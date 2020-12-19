А вот у теннисисток календарь ещё не утверждён. Но 8 февраля Australian Open начнётся для всех.

Дождались! Медведев, Рублёв и Хачанов узнали, что и где будут делать первые 7 недель года

Наконец-то в ATP определились со списком турниров на начало сезона-2021. Медведев, Рублёв и Хачанов дождались календаря на первые 7 недель года и теперь могут планировать свои выступления. А вот теннисисткам пока остаётся только ждать.

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Из-за пандемии коронавируса весь прошлый теннисный сезон несколько раз перекраивался. Но и с 2021 годом ясности до сих пор нет. Самой большой проблемой стартового отрезка нового календаря стало определение сроков Australian Open. Первоначально он должен был пройти с 18 по 31 января, однако организаторы соревнования, местные власти и здравоохранительные органы никак не могли договориться по условиям пребывания игроков, тренеров и судей. Стоит заметить, что в Австралии уже много недель практически не регистрируются новые случаи выявления коронавируса. Это связано с тем, что границы государства наглухо закрыты для иностранцев. Въезжать в страну можно лишь на особых условиях и всем обязательно проходить жёсткий 14-дневный карантин. Австралия не хотела отказываться от своего турнира «Большого шлема». Все стороны искали выход, и в итоге было решено, что Australian Open переносится на 3 недели позже и стартует 8 февраля.

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Естественно, перенос Открытого чемпионата Австралии повлёк за собой кардинальные изменения в теннисном календаре в начале сезона. Но главное даже не это, а то, что правительство Австралии не собирается отказываться от карантина для всех участников соревнования. Длительные переговоры привели к тому, что игрокам было всё же разрешено во время вынужденной изоляции тренироваться, но только в течение 5 часов в день. Причём заниматься в эти 14 дней можно только со своим тренером и заранее выбранным на всё это время напарником по тренировкам. По медицинскому протоколу, если у кого-то из этой группу окажется позитивный тест на коронавирус, то все они будут отстранены от соревнований. Таких тестов во время карантина будет шесть, зато потом теннисисты и тренеры смогут беспрепятственно перемещаться по Мельбурну без всякого пузыря.

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Важно отметить, что игроки основной сетки обязаны прибыть в Мельбурн 15-16 января. Что касается участников квалификации, то она пройдёт за пределами Австралии. У мужчин это будет Доха, с 10 по 13 января, после чего победители отправятся в Мельбурн отбывать карантин, как и игроки основной сетки. У женщин место и даты квалификации пока не утверждены. Также известно, что проигравшие в первом раунде основной сетки получат 100 тыс. австралийских долларов. Кстати, перелёт и проживание во время карантина для игроков и членов команд оплачивается правительством Австралии и организаторами турнира.

Вот теперь Медведев, Рублёв, Хачанов и другие игроки ATP-тура могут вздохнуть с облегчение, спокойно готовиться к сезону и планировать свои выступления на различных турнирах. Новый год в мужском теннисе стартует 5 января. На выбор участникам предлагается два соревнования категории ATP 250 – Делрэй-Бич (Флорида, США) и Анталия (Турция). Затем всем игрокам нужно будет перебраться в Мельбурн, отсидеть две недели карантина и дальше на выбор предлагается три варианта турнира – ATP 250 Мельбурн-1/Аделаида и ATP 250 Мельбурн-2, а также командный турнир ATP Cup.

Тест. Как хорошо вы знаете российских теннисистов – Медведева, Рублёва и Хачанова? Кто смог обыграть Федерера, а кто – победить во всех своих финалах. Проверьте ваши знания о российских теннисистах.

В прошлом году сборная России участвовала в дебютном розыгрыше ATP Cup и среди 24 команд-участниц добралась до полуфинала. В этом сезоне количество сборных сократили до 12. Но для России место забронировано. По словам президента ФТР Шамиля Тарпищева, первый номер команды Даниил Медведев будет выбирать капитана-тренера: «Наша сборная будет выступать в ATP Cup, там же есть контрактные обязательства. Тут первая ракетка страны будет набирать состав, в нашем случае — Даниил Медведев. Также первый номер команды будет приглашать капитана-тренера. У Медведева любимый игрок был Марат Сафин, поэтому скорее всего, его он опять позовёт».

«Медведева нужно улучшать каждый год, как телефон». Нестандартный совет Сафина А тренер Даниила, француз Жиль Сервара, признался, что многому научился у Марата.

Женский календарь должен появиться на днях. Скорее всего, турниры WTA пройдут по той же схеме, что и у мужчин. Но во всяком случае, Australian Open должен для всех стартовать 8 февраля.