, 2:0. Тем не менее, Азаренко покинула турнир с позитивным настроем, ведь она по соревнования впервые за долгое время попала в топ-20 и стала 14-й ракеткой мира.

Продолжила удивлять своих соперниц Азаренко и на турнире в Риме. В первом круге она обыграла Винус Уильямс, а в следующем – разгромила чемпионку Australian Open Софью Кенин – 6:0, 6:0. А вот матч третьего раунда завершился неожиданно. Соперница Виктории – россиянка Дарья Касаткина в какой-то момент поскользнулась на грунтовом покрытии, упала и повредила ногу. Азаренко тут же бросилась к Даше, принесла ей лёд, помогла дойти до скамейки, а потом, когда Касаткина снялась с матча, утешала соперницу как заботливая мамочка. «Отдельный респект Вике Азаренко, — написала Дарья на своей странице в «инстаграме» спустя некоторое время. – Первое – за крутой матч, второе – за поддержку и помощь после. Это реальный спорт!»

Азаренко пришла на помощь Касаткиной. Это не первый случай трогательной заботы о сопернице Шарапова, Свитолина и другие тоже помогали теннисисткам, которые получили тяжёлую травму на корте.

Свой последний турнир в сезоне Виктория Азаренко тоже провела удачно. В Остраве белоруска смогла выиграть 3 поединка и пробиться в решающий матч. Причём это уже был третий подряд финал для Виктории на хардовом покрытии, и вообще 40-й в карьере. В главном матче Остравы Азаренко встретилась с соотечественницей Соболенко. Это был первый в истории женского тенниса белорусский финал. Победу одержала Арина, а Виктория завершила сезон на 13-м месте рейтинга WTA. Если же брать очки только за этот год, то Азаренко и вовсе на 4-м месте, уступая лишь Кенин, Осаке и Халеп.