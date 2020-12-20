«Боль всё сильнее». Как Арина Соболенко пережила год без лучшего мужчины её жизни

Год назад белорусская теннисистка Арина Соболенко потеряла отца. Он умер в 43 года. Все победы Арина посвящает ему и не перестаёт рассказывать в соцсетях о лучшем мужчине её жизни.

Белорусская тигрица забрала последние трофеи сезона и вытолкнула из десятки Серену Уильямс А ещё Арина Соболенко претендует на звание теннисистки года.

«Ровно год, как не стало тебя, папа. Боль всё сильнее, — написала Арина Соболенко в «сториз» своего «инстаграма». – Самый лучший мужчина в моей жизни. Спасибо, Господи, за то, что дал мне хотя бы 21 год быть под защитой этого человека».

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

В ноябре 2019 года её отец скоропостижно скончался. Почему полный сил мужчина так рано ушёл из жизни? Только спустя полгода теннисистка рассказала в интервью журналу «Спортtime», как это произошло: «Он умер очень неожиданно. В свои 43 года отец был сильным и здоровым. У него случился скоротечный менингит. Мама трижды вызывала скорую помощь. Только на третий раз скорая забрала отца в больницу, когда он уже практически находился в состоянии клинической смерти, пытались спасти, но через неделю его не стало».

Сергей Соболенко до 19 лет профессионально занимался хоккеем пока не попал в автомобильную аварию. После этого он выходил на лёд только на любительском уровне. В семейном архиве есть снимок, где Сергей стоит вместе с обладателем Кубка Стэнли Николаем Хабибулиным на фоне главного трофея НХЛ.

Под влиянием своего отца Арина и начала заниматься теннисом, когда ей было 6 лет: «В теннис меня привёл папа. Проезжал мимо теннисных кортов и решил, почему бы не попробовать. Наши интересы совпали – теннис мне понравился сразу».

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

На первом же турнире сезона-2020 в Аделаиде Арина Соболенко призналась, что теперь все свои победы она будет посвящать только отцу. И ради него она собирается стать первой ракеткой мира: «Это межсезонье далось мне нелегко, хоть я и пыталась думать только о теннисе. Мне не хотелось уезжать на турниры, оставляя близких, маму и сестру в такой тяжёлой ситуации после потери отца. Но я была должна это сделать. Мне не хотелось играть матчи, но выступать на соревнованиях – моя обязанность. Папа хотел, чтобы я была первой ракеткой мира. И теперь я сражаюсь ради него».

Уже в конце февраля, в Дохе, Арина выиграла свой первый титул в сезоне, который конечно же посвятила отцу. Причём позже теннисистка призналась, что эта победа ей далась очень тяжело: «Почти каждый раз после матчей я плакала, ведь я не получала сообщений от отца. Я старалась себя сдерживать, но после победы в финале в Дохе я просто рыдала».

В июне 2020 года во время карантина Арина опубликовала очень трогательный пост – своеобразный крик души, в котором пыталась рассказать, какую роль в её жизни играл отец и как сильно ей его не хватает. «Прости, что не сказала при жизни, как сильно люблю тебя и как сильно гордилась тобой! Это был невероятный человек! Хороший друг! Лучший папа! И был каменной стеной моей маме! Многие думают, что я так легко прошла это горе! Нет, не легко. До сих пор, когда одна, я плачу, слушаю его последние аудиосообщения мне, пересматриваю фотки, видео, вспоминаю все моменты, все советы и не верю, что такой сильный человек ушёл так рано! Пап, люблю тебя! Ты всегда будешь у меня в сердце! Ты моя сила, гордость и кровь… Даже когда ты на небе, я чувствую тебя, мой ангел».

После возобновления сезона Арина Соболенко выиграла ещё два титула – в Остраве и Линце – и впервые в карьере завершила год в топ-10.