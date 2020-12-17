«Папина дочка и мамин сынок». Курникова и Иглесиас отметили трёхлетие своих близнецов

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова опубликовала в своём «инстаграме» фото своих старших детей, которым только что исполнилось три года. В восторг от снимков повзрослевших наследников Курниковой и Иглесиаса пришли не только поклонники бывшей теннисистки и певца, но и многие коллеги Анны по теннисному туру.

Как из Курниковой делали великую чемпионку, а она стала домохозяйкой и многодетной мамой Анна Курникова не выиграла ни одного турнира в одиночке, но заработала миллионы и связала свою судьбу со знаменитым певцом.

В декабре 2017 года Курникова и Иглесиас стали родителями близнецов. Мальчика звёздная пара назвала Николас, а девочку – Люси. Последнее время Анна и Энрике не слишком балуют подписчиков фото и видео своих отпрысков. Но ради дня рождения малышей Курникова сделала исключение и показала новые снимки счастливых именинников, которым исполнилось 3 года.

«Папина дочка и мамин сынок», «Копия родителей», «Какие красивые», — написали подписчики Анны в комментариях. Но самый первый отклик под снимками Люси и Николаса в «инстаграме» Курниковой оставил счастливый отец – Энрике Иглесиас, поставивший «сердечко». «С днём рождения, маленький проказник и красавица!» — написал испанский теннисист Фернандо Вердаско, который женат на родственнице Энрике Иглесиаса. А двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова поставила аж 6 сердечек и добавила: «Боже» с кучей восторженных смайликов.

Энрике и Анна не очень любят выставлять напоказ личную жизнь, и сама беременность бывшей теннисистки оказалась неожиданностью для поклонников. Фотографии новорожденных детей они выложили в «Инстаграм» только через месяц после рождения малышей.

Став мамой, Анна полностью погрузилась в семейную жизнь. Светлана Кузнецова однажды рассказала, что, когда была в гостях у Курниковой, видела, что бывшая теннисистка сама всё делает по дому и даже ходит на рынок покупать к столу овощи.

30 января 2020 года у Анны и Энрике родился ещё один ребёнок – девочка, которую назвали Машей. В одном из интервью Иглесиас рассказал, что с удовольствием ухаживает за малышкой и даже меняет подгузники: «Я почти не сплю, но прекрасно провожу время! Я хочу сказать, что не променял бы это ни на что на свете. Я сам меняю подгузники, могу покормить дочку, но помощь мне, конечно, нужна».

Детей с самого рождения Анна и Энрике приучают к спорту. Для этого у них есть все условия. Во дворе есть игровая и спортивная площадка, а учитывая, что молодая семья живёт во Флориде, дети очень рано начали плавать.

По признанию Иглесиаса, он был бы рад, если бы дети занимались спортом серьёзно, поскольку сам является большим поклонником футбола, тенниса и гольфа: «Не хочу стать одним из одержимых отцов, но я уже говорил Анне, что она может быть лучшим тренером в мире. Кстати, мы с ней регулярно играем в теннис. Мне иногда удаётся побеждать её, но думаю, что она просто позволяет мне выигрывать».

Кстати, за сутки новые фотографии детей Иглесиаса и Курниковой «залайкали» более 150 тысяч пользователей «Инстаграма».