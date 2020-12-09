Мария Шарапова погрузилась в ретро и показала шикарную фигуру. И всё ради фитнеса. Видео

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова в феврале 2020 года объявила о завершении карьеры, но со спортом она не попрощалась. Звезда тенниса с головой погрузилась в фитнес-индустрию. Во время рекламных съёмок одного из своих проектов россиянка преобразилась так, словно она только что сошла с экрана самых знаменитых кинолент 70-х.

Мария Шарапова кроме своего бренда конфет Sugarpova сейчас активно занимается ещё несколькими проектами в спортивной индустрии. Так она сотрудничает с обучающей платформой Skills, где стала одним из преподавателей онлайн-уроков. Кроме того, россиянка является инвестором и советником фирмы по производству массажёров и других гаджетов для ухода за телом. А весной Шарапова инвестировала средства в стартап по производству утяжеляющих браслетов. Летом Мария участвовала в рекламных съёмках, и сейчас эти кадры появились в общем доступе.

Идея рекламной кампании утяжеляющих фитнес-браслетов заключалась в том, чтобы поместить главную героиню – Марию Шарапову – в атмосферу 60-х – 70-х годов, но при этом окружить её современными фитнес-гаджетами. Получилось оригинально! Теннисистка органично вжилась в образ девушки того времени – пышная причёска, яркий макияж, длинные стройные ноги в босоножках-шпильках, надетых на спортивные носки. Нельзя, конечно, на этом кадре не заметить старый «пузатый» ламповый телевизор, выполняющий роль тумбочки для призов. Да, на современные плоскоэкранные плазмы трофеи Марии с «Больших шлемов» не поставишь.

Следующий ретро-образ Шараповой – роскошная блондинка на шезлонге в бикини: на ногах – утяжеляющие браслеты, а в руках – модный журнал. «Грейс Келли», — написал под этим кадром кто-то из подписчиков теннисистки. А кому-то этот снимок навеял образ девушки Джеймса Бонда.

Сама же Мария прокомментировала фотографию так: «А у нас всегда лето». Прямо как в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука»: «Пляжный ансамбль мини-бикини 69».

А на этом фото Шарапова предстала в образе отчаянной домохозяйки, которая успевает следить за садом и своей фигурой.

Ну а здесь узнать Марию не так-то просто. Мы не знаем, смотрела ли российская теннисистка когда-нибудь фильм «Иван Васильевич меняет профессию», но глядя на этот кадр так и вспоминаются слова: «Ало, Галочка? Ты сейчас умрёшь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры».

Сейчас фото из рекламной ретро-съёмки Марии Шараповой можно увидеть не только в «инстаграме» теннисистки, но и по всей Санта-Монике – пригороду Лос-Анджелеса. Кадры с изображением Шараповой развешены чуть ли не на всех заборах и столбах. Вообще вложения Марии в утяжеляющие браслеты оказались удачной идеей. Сейчас один стандартный браслет в США продаётся за $ 49. А в России их можно купить от 7 тыс. рублей. Недавно Forbes поместило эту компанию в список 25 наиболее активно развивающихся фирм. Это неудивительно, ведь во пандемии спрос на фитнес-гаджеты, которые можно использовать в домашних условиях, вырос в несколько раз. В 2020 году было продано около 500 тысяч браслетов и по прогнозам выручка компании достигнет $ 19 млн, что в 9 раз больше, чем в прошлом году.