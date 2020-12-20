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Белорусская теннисистка Арина Соболенко тяжело переживает потерю отца. Все победы она посвящает ему

Арина Соболенко
Даниил Сальников
«Боль всё сильнее». Как Арина Соболенко пережила год без лучшего мужчины её жизни
Только на третий раз скорая забрала отца теннисистки в больницу.
Теннис / WTA 0
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Год назад белорусская теннисистка Арина Соболенко потеряла отца. Он умер в 43 года. Все победы Арина посвящает ему и не перестаёт рассказывать в соцсетях о лучшем мужчине её жизни.

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А ещё Арина Соболенко претендует на звание теннисистки года.

«Ровно год, как не стало тебя, папа. Боль всё сильнее, — написала Арина Соболенко в «сториз» своего «инстаграма». – Самый лучший мужчина в моей жизни. Спасибо, Господи, за то, что дал мне хотя бы 21 год быть под защитой этого человека».

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

В ноябре 2019 года её отец скоропостижно скончался. Почему полный сил мужчина так рано ушёл из жизни? Только спустя полгода теннисистка рассказала в интервью журналу «Спортtime», как это произошло: «Он умер очень неожиданно. В свои 43 года отец был сильным и здоровым. У него случился скоротечный менингит. Мама трижды вызывала скорую помощь. Только на третий раз скорая забрала отца в больницу, когда он уже практически находился в состоянии клинической смерти, пытались спасти, но через неделю его не стало».

Сергей Соболенко до 19 лет профессионально занимался хоккеем пока не попал в автомобильную аварию. После этого он выходил на лёд только на любительском уровне. В семейном архиве есть снимок, где Сергей стоит вместе с обладателем Кубка Стэнли Николаем Хабибулиным на фоне главного трофея НХЛ.

Под влиянием своего отца Арина и начала заниматься теннисом, когда ей было 6 лет: «В теннис меня привёл папа. Проезжал мимо теннисных кортов и решил, почему бы не попробовать. Наши интересы совпали – теннис мне понравился сразу».

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

На первом же турнире сезона-2020 в Аделаиде Арина Соболенко призналась, что теперь все свои победы она будет посвящать только отцу. И ради него она собирается стать первой ракеткой мира: «Это межсезонье далось мне нелегко, хоть я и пыталась думать только о теннисе. Мне не хотелось уезжать на турниры, оставляя близких, маму и сестру в такой тяжёлой ситуации после потери отца. Но я была должна это сделать. Мне не хотелось играть матчи, но выступать на соревнованиях – моя обязанность. Папа хотел, чтобы я была первой ракеткой мира. И теперь я сражаюсь ради него».

Уже в конце февраля, в Дохе, Арина выиграла свой первый титул в сезоне, который конечно же посвятила отцу. Причём позже теннисистка призналась, что эта победа ей далась очень тяжело: «Почти каждый раз после матчей я плакала, ведь я не получала сообщений от отца. Я старалась себя сдерживать, но после победы в финале в Дохе я просто рыдала».

В июне 2020 года во время карантина Арина опубликовала очень трогательный пост – своеобразный крик души, в котором пыталась рассказать, какую роль в её жизни играл отец и как сильно ей его не хватает. «Прости, что не сказала при жизни, как сильно люблю тебя и как сильно гордилась тобой! Это был невероятный человек! Хороший друг! Лучший папа! И был каменной стеной моей маме! Многие думают, что я так легко прошла это горе! Нет, не легко. До сих пор, когда одна, я плачу, слушаю его последние аудиосообщения мне, пересматриваю фотки, видео, вспоминаю все моменты, все советы и не верю, что такой сильный человек ушёл так рано! Пап, люблю тебя! Ты всегда будешь у меня в сердце! Ты моя сила, гордость и кровь… Даже когда ты на небе, я чувствую тебя, мой ангел».

После возобновления сезона Арина Соболенко выиграла ещё два титула – в Остраве и Линце – и впервые в карьере завершила год в топ-10.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/sabalenka_aryna

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