Как бы выглядели Курникова, Медведев, Рублёв и Шарапова, если бы стали мультяшными героями

Всем надо время от времени вспоминать детство и погружаться в сказку, особенно накануне Рождества и Нового года. Теннисный сезон давно закончен, поэтому, как говорил один известный мультяшный герой, «пора немного пошалить». Мы прогнали фотографии звёзд тенниса через компьютерный фильтр, представив их в образе диснеевских принцев и принцесс. Посмотрите, как здорово получилось. А какие огромные глаза у Эжени Бушар!
Доминик Тим
2020 год стал для австрийца лучшим в карьере. Сезон он начал с финала Australian Open, а на US Open Доминик впервые выиграл титул турнира «Большого шлема». В марте Тим поднялся на лучшее для себя место в рейтинге – он стал третьей ракеткой мира. А завершил год австриец финалистом Итогового чемпионата ATP в Лондоне, причём второй раз подряд.
Фото: instagram.com/domithiem
Эжени Бушар
Канадка пыталась в этом сезоне перезапустить карьеру и вернуться в топ-100. Напомним, что в 2014 году она была финалисткой Уимблдона, дважды дошла до полуфиналов ещё на двух «Шлемах» и в конце того сезона стала 5-й ракеткой мира. Нынешний сезон Эжени начала в качестве 262-й ракетки мира, а завершила 141-й. Прогресс очевиден, но этого всё равно не хватит, чтобы попасть напрямую в основную сетку на Australian Open.
Фото: Getty Images
Роджер Федерер
Знаменитый швейцарец сыграл в этом году всего в одном турнире – дошёл до полуфинала Australian Open. А затем 20-кратный чемпион турнира «Большого шлема» пропустил остаток сезона из-за травмы колена и двух операций. При этом, благодаря изменённой рейтинговой системе Федерер смог остаться в топ-5, что позволит ему высоко посеяться на Australian Open-2021. Если, конечно, Роджер посчитает, что будет к тому времени выйти на корт.
Фото: Getty Images
Мария Шарапова
Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», победительница Итогового чемпионата WTA — 2004, серебряный призёр Олимпиады-2012 в Лондоне и бывшая первая ракетка мира в феврале этого года объявила о завершении карьеры. При этом Шарапова не забыла о спорте и с головой погрузилась в фитнес-индустрию. Мария сейчас является и бизнес-вумен и лицо различных спортивных брендов.
Фото: РИА Новости
Андрей Рублёв
Россиянин стал одним из героев минувшего сезона. Он начал год в статусе 23-й ракетки мира, но благодаря 5 титулам и двум четвертьфиналам на турнирах «Большого шлема» (US Open и «Ролан Гаррос») Андрей смог завершить сезон на 8-м месте и впервые в карьере попал на Итоговый чемпионат ATP. Рублёв не только стал рекордсменом по количеству завоёванных трофеев в сезоне – пять, но и совместно с Новаком Джоковичем выиграл больше всех матчей – по 41.
Фото: РИА Новости
Новак Джокович
Новак стартовал в сезоне-2020 с победы на командном ATP Cup, где был главной движущей силой сборной Сербии. Следом Джокович стал чемпионом Australian Open, выиграв свой 17-й титул на турнирах «Большого шлема». Затем Новак завоевал трофей на турнире ATP 500 в Дубае, а после возобновления сезона – ещё и на «Мастерсе» в Цинциннати. В итоге его победная серия с начала сезона достигла 26 матчей. На грунте Джокович первенствовал на «Мастерсе» в Риме и стал финалистом «Ролан Гаррос». В итоге Новак завершил год в статусе 1-й ракеткой мира, уже 6-й раз в карьере. Подобное удавалось только Питу Сампрасу.
Фото: РИА Новости
Серена Уильямс
Американка упорно пытается завоевать свой 24-й титул на турнирах «Большого шлема», чтобы догнать рекордсменку всех времён Маргарет Корт. В сезоне-2020 Серена играла на трёх мэйджорах и лучший результат показала на US Open, пробившись в полуфинал. Уильямс не намерена сдаваться и готовится к Australian Open.
Фото: Getty Images
Рафаэль Надаль
Главное достижение Надаля в этом сезоне – это то, что испанец смог догнать Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». Теперь у двух легенд тенниса по 20 победных мэйджоров на счету. В 2020 году Рафаэль уже в 13-й раз победил на своём любимом турнире – «Ролан Гаррос».
Фото: Getty Images
Анна Курникова
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, двукратная чемпионка Australian Open и Итогового чемпионата WTA давно завершила карьеру, поэтому все события у неё сейчас связаны не с теннисом, а с личной жизнью. В этом году Анна в третий раз стала мамой. В конце января у неё родилась дочь Маша.
Фото: Getty Images
Даниил Медведев
Россиянин провёл потрясающую концовку сезона – он выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Медведев стал первым в истории теннисистом, выигравшим на Финальной восьмёрке у всех теннисистов топ-3. Кроме того, он за два этих турнира 7 раз обыграл теннисистов из первой десятки.
Фото: РИА Новости
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