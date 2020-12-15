Американский теннисист женился на мисс Северная Каролина. Красотка 7 лет была чирлидершей

Олимпийский чемпион Рио в миксте, четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в паре и миксте американец Джек Сок на своей странице в «инстаграме» рассказал о женитьбе: «Я самый счастливый парень, который сможет вечно смотреть в твои глаза. Сегодняшний день – день свадьбы».

Избранницей Сока стала победительница конкурса «Мисс Северная Каролина» 2019 года Лора Литтл. У неё 104 тысячи подписчиков в «инстаграме». Не каждая теннисистка может похвастать таким числом поклонников.

Девушка много лет занималась танцами и 7 лет вместе со своей сестрой Кортни входила в группу поддержки команды НБА «Шарлотт Хорнетс». Любопытно, что у этих жгучих красоток есть свой собственный бутик, который так и называется The Little Sisters Boutique. Лора и Кортни являются хозяйками и моделями одежды и аксессуаров.

Одной из самых смелых подруг теннисистов можно назвать Камиллу Рингуар, которая состоит в отношениях с канадцем Милошем Раоничем. У девушки в «Инстаграме» 43 тысячи подписчиков, и она их регулярно радует новыми смелыми фотосессиями. Если поискать, то можно найти фото и без купальников.

Канадец Денис Шаповалов в минувшем сезоне поднялся на рекордное для себя 10-е место в рейтинге ATP, а завершил он год на 12-й строчке. Его подружка – Мирьям Бьорклунд – тоже теннисистка, но её успехи гораздо скоромнее. Шведская спортсменка в августе 2019 года забралась на максимально высокое для себя место – 299-е. Шаповалов признался на US Open, что Мирьям вдохновила его на подвиги: «Думаю, что когда мы начали встречаться, у меня появилась мотивация стать лучше, мужественнее, сильнее. Я чувствую, что она вдохновляет меня».

Итальянец Фабио Фоньини уже несколько лет счастлив в браке. Его супруга – не просто бывшая теннисистка, а чемпионка US Open-2015 в одиночном разряде Флавия Пеннетта. В мае 2017 года у Фабио и Флавии родился сын Федерико, а в декабре 2019-го – ещё один малыш. Пеннетта находится в отличной форме, но возвращаться в тур пока не собирается.

Подруга венгра Мартона Фучовича тоже часто выкладывает в соцсети свои фото в купальниках. Она сопровождает своего любимого по всему миру и часто публикует снимки с теннисных мероприятий.

Невеста аргентинца Гидо Пельи – модель и телеведущая Стефани Демнер – точно может претендовать на звание самой смелой в соцсетях. Каждый день она выкладывает в «инстаграм» фото и видео, где предстаёт в различных, порой очень откровенных образах. Неудивительно, что у Стефани 1,2 млн подписчиков.

За французом Гаэлем Монфисом закрепилась слава главного ловеласа тура. В разные годы он встречался с Доминикой Цибулковой, Ализе Корне, а последнее время его подругой является украинская теннисистка Элина Свитолина. Летом пара совершила вояж по Средиземному морю на яхте. Теннисисты с удовольствием выкладывали фото в «инстаграме».

Итальянец Маттео Берреттини тоже встречается с теннисисткой. Правда, его подруга Айла Томлянович пока не так успешна на корте, как Свитолина. В апреле 2019 года Айла была 39-й ракеткой мира. Это пока её лучший результат в карьере.

Со своей невестой Стефани Туччитто бельгиец Давид Гоффен знаком почти 10 лет, но никак не может сыграть свадьбу. Пара собралась пожениться в сентябре 2020 года, однако из-за пандемии торжество пришлось перенести на следующий сезон. Давид и Стефани дружат с французскими теннисистами Цонгой, Пуем, Эрбером и их подругами, часто проводят время вместе и даже ездят в отпуск большой шумной кампанией.

Для аргентинца Диего Шварцмана минувший сезон стал лучшим в карьере. Он впервые пробился на Итоговый чемпионат ATP, смог обыграть Короля грунта Рафаэля Надаля, причём на земле. Всё это время рядом с Диего была его подруга – модель Эухения Де Мартино.

Любопытно, что у девушки в «инстаграме» 110 тыс. подписчиков, которые практически каждый день могут обнаружить новую фотографию Эухении в разных купальниках и откровенных позах.